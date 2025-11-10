کاهش استقبال پزشکان از این رشته مهم پزشکی

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ میزان استقبال برای ورود به رشتههای تخصصی کودکان در ایران به طرز چشمگیری کاهش یافته است. دلیل هم این است که فرصتهای درآمدزای این حوزه برای پزشکان بسیار محدود است؛ تعرفههای پزشکی در این تخصص با وجود دشواریها و پیچیدگیهای کار، بسیار پایین است. معاینه یک کودک زمانبر و پرچالش است و گاه معادل معاینه دو - سه بزرگسال است؛ اندازهگیری قد، وزن و دور سر کودک علاوه بر این که زمانبر و برای کوک اضطرابآور و ترسناک است، کار پزشک را سختتر میکند.
علاوه بر این، تجویز دارو برای کودکان ساده نیست و باید با دقت بالا و براساس سن، وزن و عملکرد کلیهها و کبد هر کودک انجام شود، نه مشابه سایر بیماران. با همه این اوصاف، تعرفهها بسیار پایین است و دخل و خرج پزشکان این حوزه با هم نمیخواند؛ موضوعی که نه تنها کرامت پزشکان را مخدوش میکند، بلکه موجب افت کیفیت خدمات و نارضایتی بیماران نیز میشود. خیلی از پزشکان جوان که از مشکلات آگاهند، با وجود علاقهمندی به رشتههای تخصصی کودکان، قید آن را میزنند.
قانونی که ۳ دهه است اجرا نمیشود
فوق تخصص غدد درونریز و متابولیسم کودکان و رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران با تأکید بر اینکه تعرفههای خدمات پزشکی باید واقعی شود، خواستار اجرای کامل مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص تعرفهها شد و از نمایندگان مجلس خواست تا از قانون مصوب خود در این زمینه دفاع کنند.
ربانی گفت: «در حال حاضر، فاصله میان هزینههای واقعی ارائه خدمات و تعرفههای مصوب، موجب فشار سنگین بر جامعه پزشکی شده و کیفیت خدمات درمانی را تهدید میکند و برای آنکه بیماران هم از خدمات درمانی دقیق، علمی و انسانی بهرهمند شوند، لازم است تعرفههای پزشکی بر پایه واقعیتهای اقتصادی کشور تعیین شوند.»
رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران با اشاره به قانون بیمه همگانی مصوب سال ۱۳۷۳، اظهار کرد: «براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف بوده از همان سال نسبت به بازنگری و واقعیسازی تعرفههای خدمات درمانی اقدام کند، اما طی سه دهه گذشته، این تکلیف قانونی اجرا نشده است. همین بیتوجهی موجب ایجاد بحرانهای عمیق در نظام سلامت، افزایش فشار اقتصادی بر پزشکان و در برخی موارد، ورشکستگی و حتی بروز آسیبهای روانی جدی در میان جامعه پزشکی شده است.»
وی افزود: «مجلس شورای اسلامی در قانون بیمه همگانی و سایر مصوبات مرتبط، تعیین تعرفههای واقعی را به عنوان یک حق قانونی و ضروری تصریح کرده است و انتظار جامعه پزشکی این است که مجلس از اجرای دقیق این قوانین حمایت کرده و مانع ادامه وضعیت فعلی شود.»
ربانی با تأکید بر اینکه «تعرفهها باید بر مبنای هزینههای واقعی درمان، استهلاک تجهیزات و سرمایهگذاری مراکز پزشکی تعیین شوند» گفت: «تعرفههای غیرواقعی، نه تنها کرامت پزشکان را تهدید میکند، بلکه موجب افت کیفیت خدمات و نارضایتی بیماران هم میشود.»
رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران با اشاره به ضعف بیمهها در پوشش هزینههای واقعی درمان گفت: «وقتی بیمهها توان پرداخت واقعی را ندارند، در عمل این پزشکان هستند که از درآمد خود به مردم یارانه میدهند. چنین وضعیتی در بلندمدت غیرقابل تداوم است و باید با تصمیم قاطع مجلس و دولت اصلاح شود.»
«ضریب K (یک روش علمی برای محاسبه تعرفههای پزشکی) که از سال ۱۳۸۳ برای محاسبه علمی تعرفهها پیشبینی شده، هنوز به درستی اجرا نشده است. تا زمانی که مبنای تعرفهگذاری بر دادههای واقعی اقتصادی استوار نشود، نظام سلامت کشور در توازن هزینه و کیفیت دچار مشکل خواهد بود.»
ربانی تأکید کرد: «جامعه پزشکان کودکان ایران خواستار این است که مجلس شورای اسلامی با نظارت مؤثر و حمایت جدی، زمینه اجرای واقعی این مصوبه قانونی را فراهم کند تا ضمن حفظ کیفیت خدمات درمانی، کرامت حرفهای پزشکان هم حفظ شود.»
رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران همچنین از نامهنگاری رسمی انجمن پزشکان کودکان ایران با رئیسجمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: «در این نامهها، ضرورت اصلاح فوری تعرفهها و اجرای مصوبه قانونی مجلس به طور شفاف مطرح شده و انجمن در انتظار دریافت پاسخ و اقدام عملی ازسوی مسئولان عالی کشور است.»