میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض

دو مدال برنز برای ملی‌پوش وزنه برداری بانوان

ملی پوش وزنه برداری بانوان کشورمان در حرکت دو ضرب موفق به کسب مدال برنز و مجموع شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۶۶
| |
274 بازدید

دو مدال برنز برای ملی‌پوش وزنه برداری بانوان

به گزارش تابناک، مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم بانوان امروز دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A  برگزار و ریحانه کریمی ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشورهای قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا نتوانست وزنه ۹۲ کیلوگرمی را مهار کند، اما در دومین تلاش خود با موفقیت وزنه ۹۳ کیلوگرمی را بالای سر برد. کریمی در سومین حرکت نیز با عملکردی بهتر، وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد تا رکورد خود را در این بخش بهبود بخشد.

در این دسته، یوسف اسلامیات آدبوکولا از نیجریه با مهار وزنه ۱۱۰ کیلوگرمی در مکان نخست ایستاد و رکورد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را زد.

جریوس انگرید از بحرین با رکورد ۱۰۶ کیلوگرم دوم شد و نورای گوگنگور از ترکیه با ۱۰۵ کیلوگرم در مکان سوم ایستاد.

کریمی هم با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی در مکان ششم حرکت یک‌ضرب ایستاد.

ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم در حرکت دوضرب کار خود را با وزنه ۱۲۳ کیلوگرمی آغاز کرد که نتوانست آن را مهار کند. او در دومین تلاش خود نیز برای مهار وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی ناکام ماند، اما در سومین حرکت با تمرکز و انگیزه بالا موفق شد همین وزنه را بالای سر ببرد و عملکرد خود را با ثبت رکورد ۱۲۶ کیلوگرم در دوضرب به پایان رساند.

دو مدال برنز برای ملی‌پوش وزنه برداری بانوان

در دو ضرب جریوس انگرید از بحرین با مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرم مدال طلای دو ضرب و با مجموع ۲۳۴ را از آن خود کرد. نورای گوگنگور از ترکیه با مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی  و مجموع ۲۳۳ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد رسید.

ریحانه کریمی با رکورد ۱۲۶ کیلوگرم به مدال برنز در حرکت دوضرب دست یافت و در مجموع نیز با ۲۲۱ کیلوگرم یک مدال برنز دیگر برای ایران به ارمغان آورد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی وزنه برداری وزنه برداری بانوان دختر وزنه بردار ریحانه کریمی مدال برنز
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آن‌خود کرد
تیم پینگ پنگ مردان ایران نقره گرفت
پایان کار شنا در روز دوم با یک طلا و برنز تیمی/ جودو و بوکس برنز گرفتند/ فوتسال به فینال رسید
شه‌بخش در آستانه مدال/ پیروزی‌های تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به فینال در روز نخست
پیروزی قاطع سروقامتان ایران مقابل قطر
سلیمی: دوست داشتیم پیام‌آور شادی باشیم
صعود تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران به نیمه نهایی / مدال ملی پوشان قطعی شد
دومین طلای کاروان ایران ضرب شد
شه‌بخش دومین برنز ایران را به نام خود زد
سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر شنای آزاد طلایی شد
مالزی بدون رای‌گیری به میزبانی رسید
کسب یک طلا، دو نقره و یک برنز در کوراش
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cSI
tabnak.ir/005cSI