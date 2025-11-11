به گزارش تابناک به نقل از خبرنگار خانه ملت، حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن قدردانی از مجلس و کمیسیون برنامه جهت تنظیم گزارش عملکردی بخش‌های مختلف در سال ابتدایی اجرای برنامه، گفت: سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر شورای راهبری برنامه مسئولیت مهمی دارد و اگر سازمان برنامه عملکرد مطلوبی داشته باشد همه کشور از آن نفع می‌برند و اگر در این حوزه ضعیف عمل کند همه آسیب خواهند دید.

وی افزود: سازمان برنامه به عنوان دبیر شورای راهبری برنامه پیشرفت ۲۸ آئین نامه را در سال اول برنامه به دولت ارائه کرد و سازمان برنامه به عنوان دبیر شورا در نظم بخشی به اجرای برنامه نقش داشت، همچنین اینکه شورای راهبری به چه میزان جلسات منظمی داشته باشد همه توسط سازمان برنامه انجام شد. همچنین ۹ گزارش ناظرین مالی، ناظرین اجرایی، احکام غیرقابل اجرا، عملکرد قانون به تفکیک فصول، وضعیت آئین نامه ها، برش کمی اهداف، انطباق بودجه با برنامه، عملکرد شورای راهبری و عملکرد ۱۱۹ توسط سازمان برنامه تدوین و به مجلس تقدیم شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد: آنچه که اهداف اصلی قانون برنامه را محقق می‌کند رفاه، کاهش فقر، افزایش درآمد خانواده، مدیریت قیمت‌ها و عدالت اجتماعی است و این مسئله مطرح است که آیا با منابع موجود این اتفاق تحقق پیدا می‌کند و این منابع به بهترین نحو مصرف می‌شود یا خیر؟ و همه این‌ها منجر به رشد اقتصادی می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به بخشی از شاخص‌های سنجه‌ای و عملکردی، گفت: ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای نان یارانه اختصاص داده شد، اما براساس آمار ۲۳ درصد نان توسط ۲ درصد کارت‌ها خریداری شد و ۱۳ درصد نانی که خریداری شد توسط یک درصد کارت‌های بانکی خریداری شد و حالا باید ببینیم که این کاری که انجام دادیم درست است یا خیر.

پورمحمدی ادامه داد: کشوری که منابع مالی کمی دارد و پول محدودی دارد باید ببیند چگونه منابع را هزینه می‌کند، همچنین باید توجه کنیم سال گذشته کل بودجه عمرانی کشور ۴۰۰ همت بود و ۴۳۰ همت تخصیص داده شد و تقریبا این میزان تخصیص بی نظیر بود، اما توجه شود اگر بخواهیم به طرح‌های عمرانی و صرفا حمل و نقل جاری کشور با منابعی که در نظر گرفته شده است به پایان برسانیم ۱۰۱ سال زمان می‌برد، همچنین اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن طرح‌هایی که اضافه می‌شود طرح‌های حوزه آب و فاضلاب را با منابع موجود به اتمام برسانیم ۳۵ سال طول می‌کشد و هر روز نیز طرح‌های جدید اضافه می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸، شش میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم، گفت: امسال شش میلیارد دلار واردات داشتیم و هرقدر پول برای بنزین هزینه شود برای بنیه دفاعی، معیشت و داروی مردم اعتبارات کاهش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، تصریح کرد: با وجود سرمایه گذاری برای پروژه‌های CNG به دلایل مختلف نتوانستیم اهداف را محقق کنیم و امروز وارد کننده بنزین هستیم.

وی خطاب به مجلس اظهار کرد: امروز زمانی است که باید با کار کارشناسی واقعیت‌ها را در نظر بگیریم و دولت و مجلس باید واقعیت‌ها را مورد توجه قرار دهند و مشترکا راهکار پیدا کنند و نباید واقعیت‌ها را به صورت یکجانبه نگاه کنیم، موضوع، موضوع منافع ملی و بودن و نبودن است و اگر در این جلسات ۵ موضوع را با هم توافق کنیم بسیار مهم است و اینکه بفهمیم آیا اختصاص یارانه، توزیع فرآورده‌های نفتی، پیشبرد طرح‌های عمرانی و وجود هزاران ردیف که بودجه را قطره قطره می‌کند درست است همه آن‌ها را به همین شکل ادامه دهیم.

پورمحمدی تاکید کرد: امروز باید خیرخواهانه نگاه کنیم و ببینیم چگونه باید منابع محدود را برای رشد ۸ درصدی فراهم کنیم و آیا درست است حوزه‌های عمرانی که با کمترین منابع می‌تواند تجارت بین المللی ما را رونق دهد را فراموش کنیم و جاده‌ها را در پیچ و خم حوزه‌های کاری بپیچانیم؟

وی در پایان گفت: ما و شما که بازیگران این نسل هستیم و هرچه باشد در تاریخ به نام ما و شما تمام خواهد شد باید با یکدیگر بگوییم که ریل کشور را به سمت صلاح تنظیم کرده‌ایم.