میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زنگنه: تا می گوییم چین و‌ روسیه عده ای کهیر می زنند

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم گفت: اگر ما درست به برنامه عمل کنیم یعنی تجهیز منابع، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اجرای طرح‌های پیشران، فعال‌سازی کریدورهای شمال–جنوب و بهینه‌سازی مصرف انرژی را انجام دهیم به طور قطع رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق خواهد شد و ما هیچ راهی جز رشد ۸ درصدی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور نداریم.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۲۹
| |
858 بازدید
|
۴

زنگنه: تا می گوییم چین و‌ روسیه عده ای کهیر می زنند

به گزارش تابناک؛ محسن زنگنه در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: رشد اقتصادی ۸ درصد نه مصوبه مجلس و نه مصوبه دولت قبل است؛ بلکه از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری است. رشد ۸ درصد حاصل تدابیری است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و توسط مشاوران معظم‌له در تدوین سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه جمع‌بندی شده است و مهم‌ترین حکم این سیاست‌ها، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه افزود:، اما باید تأکید کنم که رشد ۸ درصد یک شعار یا آرزو نیست؛ بلکه یک الزام و ضرورت ملی است. کسانی که وقتی از رشد ۸ درصد صحبت می‌کنیم لبخند می‌زنند یا با نگاه تردید به ما می‌نگرند، باید پاسخ دهند که آیا نسخه جایگزینی برای رفع مشکلات کشور دارند؟

وی ادامه داد: اگر امروز با کسری بودجه روبه‌رو هستیم، آیا راهی جز افزایش تولید و درآمد‌های مالیاتی داریم؟ اگر ناترازی ارزی داریم، آیا جز از مسیر تولید، افزایش صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن می‌توان این مشکل را حل کرد و اگر بخشی از مردم ما زیر خط فقر هستند و می‌خواهیم آنان را توانمند و ثروتمند کنیم، آیا جز با ایجاد درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی ممکن است؟

نماینده مردم تربت حیدریه یادآور شد: اگر در حوزه ناترازی انرژی با چالش مواجهیم، آیا راهی غیر از رشد تولید و بهره‌وری وجود دارد؟ باید بپذیریم که بدون تحقق رشد ۸ درصد، مشکلات کشور حل نخواهد شد. در سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی ایران با اختلاف، رتبه نخست را در تولید ناخالص داخلی منطقه داشت، اما امروز با اختلاف در جایگاه پنجم قرار گرفته‌ایم. پس ما راهی جز رشد و تولید نداریم و افزون بر این، رشد ۸ درصدی تنها در صورتی محقق می‌شود که احکام برنامه هفتم توسعه به درستی اجرا شود. برای نمونه، یکی از احکام مهم برنامه، رفع معافیت‌های مالیاتی غیرضرور است که رقم آن حدود ۲۰۰۰ همت برآورد می‌شود، اما چرا دولت به تکالیف خود در رفع معافیت‌های مالیاتی عمل نمی‌کند و چرا باید یک کارمند جزء ضریب مالیاتی ۱۰ درصد داشته باشد، یک بقالی محلی ۲۰ تا ۲۵ درصد مالیات بپردازد، اما شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان سود دارد، تنها یک درصد مالیات پرداخت کند؟ اگر دولت همین یک تکلیف را به‌درستی انجام می‌داد، امروز ۲۰۰۰ همت به درآمد‌های پایدار کشور افزوده می‌شد.

وی با اشاره به ناترازی آب و انرژی افزود: در برنامه هفتم، ما موضوعاتی، چون آبخیزداری، آبخوان‌داری، حق‌آبه تالاب‌های مرزی، آبیاری زیرسطحی و آبیاری تحت فشار را گنجاندیم، زیرا از سال ۱۳۹۹ می‌دانستیم کشور با ناترازی آب رو‌به‌رو است. امسال نیز ۱۶ همت (جدای از بودجه جاده‌های کشاورزی) برای آبخیزداری در نظر گرفته شد، اما بخش اندکی از آن تحقق یافته است. درحالی‌که برخی نسخه تخلیه تهران را مطرح می‌کنند، باید گفت تهران را تخلیه نکنید؛ برنامه را اجرا کنید.

زنگنه یادآور شد: در بند سوم برنامه نیز درباره ناترازی انرژی آمده است. ما همان سال ۱۳۹۹ که در مجلس برنامه را می‌نوشتیم، می‌دانستیم ناترازی داریم و کارشناسی شده حرف می‌زدیم. ساعت‌ها بحث شد و در نهایت جمع‌بندی این بود که رفع ناترازی‌ها با ساخت نیروگاه ممکن نیست، چون منابع مالی نداریم؛ با انرژی خورشیدی هم نمی‌شود، چون ارز کافی وجود ندارد. تنها راه، بهینه‌سازی مصرف است؛ برای نخستین بار، با وجود پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید، سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم گنجانده شد. اما اکنون که ۱۵ ماه از آغاز برنامه گذشته، تنها یک حکم برای یک دستیار ویژه صادر شده است! در حالی‌که در همین مدت، اوراق صرفه‌جویی انرژی در بورس به بالاترین میزان خرید و فروش رسیده است.

وی با اشاره به کریدور‌های ترانزیتی و رشد منطقه‌ای ادامه داد: اگر از کریدور‌های شمال–جنوب سخن می‌گوییم، باید بدانیم امروز بیش از ۱۰۰ میلیون تن بار پشت مرز‌های جمهوری اسلامی ایران معطل مانده است و برخی وقتی نام روسیه و چین می‌آید، عده ای کهیر می زنند، اما باید گفت روسیه امروز ۲۰ میلیون تن بار پشت مرز‌های ایران دارد و از ما درخواست می‌کند مسیر را باز کنیم؛ پروژه کریدور رشت–آستارا سال‌هاست نیمه‌تمام مانده است. دولت باید تصمیم بگیرد، چند پروژه غیرضروری دیگر را متوقف کند و منابع را به این طرح کلیدی اختصاص دهد. اگر این کار‌ها انجام شود، رشد ۸ درصدی کاملاً محقق خواهد شد.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه با اشاره به اصلاح ساختار جهاد کشاورزی یادآور شد: در حوزه جهاد کشاورزی نیز هنوز همان مسیر اشتباه تکرار می‌شود؛ یعنی گرفتن ارز ارزان از دولت و دادن آن به واردکننده. در برنامه هفتم تصریح شده که جهاد کشاورزی باید حمایت‌های قیمتی و غیرقیمتی را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تولید، یعنی به تولیدکننده واقعی منتقل کند. با این حال، هنوز این سیاست اجرایی نشده و نتیجه آن، تورم بالای ۴۰ درصد در کالا‌های اساسی است، حتی برای کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.

زنگنه ضمن اشاره به تجهیز منابع برای رشد گفت: در بخش تجهیز منابع، نکته مهمی وجود دارد. دولت طی نامه‌ای اعلام کرده که در سال اول برنامه، فرصت برنامه‌ریزی برای تجهیز منابع را نداشته است و کمیته مربوطه تازه در فروردین امسال تشکیل شده است و در نخستین جلسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد برای تحقق رشد ۸ درصدی، کشور به ۷۹۸۴ همت سرمایه‌گذاری نیاز دارد که از این میان ۵۲۹۱ همت آن از ظرفیت‌های داخلی کشور قابل تأمین است. این یعنی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد منابع رشد ۸ درصدی قابل تحقق است.

وی ادامه داد: جالب آنکه در گزارش جدید وزارت اقتصاد نیز همین اعداد تکرار شده و نشان می‌دهد برآورد کارشناسی سال ۱۳۹۹ کاملاً درست بوده است؛ آن زمان هم گفته می‌شد برای رشد ۸ درصدی به حدود ۸۰ میلیارد دلار منابع نیاز است و امروز نیز همین رقم تکرار می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس دوازدهم با یادآوری نظام بانکی و ناترازی‌ها افزود: در حوزه نظام بانکی، اقدامات مثبتی انجام شده، اما هنوز ناترازی بانک‌ها ادامه دارد. طبق اعلام بانک مرکزی، سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل ۴۴ از ناترازی فعلی ۵۸ درصد است و بقیه مربوط به بانک‌های خصوصی و مؤسسات دیگر است؛ موضوع اضافه‌برداشت شبکه بانکی نیز نگران‌کننده است. در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ رقم اضافه‌برداشت ۴۵۰ همت بود، اما امروز به ۹۶۵ همت رسیده است؛ یعنی طی یک سال، دو برابر شده است. بانک مرکزی باید توضیح دهد چرا در برخورد با بانک‌های ناتراز تأخیر داشته و این انباشت از کجا تأمین می‌شود؟ پاسخ روشن است: از جیب منابعی که باید صرف تولید و رشد اقتصادی می‌شد.

زنگنه با اشاره به تسهیلات تکلیفی و واقعیت تورم گفت: در بخش تسهیلات بانکی نیز باید گفت از مجموع ۷۶۶۴ همت تسهیلات پرداختی سال گذشته، تنها ۴.۴ درصد مربوط به تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال بوده است. در حالی‌که همواره بانک مرکزی از این تسهیلات به‌عنوان عامل تورم یاد می‌کند، آمار نشان می‌دهد سهم آنها بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: اگر ما درست به برنامه عمل کنیم یعنی تجهیز منابع، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، اجرای طرح‌های پیشران، فعال‌سازی کریدور‌های شمال–جنوب و بهینه‌سازی مصرف انرژی را انجام دهیم به طور قطع رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق خواهد شد و ما هیچ راهی جز رشد ۸ درصدی برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور نداریم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم معافیت مالیاتی کریدور شمال-جنوب محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه مجلس شورای اسلامی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنگ حساب دولت در مجلس به صدا درآمد!
هشدار: پول نان و دارو صرف واردات بنزین می‌شود!
فرزین: تنها ۵ بانک کفایت سرمایه منفی دارند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
1
6
پاسخ
به طور قطع رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق خواهد شد
محقق نخواهدشد تا افرادی مثل شما سیاست هارا مشخص میکنند
ناشناس
|
Italy
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
4
5
پاسخ
بزرگوار کهیر نمیزنیم
تواین ۴۷ سال چین و روسیه چکار کردن
.....
تو این دو سه ساله چین فقط نفت با تخفیف بالا و فروش اجناس بنجول رو داشته
و روسیه هم هیچ کاری نکرده پای ایران رو تو جنگ اوکراین آورده برای چند تا پهپاد چین و روسیه تمام قطعنامه های تحریمی علیه ایران رو امضا کردن
اگر این تخفیفها و امتیازات رو میدادبد به اروپا و آمریکا الان کله سرشون جا داشتیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
کسی که مقیم ایتالیاست حق ندارد در مورد روابط ایران با خارج نظر بدهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
5
پاسخ
برنامه هایی با نام های زیبا مانند توسعه و بندهایی برای افزایش تولید و .... اما تنها افزایش قیمت ها و عوارض و مالیات های مردم آنها اجرا می شوند در 20 سال اخیر در تمام بخش های اقتصادی پس روی داشتیم ولی در افزایش قیمت ها با سرعت تمام پیشرفت داشتیم و با این مسئولان ادامه هم خواهد داشت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۸۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟  (۴۴ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005cTJ
tabnak.ir/005cTJ