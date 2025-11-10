میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«کیهان برزگر» به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات انتخاب شد

دکتر کیهان برزگر، استادتمام روابط بین‌الملل به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزیده شد. 
کد خبر: ۱۳۳۹۴۵۵
| |
200 بازدید
|
۱

«کیهان برزگر» به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات انتخاب شد

دکتر برزگر به کشور‌های مختلف جهان (نزدیک به ۱۰۰ کشور) سفر و در کنفرانس‌های متعدد بین المللی، سمینار‌های اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های معتبر جهان مشارکت و سخنرانی کرده است. 

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دکتر کیهان برزگر، استادتمام روابط بین‌الملل با حکم دکتر جمشید صباغ‌زاده، قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزیده شد. 

وی دارای مدرک دکتری روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات است.

دکتر برزگر، پژوهشگر مسایل سیاست خارجی ایران، استراتژیست سیاسی و متخصص ارشد مسائل بین‌المللی است. وی «استاد تمام» رشته روابط بین‌الملل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در این دانشگاه از سال ۱۳۹۰ است. 

وی تحصیلات خود را تا مقطع دکتری در ایران (دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و تحقیقات) به پایان رساند و در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ دوره فوق دکتری را در «مدرسه اقتصاد و سیاست لندن» (انگلستان) گذراند. 

وی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به عنوان پژوهشگر و استاد میهمان و مقیم به «مدرسه حکومت کندی دانشگاه هاروارد» (آمریکا) دعوت شد و این عنوان را تا سال ۱۳۹۰ به عنوان پژوهشگر غیر مقیم حفظ کرد؛ همچنین از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به عنوان پژوهشگر غیرمقیم در «برنامه امنیت بین‌المللی دانشگاه‌ام.‌ای. تی» (آمریکا) مشارکت داشت.

دکتر برزگر به کشور‌های مختلف جهان (نزدیک به ۱۰۰ کشور) سفر و در کنفرانس‌های متعدد بین المللی، سمینار‌های اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های معتبر جهان مشارکت و سخنرانی کرده است (نزدیک به ۴۵۰ کنفرانس معتبر بین‌المللی). 

مقالات پژوهشی و‌ای. اس.‌ای وی با رویکردی علمی-کاربردی در فصلنامه‌ها و مجلات سیاسی-پژوهشی معتبر بین المللی (همچون فارن آفرز، واشنگتن کوآرترلی، میدل ایست پالسی، نیوزویک، بولتن دانشمندان اتمی، مجله سیاست جهانی و …) و در قالب فصول کُتب ادیت شده انگلیسی منتشر شده (بیش از ۱۰۰ مقاله و فصل کتاب، منبع: گوگل اسکالر و ویکی پدیا) و بسیاری از آنها اکنون منبع درسی برای تدریس در رشته‌های روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله در آمریکا و کشور‌های اروپایی هستند. دکتر برزگر یکی از پر ارجاع‌ترین اساتید روابط بین‌الملل ایرانی در صحنه بین‌المللی (منبع: گوگل اسکالر) است.

وی مقالات علمی-پژوهشی در فصلنامه‌ها و رسانه‌های معتبر داخلی همچون مطالعات راهبردی، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، پژوهش‌های سیاسی- بین‌المللی و… که دارای درجه ممتاز از وزارت علوم هستند، منتشر کرده است (نزدیک به ۱۵۰ مقاله علمی-پژوهشی، منبع: نورمگز و مگیران) و نیز ستون‌نویس حوزه سیاست خارجی در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های معتبر فارسی و انگلیسی است. 

دکتر برزگر، سردبیر چندین مجله علمی و سیاسی- تحلیلی (از جمله مجله انگلیسی دیسکورس)، مجله حقوق و سیاست واحد علوم و تحقیقات (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)، مجله دیپلمات و… عضو و بنیانگذار انجمن‌های علمی (همچون انجمن‌های علوم سیاسی و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل)، رئیس شورای علمی و سیاست‌گذاری (از جمله فصلنامه مطالعات خاورمیانه و فصلنامه مطالعات منطقه‌ای) و عضو هیئت تحریریه چندین فصلنامه علمی داخلی و بین‌المللی بوده است.

وی بعد از بازگشت از دانشگاه هاروارد، ریاست مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه را بر عهده گرفت و این سمت را به مدت ۱۰ سال برعهده داشت؛ از مهم‌ترین ابتکارات وی، راه اندازی موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی-پژوهشی پسادکتری و پژوهشگران میهمان بود که بسیاری از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را به سمت پژوهش‌های کاربردی سوق داد که بسیاری از آنها، اکنون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر ایرانی، به ویژه واحد‌های معتبر دانشگاه آزاد اسلامی، هستند. 

برزگر تاکنون ۹ کتاب تالیف و مقالات متعدد علمی-پژوهشی به زبان فارسی و آی. اس.‌ای به زبان انگلیسی در موضوعات مطالعات سیاست خارجی ایران، مطالعات منطقه‌ای و استراتژیک در حوزه رشته روابط بین‌الملل منتشر کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کیهان برزگر روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
روسیه، برنده جنگ اوکراین است/ عربستان دریافته باید با ایران همکاری کند/ شکاف تکنولوژیک بین جنوب و شمال خلیج‌فارس
مناظرات ریاست جمهوری و سیاست خارجی
ضرورت خروج از «دوگانه‌سازی» در سیاست‌ خارجی
جنگی در منطقه خاورمیانه روی نخواهد داد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
1
پاسخ
مسلما این انتخاب به تقویت جامعه علمی و جایگاه رشته های حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل در ایران و جهان کمک می کند.
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cS7
tabnak.ir/005cS7