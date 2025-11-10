به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه دوشنبه با انتشار بیانیهای عنوان کرد: «در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان ماه)، وزیر امور خارجه آمریکا اعمال تحریمهای قانون سزار را به مدت ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآورد که نشاندهنده تعهد ما به ادامه لغو تحریمها علیه سوریه است.»
بنا بر این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا افزود: «این اقدام جایگزین معافیت ۲۳ مه از تحریمهای قانون سزار میشود. این تعلیق، اعمال تحریمهای طبق قانون سزار را به جز در مورد برخی معاملات مربوط به دولتهای روسیه و ایران یا انتقال اقلام کالاها، فناوری، نرمافزار، وجوه، تامین مالی یا خدمات روسی یا ایرانی، متوقف میکند.»
قانون «سزار»، قانونی آمریکایی است که حکومت سابق سوریه، از جمله رئیسجمهور آن، «بشار اسد» را به اتهام «جنایت جنگی علیه مردم سوریه» تحریم میکند. این قانون در دسامبر ۲۰۱۹ توسط «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به امضا رسید و از تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰، لازمالاجرا شد.
با این حال، در ادامه بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا آمده است: «دولت ایالات متحده به بررسی قرار دادن سوریه به عنوان یک کشور حامی تروریسم ادامه خواهد داد.»
گفتنی است، «ابو محمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه روز دوشنبه برای دیدار با دونالد ترامپ وارد کاخ سفید شد؛ دیداری که پشت درهای بسته برگزار شد و هیچ خبرنگار و نمایندهای از مطبوعات در آن حضور نداشت.
طبق گزارش رسانههای آمریکایی، الجولانی دقایقی پیش کاخ سفید را بدون برگزاری هرگونه نشست خبری مشترک با ترامپ، ترک کرده است.