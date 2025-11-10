میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

تیم پینگ پنگ مردان ایران نقره گرفت

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با نتیجه ۸ بر یک مقابل قزاقستان در فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید.
تیم پینگ پنگ مردان ایران نقره گرفت

به گزارش تابناک، در آغاز مسابقه فینال رقابت های تنیس روی میز ، تیم دوبل ایران با حضور بنیامین فرجی و سید محمد موسوی تبار با نتایج ۱۶–۱۴ ، ۵–۱۱ ، ۱۴– ۱۶ از تیم قزاقستان شکست خورد. تیم دوبل قزاقستان را آلن کومانگالیف و آیدوس کنژیگولوف تشکیل دادند.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست ، دست اول را با نتیجه ۴ – ۱۱ باخت ، در دو دست بعدی هم با نتایج ۶ – ۱۱ و ۱۳ – ۱۱ برابر کرایلی سیمنکو شکست خورد.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران برابر آلن کومانگالیف در دومین بازی انفرادی قرار گرفت و با نتایج ۵ - ۱۱ ، ۶ – ۱۱ و ۸ – ۱۱ شکست خورد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۸ بر یک برابر قزاقستان بازنده شوند و به مدال نقره بسنده کنند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران، ظهر امروز در مرحله نیمه نهایی در مصافی پرهیجان بر تیم الجزایر غلبه کرد و راهی فینال این رقابت ها شد.
لازم به یادآوری است که در فینال بانوان تنیس روی میز بازی های کشورهای اسلامی نیز تیم مصر با نتیجه ۸-۵ ترکیه را شکست داد و قهرمان شد.

بازی های کشورهای اسلامی عربستان ایران مسابقات ورزشی پینگ پنگ تنیس روی میز بنیامین فرجی مدال نقره
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
