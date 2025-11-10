دکتر کیهان برزگر، استادتمام روابط بین‌الملل به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزیده شد.

«کیهان برزگر» به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات انتخاب شد

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دکتر کیهان برزگر، استادتمام روابط بین‌الملل با حکم دکتر جمشید صباغ‌زاده، قائم مقام ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات به ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات برگزیده شد.

وی دارای مدرک دکتری روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات است.

دکتر برزگر، پژوهشگر مسایل سیاست خارجی ایران، استراتژیست سیاسی و متخصص ارشد مسائل بین‌المللی است. وی «استاد تمام» رشته روابط بین‌الملل در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در این دانشگاه از سال ۱۳۹۰ است.

وی تحصیلات خود را تا مقطع دکتری در ایران (دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم و تحقیقات) به پایان رساند و در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ دوره فوق دکتری را در «مدرسه اقتصاد و سیاست لندن» (انگلستان) گذراند.

وی در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ به عنوان پژوهشگر و استاد میهمان و مقیم به «مدرسه حکومت کندی دانشگاه هاروارد» (آمریکا) دعوت شد و این عنوان را تا سال ۱۳۹۰ به عنوان پژوهشگر غیر مقیم حفظ کرد؛ همچنین از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ به عنوان پژوهشگر غیرمقیم در «برنامه امنیت بین‌المللی دانشگاه‌ام.‌ای. تی» (آمریکا) مشارکت داشت.

دکتر برزگر به کشور‌های مختلف جهان (نزدیک به ۱۰۰ کشور) سفر و در کنفرانس‌های متعدد بین المللی، سمینار‌های اندیشکده‌ها و دانشگاه‌های معتبر جهان مشارکت و سخنرانی کرده است (نزدیک به ۴۵۰ کنفرانس معتبر بین‌المللی).

مقالات پژوهشی و‌ای. اس.‌ای وی با رویکردی علمی-کاربردی در فصلنامه‌ها و مجلات سیاسی-پژوهشی معتبر بین المللی (همچون فارن آفرز، واشنگتن کوآرترلی، میدل ایست پالسی، نیوزویک، بولتن دانشمندان اتمی، مجله سیاست جهانی و …) و در قالب فصول کُتب ادیت شده انگلیسی منتشر شده (بیش از ۱۰۰ مقاله و فصل کتاب، منبع: گوگل اسکالر و ویکی پدیا) و بسیاری از آنها اکنون منبع درسی برای تدریس در رشته‌های روابط بین‌الملل، علوم سیاسی و مطالعات منطقه‌ای در دانشگاه‌های معتبر جهان از جمله در آمریکا و کشور‌های اروپایی هستند. دکتر برزگر یکی از پر ارجاع‌ترین اساتید روابط بین‌الملل ایرانی در صحنه بین‌المللی (منبع: گوگل اسکالر) است.

وی مقالات علمی-پژوهشی در فصلنامه‌ها و رسانه‌های معتبر داخلی همچون مطالعات راهبردی، رهیافت‌های سیاسی و بین المللی، پژوهش‌های سیاسی- بین‌المللی و… که دارای درجه ممتاز از وزارت علوم هستند، منتشر کرده است (نزدیک به ۱۵۰ مقاله علمی-پژوهشی، منبع: نورمگز و مگیران) و نیز ستون‌نویس حوزه سیاست خارجی در روزنامه‌ها و وب‌سایت‌های معتبر فارسی و انگلیسی است.

دکتر برزگر، سردبیر چندین مجله علمی و سیاسی- تحلیلی (از جمله مجله انگلیسی دیسکورس)، مجله حقوق و سیاست واحد علوم و تحقیقات (۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)، مجله دیپلمات و… عضو و بنیانگذار انجمن‌های علمی (همچون انجمن‌های علوم سیاسی و انجمن ایرانی روابط بین‌الملل)، رئیس شورای علمی و سیاست‌گذاری (از جمله فصلنامه مطالعات خاورمیانه و فصلنامه مطالعات منطقه‌ای) و عضو هیئت تحریریه چندین فصلنامه علمی داخلی و بین‌المللی بوده است.

وی بعد از بازگشت از دانشگاه هاروارد، ریاست مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه را بر عهده گرفت و این سمت را به مدت ۱۰ سال برعهده داشت؛ از مهم‌ترین ابتکارات وی، راه اندازی موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی-پژوهشی پسادکتری و پژوهشگران میهمان بود که بسیاری از دانش‌آموختگان رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل را به سمت پژوهش‌های کاربردی سوق داد که بسیاری از آنها، اکنون اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های معتبر ایرانی، به ویژه واحد‌های معتبر دانشگاه آزاد اسلامی، هستند.

برزگر تاکنون ۹ کتاب تالیف و مقالات متعدد علمی-پژوهشی به زبان فارسی و آی. اس.‌ای به زبان انگلیسی در موضوعات مطالعات سیاست خارجی ایران، مطالعات منطقه‌ای و استراتژیک در حوزه رشته روابط بین‌الملل منتشر کرده است.