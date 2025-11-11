آغاز ششمین انتخابات پارلمانی عراق

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رای گیری سراسری انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز (سه‌شنبه) به وقت بغداد آغاز شد و تا ساعت ۱۸:۰۰ عصر ادامه خواهد یافت.

بنا بر اعلام کمیساریای عالی انتخابات این کشور، بیش از ۲۰ میلیون نفر واجد شرایط رای‌دهی هستند که با حضور آنها در انتخابات امروز، سرنوشت ۳۲۹ کرسی پارلمانی مشخص خواهد شد.

حضور شخصیت‌های سیاسی عراقی پای صندوق‌های رأی

مقامات و چهره‌های سیاسی عراق از جمله محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر، نوری المالکی، قیس الخزعلی، سید عمار الحکیم، بافل طالبانی، نیچروان بارزانی، عادل عبدالمهدی و ... از نخستین چهره‌هایی بودند که در لحظات اولیه رأی‌گیری پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.