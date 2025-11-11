وزیر ورزش و جوانان از اهتمام ویژه مجلس در تصویب قانون جامع نظام باشگاه‌داری کشور قدردانی کرد و از ثبت ۱۱ هزار و ۵۰۰ مکان ورزشی در سامانه ساداک و رشد ۲۵ درصدی صدور مجوز مراکز تخصصی مشاوره جوانان خبر داد.

احمد دنیامالی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: فرصتی فراهم شد تا در جمع نمایندگان ملت شریف، بزرگ، فرهیخته و انقلابی ایران درباره عملکرد وزارت ورزش و جوانان بر اساس دستور کار جلسه گزارشی ارائه کنم.

به گزارش تابناک؛ وی اظهار داشت: پیش از هر چیز لازم می‌دانم تشکر ویژه‌ای از اهتمام نمایندگان محترم مجلس در تصویب قانون جامع نظام باشگاه‌داری کشور داشته باشم؛ قانونی که با تلاش فراوان و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون‌ها و صحن علنی، در مجموع طی ۱۴ جلسه بررسی شد و مراحل نهایی آن در حال انجام است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: با توجه به شرایط کشور، سیاست کلی دولت و دستورالعمل‌های موجود، تلاش ما بر آن است که با تکیه بر منابع موجود، امکانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی موجود و با انضباط و کار مستمر، زمینه افتخارآفرینی بیشتر در عرصه ورزش کشور فراهم شود.

وی گفت: در سال گذشته، در حوزه ورزش بانوان و دختران ایران اسلامی، بیش از ۳۰۷ اعزام بین‌المللی انجام شد و ورزشکاران دختر موفق شدند در رویدادهای معتبر جهانی ۸۶۸ مدال کسب کنند که از این تعداد ۱۴۰ مدال طلا بوده است. وی این موفقیت‌ها را نشانه غیرت و همت زن ایرانی دانست و آن را به جامعه زنان کشور تبریک گفت.

دنیامالی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی ورزشی و تعاملات بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب ۱۳۶۰ کرسی بین‌المللی ورزشی شده و تاکنون نزدیک به ۱۹۰۰ داور ایرانی برای حضور در رویدادهای جهانی اعزام شده‌اند.

وی افزود: هم‌اکنون نیز حدود ۲۲۰ ورزشکار ایرانی برتر در رشته‌های مختلف ورزشی در قالب تیم‌های باشگاهی خارج از کشور فعالیت دارند و برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه به تکالیف اصلی وزارتخانه اشاره کرد و گفت: یکی از این تکالیف، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه واگذاری‌ها و نیز ثبت اراضی، اموال و سایر اقلام غیرمنقول در سامانه ساداک است. تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ مکان ورزشی در این سامانه ثبت شده است.

این عضو کابینه دولت ادامه داد: در موضوع عوارض دخانیات و اجرای جزء (۱) و (۲) ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم درباره نشر آثار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، وزارت ورزش اقدام به تدوین و انتشار آثار تحلیلی و راهبردی از منظومه فکری امام راحل و مقام معظم رهبری کرده است تا از این طریق اندیشه‌های متعالی ایشان در حوزه جوانان و ورزش پیاده‌سازی شود.

دنیامالی تصریح کرد: در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، بخش عمده‌ای از سهام باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال که پیش‌تر واگذار شده بود، در مهرماه سال جاری نیز تکمیل و بخش باقی‌مانده آن واگذار شد. در خصوص اماکن ورزشی نیز بخش‌های حاکمیتی از بخش‌های واگذارشدنی تفکیک شده و اقدامات لازم برای مولدسازی دارایی‌ها به‌منظور جبران بخشی از کسری منابع در دست انجام است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: در موضوع تک‌برگ شدن اسناد ملکی اماکن ورزشی، اقدامات برجسته‌ای انجام شده است. همچنین در بخش عوارض دخانیات، باید عرض کنم در سال ۱۴۰۳ اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش ۵۱ درصد و اعتبارات تملک دارایی ۳۴ درصد ابلاغ شد. در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۲۷ درصد از اعتبارات هزینه‌ای به مبلغ ۵۳۸ میلیارد تومان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در اجرای ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم توسعه و در چارچوب حمایت از تشکل‌ها و توسعه محله‌محوری، وزارت ورزش و جوانان برنامه‌ریزی کرده است تا برای ۵ هزار محله در سراسر کشور، با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با جوانان را ساماندهی و اجرا کند.

دنیامالی افزود: همچنین کانال بازی جوانمردانه (Fair Play Channel) طراحی و تهیه شده و منتظر تصویب نهایی آن در مجمع فوق‌العاده فدراسیون فوتبال هستیم تا پس از تصویب، ابلاغ و اجرایی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره منابع مالی اظهار داشت: بر اساس قوانین موجود، ۲ درصد از مالیات‌ها به حوزه ورزش اختصاص می‌یابد که در صورت تخصیص ۶۰ درصد از این سهم به‌صورت مستقیم به وزارت ورزش و جوانان، مشکلات این حوزه به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وزیر ورزش و جوانان گفت: در بخش خدمات مشاوره جوانان، طبق برنامه سال ۱۴۰۴، رشد پیش‌بینی‌شده ۵ درصد بوده، اما تاکنون رشد واقعی ۲۵ درصدی در این حوزه محقق شده است. همچنین ۱۰۹ مجوز جدید برای مراکز تخصصی مشاوره صادر شده و حدود ۲۰ هزار کارگاه آموزشی در موضوعات مختلف از جمله ازدواج و مهارت‌های زندگی برگزار شده است.

وی تأکید کرد: ساماندهی مراکز ازدواج و مشاوره جوانان از برنامه‌های محوری وزارتخانه بوده و با رویکرد تقویت نهاد خانواده و تسهیل ازدواج جوانان دنبال می‌شود.

دنیامالی در پایان گفت: امیدوارم با تداوم همکاری دولت و مجلس، بتوانیم مسیر توسعه ورزش کشور و توانمندسازی نسل جوان را با جدیت و هم‌افزایی پیش ببریم.