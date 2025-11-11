میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۵۸ درصد تالاب شادگان خشک شده است

رئیس اداره احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از خشک شدن ۵۸ درصد مساحت تالاب شادگان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۳۶
| |
211 بازدید
۵۸ درصد تالاب شادگان خشک شده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با اشاره به وضعیت تالاب بین‌المللی شادگان افزود: نیاز آبی تالاب شادگان در شرایط خشکسالی، یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون مترمکعب است که بر اساس اعلام وزارت نیرو در شش ماهه دوم سال آبی یعنی از فروردین تا پایان شهریور امسال، ۴۱۹.۹۸ میلیون مترمکعب و در مجموع سال آبی هم ۶۹۲.۶۱ میلیون مترمکعب آب به این تالاب اختصاص داده شده است.

رئیس اداره احیای تالاب‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: این ارقام در مقایسه با حق‌آبه تالاب شادگان در شرایط خشکسالی، حدود ۵۰.۴ درصد است یعنی بر اساس اعلام وزارت نیرو، ۵۰ درصد حق‌آبه این تالاب اختصاص داده شده است.

وی تصریح کرد: بر اساس پایش تصاویر ماهواره‌ای، در پایان شهریور میزان آب موجود در تالاب شادگان ۴۲ درصد بوده است و اختلاف حدود ۸ درصدی بین رقم میزان حق‌آبه تخصیص داده‌شده از سوی وزارت نیرو با این رقم وجود دارد.

مدحجی با اشاره به تبعات خشکسالی و تنش آبی گفت: در حال حاضر ۵۸ درصد تالاب در بخش آب شیرین، آب ندارد و بخش‌های جنوبی و غربی تالاب هم که شیب بالاتری دارند، تقریبا خشک هستند.

وی اضافه کرد: چندین پروژه برای مدیریت و نگهداشت آب و جلوگیری از ورود آب شور دریا به قسمت شیرین تالاب اجرا شده است. ساخت سه سازه جدید نیز برای جلوگیری از خروج آب آغاز شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تالاب شادگان خشکسالی خوزستان حق آبه آب
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عیادت نماینده ولی‌فقیه از دانشجوی سوخته اهوازی
آمارهای تکان‌ دهنده از مصرف آب در ایران
۱۴۰۴ کم بارش‌ترین سال نیم قرن گذشته
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۸۴ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۷ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۴۴ نظر)
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cTQ
tabnak.ir/005cTQ