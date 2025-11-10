جولانی از در پشتی وارد کاخ سفید شد!

به گزارش تابناک به نقل از تسینم، شیوه استقبال دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از احمد الشرع (جولانی)، رئیس موقت سوریه، برخلاف پروتکل معمول دیدارهای رسمی کاخ سفید، متفاوت بوده است.

بر خلاف پروتکل معمول استقبال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا از مقامات کشورهای مختلف در کاخ سفید، اما شیوه استقبال وی از احمد الشرع (جولانی)، رئیس موقت سوریه متقاوت از بقیه بوده و او از در پشتی کاخ سفید به اتاق ترامپ وارد شده است.

هنوز جزئیاتی از علت این شیوه استقبال از سوی مقامات آمریکایی اعلام نشده است.

یک رسانه عبری زبان فاش کرد، در جریان سفر ابو محمد الجولانی رئیس ساختار سیاسی حاکم بر سوریه، احتمال پویستن سوریه به توافقنامه‌های ابراهیم وجود دارد.

به نوشته این رسانه، یکی از ابعاد مهم این توافق جامعه تفاهم هی امنیتی با اسرائیل است و در جریان آن سوریه به توافقنامه‌های ابراهیم خواهد پیوست.

به زعم هاآرتص، این توافق که همچنان در مرحله مذاکرات نهایی قرار دارد، با هدف توسعه ثبات در سوریه و الحاقش به چارچوب امنیتی فراگیر تر منطقه‌ای انجام می‌شود.