به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ قرار بود کاروان تیم ملی فوتبال ایران، ظهر امروز برای حضور در تورنمنت چهارجانبه العین که با حضور تیمهای ایران، ازبکستان، مصر و کیپورد برگزار میشود، راهی امارات شود. با این حال، به دلیل صادر نشدن روادید برخی از اعضای تیم، سفر با تاخیر همراه شد.
عدم صدور روادید باعث تغییر در برنامه آمادهسازی تیم ملی شد و شاگردان امیر قلعهنویی تمرینات خود را عصر امروز در کمپ تیمهای ملی برگزار کردند.
با این حال، مسئولان فدراسیون فوتبال برای حل این چالش اقدامات لازم را انجام دادند و در نهایت روادید تمامی اعضای تیم ملی صادر شد.
بر همین اساس، کاروان تیم ملی فوتبال ساعت ۱۳ فردا سهشنبه از فرودگاه مهرآباد عازم امارات و شهر العین خواهد شد.
نخستین جلسه تمرینی شاگردان قلعهنویی نیز فردا شب از ساعت ۲۰ به وقت محلی در شهر العین برگزار میشود.