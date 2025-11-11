میلی صفحه خبر لوگو بالا
روابط ایران و پاکستان فراتر از مرزها می‌رود

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر اهمیت و گسترش همکاری‌های ایران با پاکستان تأکید کرد و گفت: این ارتباطات نه تنها ظرفیت اقتصادی و امنیتی ایران را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش امنیت منطقه‌ای و سرعت بخشی به همکاری‌های میان همسایگان کمک کند.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۲۴
| |
265 بازدید
روابط ایران و پاکستان فراتر از مرزها می‌رود

عباس مقتدایی در زمینه اهمیت و گسترش ارتباطات با کشور پاکستان گفت: ارتباط با همسایگان از جمله سیاست‌های کلانی است که در وزارت امور خارجه و در بین مجلس و دولت پیش‌بینی شده و در برنامه هفتم توسعه نیز رگه‌های جدی آن قانون‌گذاری شده است.

به گزارش تابناک؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: آنچه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته رخ داد این بود که رئیس جمهور سفری به پاکستان داشت و در هفته گذشته نیز رئیس مجلس به این کشور سفر کرد. پاکستان به جهت ارتباطی که با دریای عمان و اقیانوس هند دارد و به دلیل پیشینه دریایی و ابعاد مختلف گردشگری، نظامی، اقتصادی، پولی، بانکی و بسیاری از مراودات مربوط به کریدورها می‌تواند به عنوان یک شریک راهبردی برای ایران محسوب شود.

وی ادامه داد: این جنس از ارتباطات با هدف سرعت‌بخشی به همکاری‌های میان دو کشور و همچنین افزایش اثربخشی تعاملات با سایر همسایگان ایران انجام می‌شود. در واقع، توسعه روابط با پاکستان می‌تواند نقطه اتصالی مهم برای ایران در سطح منطقه و فراتر از آن باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت روابط ایران و پاکستان در حال گسترش و سیر صعودی است و این روند می‌تواند به تقویت امنیت منطقه‌ای نیز منجر شود. مجلس شورای اسلامی برای ارتباط با همسایگان اهمیت ویژه‌ای قائل است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این مسیر فعالانه عمل می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان یادآور شد: در سفر اخیر رئیس مجلس، نماینده‌ای از کمیسیون امنیت ملی نیز رئیس مجلس را همراهی کرد که نشان‌دهنده اهتمام جدی مجلس برای تقویت روابط با پاکستان است.

عباس مقتدایی ایران پاکستان ارتباطات همسایگان سیاست خارجی مراودات مالی کمیسیون امنیت ملی خبر فوری
