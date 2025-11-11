میلی صفحه خبر لوگو بالا
آغاز ششمین انتخابات پارلمانی عراق

با آغاز ششمین انتخابات پارلمانی عراق، بیش از ۲۰ میلیون شهروند واجد شرایط رأی‌دهی فراخوانده شده‌اند تا نمایندگان خود را در یکی از حساس‌ترین دوره‌های سیاسی کشور برگزینند
کد خبر: ۱۳۳۹۵۱۰
| |
285 بازدید
آغاز ششمین انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رای گیری سراسری انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز (سه‌شنبه) به وقت بغداد آغاز شد و تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه خواهد یافت.

بنا بر اعلام کمیساریای عالی انتخابات این کشور، بیش از ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند که با حضور آنها در انتخابات امروز، سرنوشت ۳۲۹ کرسی پارلمانی مشخص خواهد شد.

حضور شخصیت‌های سیاسی عراقی پای صندوق‌های رأی

مقامات و چهره‌های سیاسی عراق از جمله محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر، نوری المالکی، قیس الخزعلی، سید عمار الحکیم، بافل طالبانی، نیچروان بارزانی، عادل عبدالمهدی و ... از نخستین چهره‌هایی بودند که در لحظات اولیه رأی‌گیری پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.

