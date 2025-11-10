تلف شدن ببر «ونداد» در مجموعه حیات وحش الیمالات

به گزارش تابناک، قهرمان اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به انتشار فیلمی از وضعیت نامناسب جسمی این ببر در فضای مجازی، اظهار کرد: امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) با انتشار فیلم در فضای مجازی و مطلع شدن وضعیت ببر در مجموعه حیات وحش الیمالات، بلافاصله به مجموعه الیمالات مراجعه کردیم که متأسفانه این حیوان تلف شده بود.

اسماعیلی افزود: بلافاصله هماهنگی‌های لازم با پزشک معتمد و مجموعه دامپزشکی شهرستان انجام شد و بررسی‌های لازم از جمله کالبدشکافی در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه اخبار تکمیلی و علت تلف شدن به اطلاع عموم خواهد رسید، توضیح داد: چند ببر در سافاری الیمالات نگهداری می‌شوند؛ این ببر سابقه بیماری گوارشی داشت که تحت درمان قرار گرفته و وضعیت‌اش بهبود یافته بود، اما متأسفانه از دیروز حال او مجدداً رو به وخامت گذاشت و امروز حوالی ساعت ۱۳ اعلام شد که تلف شده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پزشک معتمد سازمان، نماینده دامپزشکی و پزشک مجموعه الیمالات در حال انجام کالبدشکافی و نمونه‌برداری هستند تا پس از آنالیز نمونه‌ها، علت دقیق مرگ مشخص شود.