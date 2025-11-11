برنده امروز در مجلس اعلام شد

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم در مجلس با اشاره به برداشت نهایی کمیسیون برنامه و بودجه از بررسی عملکرد دولت، گفت: معاونت علمی ریاست جمهور و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری از جمله دستگاه‌هایی بودند که توانستند در اجرای احکام برنامه هفتم، موفق عمل کنند.

محسن زنگنه در نشست علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ارائه گزارشی درباره بخش امور اجتماعی و فرهنگی آن پرداخت و گفت: ما تلاش داشتیم به صورت منصفانه عملکردها را در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کنیم و بر اساس انصاف، عملکردها را اعلام می کنیم. لازم است از اقدامات وزیر بهداشت و کادر پزشکی در دوران جنگ ۱۲ روزه قدردانی کنم.

به گزارش تابناک؛ نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه اصلاح نظام پرداخت، تغییر تدریجی تعرفه ها و غیره را از جمله اقدامات خوب این بخش دانست و گفت: در این بین طرح پزشک خانواده در سال گذشته هیچ پیشرفتی نداشته است.

وی همچنین با اشاره به حوزه فرهنگ عمومی و رسانه عنوان کرد: تولیدات فرهنگی امتیاز خوبی را از کمیسیون فرهنگی گرفت اما به نظر می رسد تعاریف عوض شده است. باید ۲۰ فیلم فاخر ساخته می شد که آنها فاخر را حذف کرده اند و درصدبندی کرده اند اما بر اساس کار انجام شده ما با میزان هدف، فاصله داریم.

زنگنه با بیان اینکه در حوزه مساجد توانسته ایم اقدامات خوبی داشته باشیم، گفت: در حوزه ورزش نیز یک درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده باید از سوی دولت عملیاتی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حوزه زن،خانواده و جمعیت ضمن تشکر از اقداماتی که در سازوکار کاهش طلاق و مشاوره خانواده انجام شده اما سنجه ها، منفی بوده است. حوزه باروری اصلی ترین بحث در حوزه جمعیت و خانواده است که در سال گذشته، رشد منفی داشته است و برنامه عملیاتی نداشته ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه زنان، کارآفرینی و نظم بخشی به مشاوره خانواده اقدامات خوبی انجام شده است، یادآور شد: در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری یکی از بهترین وزارتخانه ها است که سنجه های آن فراتر از برنامه بوده است. جذب گردشگر به رقم مشکلات سال گذشته، افزایش داشته است. ساخت هتل، ثبت آثار ملی، موزه های فعال، سند جامع مدیریت صنایع دستی نیز تدوین شده است.

زنگنه همچنین در ادامه از اقدامات انجام شده وزارت کشور در حوزه سلامت اجتماعی قدردانی کرد و گفت: با این حال ۱۹ دستگاه برنامه های خود را برای پایش آسیب های اجتماعی ارائه نکرده اند. در حوزه رزمندگان و ایثارگران، دولت باید برای تجمیع قوانین این حوزه اقدام می کرد که نشده است. بنیاد شهید گفت لایحه آماده کرده و دولت گفت بار مالی دارد. این موضوع باید در دستور کار باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به گلایه مندی هایی که در حوزه نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی وجود دارد، اذعان داشت: با ورود رئیس جمهور در حوزه ساخت و ساز اقدامات خوبی انجام شده است. برخی می پرسند چرا گزارش معاونت نظارت با جمع بندی کمیسیون برنامه و بودجه متفاوت است؟ پاسخ این است که ما به سنجه ها وزن دادیم. در آموزش و پرورش مهم ترین سنجه، افزایش میانگین معدل است که وقتی یک نمره کم شده است نمی توان مسائل دیگر را مهم دانست.

وی با بیان اینکه نسبت دانشجومعلم به هیأت علمی نه تنها شاخص برنامه را ندارد بلکه با ۴۰۰ نفر بازنشسته، رشد منفی داشته ایم، اظهار کرد: تدوین سند جامع سرمایه انسانی در پایان شهریور ماه انجام شد اما هنوز در دولت مصوب نشده است. موضوع ذخیره صندوق فرهنگیان هم آماده شده اما در صف تصویب است.

زنگنه بر همین اساس تصریح کرد: چند آیین نامه و سند مهم در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد، تقسیم کار ملی، نقشه اجرای راه سند تحول بنیادین و نظام شاخص ها قرار بود ظرف ۳ ماه به تصویب هیأت وزیران برسد اما هنوز در صف تصویب است. بسیاری از تکالیف از سوی وزارتخانه ها انجام می شود اما در هیأت دولت می ماند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در حوزه نظام آموزش عالی اقدامات خوبی انجام شده اما مواردی مغفول مانده، گفت: یکی از آنها موضوع مرجعیت علمی است که برخلاف بند الف ماده ۹۷ که می گوید وزارت علوم باید شاخص های ارزیابی برنامه های آموزشی و پژوهشی و آیین نامه های جذب و ارتقا را در جهت حل مسائل کشور بازنگری کند هنوز اقدامی انجام نداده است. اصلاح نظام مالی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز نیازمند تهیه و تصویب آیین نامه بر اساس ماده ۹۶ برنامه هفتم است.

وی در ادامه به ارائه توضیحی درباره گزارش و جمع بندی ها پرداخت و گفت: ما در مجلس احکام برنامه را بررسی کردیم. ممکن است یک وزارتخانه اقدامات خیلی خوبی داشته باشد اما در برنامه نیامده باشد. ما عملکرد را بررسی نمی کنیم بلکه صرفا اجرا احکام و مفاد برنامه هفتم را می سنجیم. همه دستگاه ها اقدامات خوبی داشته اند اما ممکن است در حوزه برنامه هفتم نبوده باشد لذا اعلام موفقیت یا ضعف دستگاه ها بر اساس برنامه هفتم است.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برداشت نهایی نظارت بر برنامه هفتم خاطرنشان کرد: در بین دستگاه ها، دستگاه هایی که موفقیت بیشتری داشتند معاونت علمی ریاست جمهوری بود که کارهای ارزشمندی را در یک سال اخیر انجام داد. وزارت میراث فرهنگی و گردشگری تحقق خوبی داشته است. وزارت های اقتصادی مشکلات داشتند اما وزارت راه و با فاصله وزارت صمت موفقیت های خوبی داشته اند. سایر وزارتخانه ها از جمله دفاعی و امنیتی در حوزه عمومی عملکرد خوبی داشتند و وزارتخانه های بعدی در رتبه های بعدی هستند.