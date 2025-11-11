سفیر جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو با ارسال نامه‌ای به رئیس و دبیرکل کنفرانس خلع سلاح، نسبت به اظهارات اخیر مقامات آمریکا درباره احتمال ازسرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای ابراز نگرانی عمیق کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی بحرینی در نامه‌ای خطاب به رئیس و دبیرکل کنفرانس خلع سلاح (CD)، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به اظهارات مقامات ایالات متحده درباره ازسرگیری آزمایش‌های تسلیحات هسته‌ای تأکید کرد که چنین سخنانی ناقض «کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات» و حقوق بین‌الملل عرفی است، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) را تضعیف می‌کند، رقابت تسلیحاتی را تشدید کرده و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.

سفیر ایران در ژنو همچنین بار دیگر از همه کشور‌ها خواست تا به تعهدات خود در زمینه خلع سلاح و عدم اشاعه پایبند باشند و از تمامیت رژیم جهانی خلع سلاح و عدم اشاعه حمایت کنند.