دایی در میان ۱۵ فوتبالیست برتر مسلمان جهان

به گزارش تابناک، بازیکنان فوتبال از ادیان و مذاهب مختلفی هستند. در این میان بسیاری از بازیکنان مسلمان در زمین فوتبال خود را متمایز کرده، عملکرد‌های عالی ارائه داده و افتخار‌های زیادی را کسب کرده‌اند.

در ادامه ۱۵ بازیکن برتر مسلمان فوتبال در تمام دوران آورده شده‌اند.

۱. زین‌الدین زیدان

زیدان نه‌تنها یکی از بهترین بازیکنان مسلمان تمام دوران که یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ است. این اسطوره فرانسوی یک مسلمان با تبار الجزایری است. والدین او، اسماعیل و ملیکا، سال ۱۹۵۳ قبل از شروع جنگ الجزایر از روستای آگوئمون در شمال الجزایر به پاریس مهاجرت کردند. زیدان برنده جام جهانی، لیگ قهرمانان اروپا و توپ طلاست. او از فوتبال بازنشسته شد تا به یکی از بهترین مربیان فوتبال جهان تبدیل شود.

۲. پل پوگبا

با لباس‌های پر زرق و برق و مدل‌های مویش شناخته می‌شود، اما خیلی‌ها نمی‌دانند که این برنده جام جهانی، جدا از اینکه یک هافبک ماهر است، مسلمانی معتقد است. گاهی ویدیو‌هایی از پوگبا در حال انجام فریضه حج در مکه منتشر شده است. پل همچنین به ننوشیدن الکل معروف است؛ تا جایی که در نزدیکی هیچ بطری حاوی مشروبات الکلی نیز دیده نمی‌شود. ما این را در یورو ۲۰۲۰ دیدیم؛ زمانی که در نشستی خبری، بطری‌های آبجوی حامی مالی عنوان قهرمانی را از کنارش برداشت.

۳. انگولو کانته

انگولو کانته در پاریس از والدینی اهل مالی که از این کشور به فرانسه مهاجرت کرده بودند، متولد شد. این هافبک فرانسوی یکی از بزرگ‌ترین هافبک‌های دفاعی فوتبال است. انگولو کانته قهرمانی جام جهانی، لیگ قهرمانان اروپا، لیگ برتر و لیگ ملت‌های اروپا را کسب کرده است. او همچنین جوایز فردی مانند بازیکن سال لیگ برتر و بازیکن سال فرانسه را از آن خود کرده است. کانته سال ۲۰۲۳ به الاتحاد در لیگ حرفه‌ای عربستان نقل مکان کرد.

۴. مسوت اوزیل

سلطان پاس گل آلمان، با ایمانش که از طریق والدین مهاجر ترک‌تبارش به او رسیده، زبانزد است. اوزیل هرگز از ابراز اعتقادهایش در زمین فوتبال خجالت نمی‌کشید و همیشه قبل از شروع مسابقه در حال خواندن دعایی آرام دیده می‌شد. مسوت همچنین از خیریه‌ها و امور خیریه‌ای که بر مسلمانان در سراسر جهان تأثیر می‌گذارند، حمایت می‌کند. او در دوران اوجش یکی از بهترین پاسور‌ها و بهترین بازیساز‌ها در فوتبال بود.

۵. کریم بنزما

کریم مصطفی بنزما یکی از محبوب‌ترین بازیکنان مسلمان در اروپاست. او در حال حاضر به عنوان مهاجم برای باشگاه الاتحاد عربستان بازی می‌کند. او دوران حرفه‌ای موفقی داشته و در حال حاضر یکی از بهترین مهاجمان جهان است. او با رئال مادرید چهار عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را کسب کرد. او یک مسلمان معتقد است و در ماه مبارک رمضان روزه می‌گیرد. بنزما سال ۲۰۲۱ برنده توپ طلا شد.

۶. ریاض محرز

این فوق ستاره الجزایری در حال حاضر یکی از بهترین وینگر‌های فوتبال است. محرز به خاطر مهارت‌های دریبل‌زنی و توانایی گلزنی‌اش شناخته می‌شود که او را در فوتبال متمایز می‌کند. او همچنین پس از امضای قرارداد با الاهلی، به کریم بنزما در لیگ برتر عربستان پیوست. ریاض بازیکن دیگری است که از ابراز ایمانش خجالتی ندارد. او گاهی پس از به ثمر رساندن گل، در حالی که تعظیم کرده، دیده شده است.

دایی، بنزما و زیدان در میان ۱۵ فوتبالیست برتر مسلمان جهان

۷. یحیی (یایا) توره

فوتبالیست سابق ساحل عاجی اغلب به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های فوتبال آفریقا شناخته می‌شود. یحیی توره یک مسلمان معتقد است. او سال ۲۰۱۵ عنوان قهرمانی جام ملت‌های آفریقا را برای ساحل عاج به ارمغان آورد. او قبل از بازنشستگی برای بارسلونا در لالیگا و منچسترسیتی در لیگ برتر بازی کرد.

۸. محمد صلاح

مهاجم لیورپول و تیم ملی مصر نیز یکی دیگر از برترین فوتبالیست‌های مسلمانان تاریخ است. آمار گلزنی جالب توجه صلاح، او را به یکی از مشهورترین بازیکنان تاریخ تبدیل کرده است. او خیلی از مواقع به نشانه خوشحالی بعد از گل دستانش را به سوی آسمان می‌برد و در ماه رمضان با وجود فشردگی بازی‌ها در انگلیس روزه می‌گیرد.

۹. سادیو مانه

این بازیکن سنگالی یکی از بهترین وینگر‌های حال حاضر جهان است. مانه به خاطر تلاش زیاد و تاثیر زیادش در مقابل دروازه حریفان شناخته می‌شود. سادیو یکی دیگر از بازیکنان مسلمانی است که عاشق نشان‌دادن ایمانش در زمین فوتبال، به‌ویژه پس از به ثمر رساندن گل، است. او با سنگال قهرمان جام ملت‌های آفریقا ۲۰۲۱ شد. مانه مانند بسیاری از بازیکنان مسلمان فوتبال با النصر عربستان قرارداد بست.

۱۰. فرانک ریبری

مهاجم سابق بایرن متولد الجزایر هیچ‌وقت اعتقاداتش را پنهان نکرده و همیشه مشتاق بوده که هر زمان که مصاحبه‌ای داشته است، آنها را بیان کند. ریبری در اوایل دوران حرفه‌ای‌اش به اسلام گروید و پس از آن نام بلال یوسف محمد را برای خود برگزید. او در بایرن مونیخ در کنار روبن زوج تهاجمی خیلی خوبی را تشکیل داده بود. «صورت زخمی» در قهرمانی بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۳ نقش مهمی داشت.

۱۱. علی دایی

علی دایی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین فوتبالیست‌های آسیایی تمام دوران شناخته می‌شود. این فوتبالیست بازنشسته ایرانی در دوران بازی‌اش ۱۰۹ گل ملی را به ثمر رساند تا اینکه رکوردش توسط کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۲۱ شکسته شد. او یک مسلمان معتقد و فردی بسیار مذهبی است. او در دوران حضورش در بایرن مونیخ، از در دست گرفتن لیوان آبجو برای تبلیغ تیم باواریایی خودداری کرد، چون نوشیدنی‌های الکلی در اسلام ممنوع است. دایی بدون شک یکی از بهترین فوتبالیست‌های مسلمان تمام دوران است.

۱۲. محمد ابوتریکه

این هافبک سابق مصری، مدافع سرسخت دین اسلام است. او اعتقادات اسلامی‌اش را انگیزه تلاش‌های بشردوستانه‌اش ذکر کرده است. ابوتریکه درباره مسائل مربوط به اعتقاداتش، نظراتش را ابراز کرده است. او همچنین یکی از فوتبالیست‌های آفریقایی است که در تمام دوران، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او چندین بار قهرمان جام ملت‌های آفریقا، لیگ قهرمانان آفریقا و لیگ برتر مصر شده است.

۱۳. اریک آبیدال

اریک آبیدال، فوتبالیست بازنشسته فرانسوی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مدافعان چپ تاریخ فوتبال شناخته می‌شود. او برای باشگاه‌هایی، چون لیون و بارسلونا بازی کرد و در مجموع ۱۸ جام با هر دو تیم، از جمله دو لیگ قهرمانان اروپا با بارسلونا را به دست آورد. او همچنین در جام جهانی ۲۰۰۶ با فرانسه نایب‌قهرمان شد. اریک آبیدال در یک خانواده کاتولیک بزرگ شد و بعداً در دوران حرفه‌ای‌اش به اسلام گروید.

۱۴. ایلکای گوندوغان

بازی‌های درخشان او باعث شده است که بوندسلیگا، لیگ برتر، جام حذفی، جام اتحادیه، جام حذفی آلمان و لیگ قهرمانان اروپا را فتح کند. او هنوز هم به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های جهان محسوب می‌شود. گوندوغان در گلزن‌کرشن از والدینی ترک‌تبار متولد شده است.

۱۵. سامی خدیرا

سامی خدیرا در قهرمانی آلمان در جام جهانی ۲۰۱۴ و قهرمانی رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا نقش داشت. این هافبک میانی سابق برای تیم‌های اشتوتگارت، رئال مادرید، یوونتوس و هرتا برلین بازی کرد. خدیرا در اشتوتگارت و از پدری تونسی و مادری آلمانی به دنیا آمد.