تیم پینگ پنگ مردان ایران نقره گرفت

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با نتیجه ۸ بر یک مقابل قزاقستان در فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید.

به گزارش تابناک، در آغاز مسابقه فینال رقابت های تنیس روی میز ، تیم دوبل ایران با حضور بنیامین فرجی و سید محمد موسوی تبار با نتایج ۱۶–۱۴ ، ۵–۱۱ ، ۱۴– ۱۶ از تیم قزاقستان شکست خورد. تیم دوبل قزاقستان را آلن کومانگالیف و آیدوس کنژیگولوف تشکیل دادند.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست ، دست اول را با نتیجه ۴ – ۱۱ باخت ، در دو دست بعدی هم با نتایج ۶ – ۱۱ و ۱۳ – ۱۱ برابر کرایلی سیمنکو شکست خورد.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران برابر آلن کومانگالیف در دومین بازی انفرادی قرار گرفت و با نتایج ۵ - ۱۱ ، ۶ – ۱۱ و ۸ – ۱۱ شکست خورد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۸ بر یک برابر قزاقستان بازنده شوند و به مدال نقره بسنده کنند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران، ظهر امروز در مرحله نیمه نهایی در مصافی پرهیجان بر تیم الجزایر غلبه کرد و راهی فینال این رقابت ها شد.

لازم به یادآوری است که در فینال بانوان تنیس روی میز بازی های کشورهای اسلامی نیز تیم مصر با نتیجه ۸-۵ ترکیه را شکست داد و قهرمان شد.