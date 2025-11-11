چه کسانی مقصر گرانی گوشت هستند؟!

دامداران عنوان میکنند که از ماهها پیش نسبت به کاهش ذخایر نهادههای دامی، پیامدهای خشکسالی و تأثیر آن بر بازار محصولات پروتئینی هشدار داده بودند، اما گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای آنها وجود نداشت.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ فعالان این بخش عنوان میکنند که سوءمدیریت در وزارت جهادکشاورزی و نفوذ دلالان در سامانه بازارگاه، تولید گوشت را با بحران روبهرو کرده است.
آنها میگویند تصمیمات سیاسی، واردات بیضابطه و حذف تشکلهای تولیدی از چرخه تصمیمسازی، موجب گرانی بیسابقه و نابسامانی در بازار گوشت شده است.
مجتبی عالی، مدیرعامل سابق اتحادیه مرکزی تعاونی دامداران ایران می گوید: از ابتدای سال 1404به دولت تذکر دادیم که با توجه به ذخایر نهاده دام و طیور، بهزودی ذخایر کم میشود، اما گوش شنوایی وجود نداشت. متأسفانه مدیران دولتی بهدنبال کار تولید نیستند و بهدنبال کار سیاسی هستند؛ به همین دلیل مدیران دولتی به سمت واردات میروند؛ زیرا امضاهای طلایی در آنجاست. مشکلی در بخش تولید نداریم، مشکل در مدیریت وزارت جهادکشاورزی است. تولیدکنندگان رسانه ندارند که از آنها حمایت کند و کاسهکوزه گرانی بر سر آنها شکسته میشود. متأسفانه مافیای قدرتمندی در بازار گوشت داریم که اجازه مداخله تشکلهای تولیدی را نمیدهد.واردات گوشت، گنج پنهان است. عدهای گوشت را با ارز 28500تومانی وارد میکنند و با قیمت دلخواه میفروشند.
افشین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه دام سبک نیز معتقد است : هزینههای تمامشده تولید گوشت افزایش یافته که ناشی از نبود (نه کمبود) نهادههای دامی است که قیمت آن بهشدت افزایش یافته است. این رشد قیمت نهادهها روی قیمت گوشت هم تأثیر گذاشته است. پیشبینیهای لازم برای شرایط خشکسالی درست انجام نشد و اکنون نهاده نداریم. در جلسات مختلف عمومی و خصوصی مدیران تشکلهای دامی تذکرات مکرری به وزارت جهاد دادند و انتظار این بود که مسئولان وزارت جهاد برای پیشگیری از اتفاقاتی که دارد میافتد، برنامهریزی میکردند.باید از ابتدای امسال، این تدابیر دیده میشد، اما ما هیچ برنامهای ندیدیم. اکنون دیگر تشکلها را از جلسات امنیت غذایی حذف کردند. همچنین تمام اعضای تشکلهای تولیدی را از سامانه بازارگاه حذف کردهاند اما دلالان را نگه داشتهاند. با این تصمیمات، مشخص بود که چنین وضعی پیش میآید، دلیل این شرایط فقط سوءمدیریت است.
وحید کیانی دامدار نیز معتقد است: بهعلت هزینههای سنگین و کمبود خوراک، دامداران مجبور شدهاند دامهای خود را به کشتارگاه بفرستند. تولیددام 2بخش دارد؛ یک بخش نهادهها و یک بخش علوفه است. 80درصد هزینههای دامداری علوفه است. نهاده که در بازار نیست یا گران است. علوفه هم گران شده و قیمت کاه از 4هزار تومان به 12هزار تومان رسیده است. دامداران چون جو و ذرت نیست از تفاله چغندر استفاده میکنند. قیمتها روزانه گران میشود. دولت باید برای دام برنامه بلندمدت اتخاذ کند و با اقدامات لحظهای اتفاق مثبتی در حوزه تولید گوشت نخواهد افتاد.