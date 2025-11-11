میلی صفحه خبر لوگو بالا
قاتل پزشک متخصص قلب در ملاعام قصاص شد

کد خبر: ۱۳۳۹۴۹۲
| |
1567 بازدید

قاتل دکتر داودی در ملاعام قصاص شد

به گزارش تابناک، حکم قصاص نفس دکتر محسن داودی پزشک متخصص قلب و عروق یاسوجی در ملاء عام اجرا شد.سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان پس از بررسی کارشناسی تمام ادعاهای متهم و احراز سلامت روان، حین ارتکاب جرم و صدور حکم قصاص نفس و تأیید در شعبه بیستم دیوان عالی کشور، با درخواست اولیاء دم و استیذان از رئیس قوه قضاییه، حکم صادره صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان قبل از طلوع آفتاب در ملاء عام به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: اجرای این حکم، پیامی برای افرادی است که بخواهند امنیت جامعه و شهروندان را مخدوش نمایند.

موسویان اظهار کرد: قاتل پس از این جنایت هولناک، اقدام به انتشار فعل ارتکابی خود در فضای مجازی کرد. وی در ویدئویی به افراد دیگری هشدار داده بود که به سراغ آنان نیز خواهد رفت، اما سرانجام در چنگال عدالت گرفتار و به سزای عمل خود رسید.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در روز سه‌شنبه ۲۰ آبان، دادستان مرکز استان در پایان ضمن هشدار به کسانی که قصد برهم زدن نظم و امنیت جامعه را دارند هشدار داد و تاکید کرد: امنیت جامعه و مردم خط قرمز دستگاه قضایی است. هر فرد و افرادی که بخواهند این امنیت را مخدوش نمایند، دستگاه قضایی استان با تمام توان از جان، مال و امنیت شهروندان حمایت خواهد کرد.


 حکم قصاص نفس دکتر محسن داودی پزشک متخصص قلب و عروق که در شامگاه ۲۱ آبان ماه سال ۱۴۰۳ در شهر یاسوج و در مسیر بازگشت به منزل با سلاح گرم به قتل رسیده بود، صبح امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه، قبل از اولین سالگرد این حادثه، در ملاء عام در شهر یاسوج اجرا شد.

قتل قصاص یاسوج پزشک یاسوجی
