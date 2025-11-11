جزئیات دیدار ترامپ و جولانی در کاخ سفید + عکس

ترامپ درباره جولانی گفت: من او را دوست دارم و با او کنار می‌آیم. ما هر کاری از دستمان بربیاید برای موفقیت سوریه انجام خواهیم داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا پس از دیدار با جولانی، حاکم خودخوانده سوریه که به تازگی از فهرست افراد تحت تحریم‌های تروریستی خارج شده است گفت: سوریه از کشور‌های مهم خاورمیانه است و در آیندهٔ این منطقه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

ترامپ از جولانی، رهبر تروریستی سوریه، تمجید کرد و گفت: به توافقات مهمی با آنها دست یافته‌ایم. او رهبری بسیار قوی است، از جایی بسیار سخت می‌آید و مردی سرسخت است.

وی درباره جولانی گفت: من او را دوست دارم و با او کنار می‌آیم. ما هر کاری از دستمان بربیاید برای موفقیت سوریه انجام خواهیم داد.