ملی پوش وزنه برداری بانوان کشورمان در حرکت دو ضرب موفق به کسب مدال برنز و مجموع شد.

به گزارش تابناک، مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم بانوان امروز دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار و ریحانه کریمی ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشورهای قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا نتوانست وزنه ۹۲ کیلوگرمی را مهار کند، اما در دومین تلاش خود با موفقیت وزنه ۹۳ کیلوگرمی را بالای سر برد. کریمی در سومین حرکت نیز با عملکردی بهتر، وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد تا رکورد خود را در این بخش بهبود بخشد.

در این دسته، یوسف اسلامیات آدبوکولا از نیجریه با مهار وزنه ۱۱۰ کیلوگرمی در مکان نخست ایستاد و رکورد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را زد.

جریوس انگرید از بحرین با رکورد ۱۰۶ کیلوگرم دوم شد و نورای گوگنگور از ترکیه با ۱۰۵ کیلوگرم در مکان سوم ایستاد.

کریمی هم با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی در مکان ششم حرکت یک‌ضرب ایستاد.

ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم در حرکت دوضرب کار خود را با وزنه ۱۲۳ کیلوگرمی آغاز کرد که نتوانست آن را مهار کند. او در دومین تلاش خود نیز برای مهار وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی ناکام ماند، اما در سومین حرکت با تمرکز و انگیزه بالا موفق شد همین وزنه را بالای سر ببرد و عملکرد خود را با ثبت رکورد ۱۲۶ کیلوگرم در دوضرب به پایان رساند.

در دو ضرب جریوس انگرید از بحرین با مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرم مدال طلای دو ضرب و با مجموع ۲۳۴ را از آن خود کرد. نورای گوگنگور از ترکیه با مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی و مجموع ۲۳۳ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد رسید.

ریحانه کریمی با رکورد ۱۲۶ کیلوگرم به مدال برنز در حرکت دوضرب دست یافت و در مجموع نیز با ۲۲۱ کیلوگرم یک مدال برنز دیگر برای ایران به ارمغان آورد.