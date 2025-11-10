ترامپ BBC را تهدید کرد

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، بی‌بی‌سی را به دلیل پخش مستندی درباره سخنرانی او در ششم ژانویه ۲۰۲۱، به طرح دعوی قضایی و درخواست یک میلیارد دلار غرامت تهدید کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا امروز (دوشنبه) بی‌بی‌سی را به طرح دعوی قضایی به ارزش یک میلیارد دلار تهدید کرد. این اقدام پس از انتشار مستندی از سوی بی‌بی‌سی صورت گرفت که به گفته وکیل ترامپ، شامل «ویرایش‌های بدخواهانه و تحقیرآمیز» از سخنرانی او در تاریخ ۶ ژانویه ۲۰۲۱ بوده است.

ترامپ مدعی است که بی‌بی‌سی در یکی از مستندهای خود با ویرایش تصاویر سخنرانی ترامپ در ۶ ژانویه ۲۰۲۱، او را به صدور فرمان یورش به ساختمان کنگره ایالات متحده متهم کرده است.

این تهدید حقوقی در قالب نامه‌ای از سوی یکی از وکلای ترامپ به بی‌بی‌سی ارسال شده و نسخه‌ای از آن در اختیار نیویورک تایمز قرار گرفته است. در این نامه، خواستار «عذرخواهی کامل، جمع‌آوری مستند و پرداخت خسارتی متناسب برای جبران آسیب‌های وارده» به ترامپ شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: «در صورت عدم تحقق این خواسته‌ها، رئیس‌جمهور ترامپ ناچار خواهد بود برای احقاق حقوق قانونی و مدنی خود اقدام کند؛ از جمله طرح دعوی قضایی به مبلغی کمتر از یک میلیارد دلار نخواهد بود.»

بی‌بی‌سی در وب‌سایت خود اعلام کرده که نامه تهدیدآمیز را دریافت کرده و «در زمان مناسب پاسخ خواهد داد». مستند مورد اشاره با عنوان «ترامپ: فرصتی دوباره؟» که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ پخش شده بود، از سامانه پخش آنلاین بی‌بی‌سی حذف شده است.

«سمیر شاه» رئیس هیئت مدیره بی‌بی‌سی، در نامه‌ای جداگانه در روز دوشنبه نوشت که شکایت‌ها درباره نحوه ویرایش سخنرانی ترامپ در جلسات کمیته استانداردها در ماه‌های ژانویه و مه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بررسی به تیم تولید مستند اطلاع داده شده است. او افزود: «با نگاهی به گذشته، بهتر بود اقدام رسمی‌تری صورت می‌گرفت. ما می‌پذیریم که نحوه ویرایش سخنرانی این تصور را ایجاد کرد که دعوتی مستقیم به اقدام خشونت‌آمیز وجود داشته است. بی‌بی‌سی بابت این خطا عذرخواهی می‌کند.»

در پی افزایش فشارها درباره نحوه تدوین این مستند، «تیم دیوی» مدیرکل بی‌بی‌سی و «دبورا ترنس» رئیس بخش خبر این شبکه روز یکشنبه از سمت خود استعفا دادند.