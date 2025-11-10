میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نحوه فروش سهام سهامداران بانک آینده

مدیریت گزیر بانک آینده در اطلاعیه شماره ۲ خود از تصویب نحوه فروش سهام سهامداران بانک آینده توسط هیات گزیر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۵۷
| |
3 بازدید
نحوه فروش سهام سهامداران بانک آینده

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات هیات گزیر بانک آینده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی - به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- می‌توانند با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرم‌های مربوطه برای واگذاری سهام خود به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌ سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۴  اقدام کنند.

بنا بر این گزارش، به استناد اعلام رسمی هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا مبنی بر لغو مجوز بانک آینده، آغاز فرآیند گزیر و امکان انجام معاملات خارج از ساعات رسمی بازار، بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی - به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی- می‌توانند مطابق شرایط زیر و با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری عضو فرابورس، نسبت به فروش و تکمیل فرم‌های مربوطه برای واگذاری سهام خود اقدام نمایند:

• بر پایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، «صندوق ضمانت سپرده‌ها» موظف است در صورت تمایل سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، سهام ایشان را به بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌ سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر خریداری نماید. بر این اساس، از تاریخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ (به مدت یک ماه)، امکان استفاده از این شرایط فراهم است.

• بهای خرید سهام هر کد حقیقی یا حقوقی (به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی) مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر خرید سهام به بهای بالاترین قیمت پایانی سهم در تابلوی فرابورس طی یک‌سال منتهی به تاریخ تصویب گزیر، مبلغ ۸,۹۵۰ ریال به ازای هر سهم تعیین گردیده است.

• سهامداران بانک آینده (در حال گزیر)، به‌استثنای سهامداران عضو «مالک واحد» طبق فهرست اعلامی بانک مرکزی، در صورت تمایل به فروش، باید از طریق ثبت درخواست‌های فروش در سامانه‌های برخط یا ارائه درخواست فروش کتبی به کارگزار ناظر خود، اقدام نمایند.

• سفارش فروش از حیث اعتبار زمانی، بدون محدودیت (Good Till Cancel) خواهد بود.

• دوره اخذ سفارش توسط کارگزاران، از روز شنبه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۴ لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ۲۴/۰۹/۱۴۰۴ می‌باشد.

• طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر موظف است پس از پرداخت موارد مندرج در مصوبه (شامل موارد مرتبط با بانک ملی، حق سنوات بازخرید کارکنان، خرید سهام، طلب قطعی طلبکاران بانک آینده بابت فروش کالا یا خدمت به بانک، اجاره‌بها، مطالبات قطعی شهرداری‌ها و مطالبات بستانکاران دارای وثیقه)، چنانچه دارایی‌های مازاد وجود داشته باشد، سایر بدهی‌ها و تعهدات آن بانک را به ترتیب زیر پرداخت نماید:
۱- مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
۲- بدهی مالیاتی
۳- مطالبات سایر دستگاه‌های اجرایی
۴- مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۵- سایر سهامداران غیر از سهامدارانی که سهام خود را طبق این اطلاعیه به صندوق ضمانت سپرده‌ها به فروش رسانده‌اند و تعیین تکلیف شده‌اند.

بنابراین، چنانچه سهامداران محترم در مهلت مقرر نسبت به ارائه درخواست و سفارش‌ فروش اقدام ننمایند، طبق مفاد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مدیر گزیر بانک آینده (در حال گزیر) مکلف است تمامی دارایی‌های بانک را مورد ارزیابی و فروش قرار داده و پس از تسویه بدهی‌های بانک به اشخاص و نهادهای ذی‌ربط مطابق با مفاد مصوبه به شرح فوق، در صورت وجود هرگونه مازاد دارایی‌ها بر بدهی‌ها، نسبت به پرداخت سهم سهامدارانی که سهام خود را نفروخته‌اند، اقدام ‌نماید.

بدیهی است تسویه‌حساب نهایی با سهامدارانی که سهام خود را طی دوره مقرر نفروشند منوط به پایان فرآیند گزیر و ارزیابی دارایی‌ها و تسویه بدهی‌های بانک شامل موارد فوق‌الذکر، وجود مازاد حصه (خالص دارایی‌ها) و با رعایت قوانین و ضوابط مترتب از جمله قانون تجارت و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین حاکم و مرتبط خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی بانک آینده انحلال بانک ادغام سهامداران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اژه‌ای: در قضیه بانک آینده حق هیچ فردی ضایع نشود
خروج ۴۰ همت منابع از بانک آینده در شرایط بحرانی!
بانک مرکزی: از این پس 6 نوع بانک خواهیم داشت
دستورالعمل‌های بانک مرکزی در خصوص فعالیت نئوبانک‌ها
سرنوشت مبهم میلیاردها تومان سهام کارکنان بانک آینده/ درخواست از رئیس دستگاه قضا برای ورود به پرونده جنجالی تعاونی «تاشا»
افشاگری درباره بدهی 500000 میلیاردی بانک آینده
پایان بحران بانک آینده با ورود قاطع قوه قضاییه/ مسیر اصلاح نظام بانکی هموار شد
تابلوی «آینده» در حال سقوط+عکس
توضیحات وزیر اقتصاد درباره انحلال و ادغام بانک آینده
وضعیت هنرکارت با انحلال بانک آینده چه خواهد بود؟
بانک‌هایی که باید منحل می‌شدند، همچنان فعالند!
کدام بانک و موسسات مالی منحل می‌شوند؟
پرداخت زیان بانک آینده به عهده کیست؟!
بانک آینده چگونه وارد فرایند گزیر شد؟
عکس: تغییر تابلوی شعب بانک آینده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cS9
tabnak.ir/005cS9