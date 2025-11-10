مرگ مشکوک کارگر ساختمانی؛ قتل با گلوله یا حادثه میلگرد؟

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه هفت صبح، ساعت ۱۲ ظهر ۱۸ آبان مرد ۳۰ سالهای در بیمارستان جانش را از دست داد و گزارش این خبر به بازپرس محسن اختیاری اعلام شد. تحقیقات در دستور کار بازپرس کشیک قتل قرار گرفت و بررسیها نشان میداد مرد ۳۰ ساله روز گذشته به بیمارستان منتقل شده است.
یکی از دوستان مرد جوان که او را به بیمارستان منتقل کرده بود، گفت: ما کارگر ساختمانی هستیم و روز حادثه او تعادلش را از دست داد و میله گرد داخل سرش شد. او را به بیمارستان منتقل کردیم و حدود ۲۴ ساعت بعد نیز فوت کرد.
با وجود اینکه دوستان و همکاران متوفی مدعی بودند که اصابت میله گرد به سر مرگش را رقم زده است، اما پزشکی قانونی اعلام کرد محل زخم میله گرد مشابه با محل اصابت گلوله است و تحقیق شود که میله گرد سر را شکافته یا گلوله.
بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی دستور تحقیقات از همکاران متوفی و پزشک معالج او را صادر کرد تا علت مرگ مشخص شود.