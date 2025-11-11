تمام شایعات درباره مرکز حفاظت قوه قضائیه کذب است

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ اخیراً شایعاتی در زمینه مرکز حفاظت قوه قضائیه مطرح شده که هم این شایعات را تکذیب می‌کنم و هم تأکید می‌کنم که این مرکز با قدرت به وظایف خود ادامه خواهد داد و با این شایعات و تهمت‌ها از انجام وظیفه کنار نخواهد کشید.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که سال‌های اخیر به عنوان پدیده در دستگاه قضائی تشکیل شده، پرونده‌های کثیرالشاکی بود که وقت و انرژی زیادی از قوه قضائیه به خود جلب کرده بود.

وی ادامه داد: عمده این پرونده‌ها ناشی از ناآگاهی حقوقی، سرمایه‌گذاری در حوزه ناشناخته و طمعی است که افراد برای به دست آوردن پول زیاد در مدت محدود داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: عدم نظارت برخی دستگاه‌ها که منجر به تشکیل چنین پرونده‌هایی شده نیز از دلایلی است که نباید نسبت به آنها مغفول ماند. مانند عدم نظارت بر موسسات مالی که نیازمند توجه بیشتر بانک مرکزی برای جلوگیری از پرونده‌های مالی است.

وی افزود: با گزارش‌هایی که اخیرا دریافت کردیم، شاهد هستیم که تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی در حال کاهش است. هرجا که اقدامات پیشگیرانه ازجمله آگاه‌سازی مردم را در دستور کار قرار دادیم با کاهش جرم مواجه شدیم.

جهانگیر بیان کرد: درباره مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از زمان تأسیس که مربوط به دوره ریاست مرحوم شاهرودی بوده، تاکنون موفقیت‌های گسترده‌ای را درباره صیانت از اشخاص و اموال قوه قضائیه داشته و در اجرای عدالت و توسعه امنیت پایدار اقدامات فوق‌العاده‌ای داشته است.

وی اضافه کرد: مسلم است هر دستگاهی که موفقیت‌هایی را در مبارزه با فساد داشته باشد، به همان میزان دشمنی‌هایی خواهد داشت. اخیراً شایعاتی در این زمینه مطرح شده که هم این شایعات را تکذیب می‌کنم و هم تأکید می‌کنم که این مرکز با قدرت به وظایف خود ادامه خواهد داد و با این شایعات و تهمت‌ها از انجام وظیفه کنار نخواهد کشید.