نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بر اهمیت و گسترش همکاری‌های ایران با پاکستان تأکید کرد و گفت: این ارتباطات نه تنها ظرفیت اقتصادی و امنیتی ایران را تقویت می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش امنیت منطقه‌ای و سرعت بخشی به همکاری‌های میان همسایگان کمک کند.

عباس مقتدایی در زمینه اهمیت و گسترش ارتباطات با کشور پاکستان گفت: ارتباط با همسایگان از جمله سیاست‌های کلانی است که در وزارت امور خارجه و در بین مجلس و دولت پیش‌بینی شده و در برنامه هفتم توسعه نیز رگه‌های جدی آن قانون‌گذاری شده است.

به گزارش تابناک؛ نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: آنچه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته رخ داد این بود که رئیس جمهور سفری به پاکستان داشت و در هفته گذشته نیز رئیس مجلس به این کشور سفر کرد. پاکستان به جهت ارتباطی که با دریای عمان و اقیانوس هند دارد و به دلیل پیشینه دریایی و ابعاد مختلف گردشگری، نظامی، اقتصادی، پولی، بانکی و بسیاری از مراودات مربوط به کریدورها می‌تواند به عنوان یک شریک راهبردی برای ایران محسوب شود.

وی ادامه داد: این جنس از ارتباطات با هدف سرعت‌بخشی به همکاری‌های میان دو کشور و همچنین افزایش اثربخشی تعاملات با سایر همسایگان ایران انجام می‌شود. در واقع، توسعه روابط با پاکستان می‌تواند نقطه اتصالی مهم برای ایران در سطح منطقه و فراتر از آن باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: در مجموع می‌توان گفت روابط ایران و پاکستان در حال گسترش و سیر صعودی است و این روند می‌تواند به تقویت امنیت منطقه‌ای نیز منجر شود. مجلس شورای اسلامی برای ارتباط با همسایگان اهمیت ویژه‌ای قائل است و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در این مسیر فعالانه عمل می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان یادآور شد: در سفر اخیر رئیس مجلس، نماینده‌ای از کمیسیون امنیت ملی نیز رئیس مجلس را همراهی کرد که نشان‌دهنده اهتمام جدی مجلس برای تقویت روابط با پاکستان است.