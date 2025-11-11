میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تمام شایعات درباره مرکز حفاظت قوه قضائیه کذب است

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ اخیراً شایعاتی در زمینه مرکز حفاظت قوه قضائیه مطرح شده که هم این شایعات را تکذیب می‌کنم و هم تأکید می‌کنم که این مرکز با قدرت به وظایف خود ادامه خواهد داد و با این شایعات و تهمت‌ها از انجام وظیفه کنار نخواهد کشید.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۴۰
| |
486 بازدید
تمام شایعات درباره مرکز حفاظت قوه قضائیه کذب است

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ اصغر جهانگیر؛ سخنگوی قوه قضائیه امروز در نشست خبری اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که سال‌های اخیر به عنوان پدیده در دستگاه قضائی تشکیل شده، پرونده‌های کثیرالشاکی بود که وقت و انرژی زیادی از قوه قضائیه به خود جلب کرده بود.

وی ادامه داد: عمده این پرونده‌ها ناشی از ناآگاهی حقوقی، سرمایه‌گذاری در حوزه ناشناخته و طمعی است که افراد برای به دست آوردن پول زیاد در مدت محدود داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: عدم نظارت برخی دستگاه‌ها که منجر به تشکیل چنین پرونده‌هایی شده نیز از دلایلی است که نباید نسبت به آنها مغفول ماند. مانند عدم نظارت بر موسسات مالی که نیازمند توجه بیشتر بانک مرکزی برای جلوگیری از پرونده‌های مالی است.

وی افزود: با گزارش‌هایی که اخیرا دریافت کردیم، شاهد هستیم که تعداد پرونده‌های کثیرالشاکی در حال کاهش است. هرجا که اقدامات پیشگیرانه ازجمله آگاه‌سازی مردم را در دستور کار قرار دادیم با کاهش جرم مواجه شدیم.

جهانگیر بیان کرد: درباره مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از زمان تأسیس که مربوط به دوره ریاست مرحوم شاهرودی بوده، تاکنون موفقیت‌های گسترده‌ای را درباره صیانت از اشخاص و اموال قوه قضائیه داشته و در اجرای عدالت و توسعه امنیت پایدار اقدامات فوق‌العاده‌ای داشته است.

وی اضافه کرد: مسلم است هر دستگاهی که موفقیت‌هایی را در مبارزه با فساد داشته باشد، به همان میزان دشمنی‌هایی خواهد داشت. اخیراً شایعاتی در این زمینه مطرح شده که هم این شایعات را تکذیب می‌کنم و هم تأکید می‌کنم که این مرکز با قدرت به وظایف خود ادامه خواهد داد و با این شایعات و تهمت‌ها از انجام وظیفه کنار نخواهد کشید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قوه قضائیه اصغر جهانگیر سخنگو حفاظت اطلاعات
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب شایعات درباره مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه
قوه قضاییه اظهارات رسایی را تکذیب کرد
تکذیب شایعات درباره برخی پرسنل قوه قضاییه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۸۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟  (۴۴ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005cTU
tabnak.ir/005cTU