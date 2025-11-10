صعود تیم ملی مردان والیبال به فینال

به گزارش تابناک؛ تیم ملی والیبال ایران چهارمین بازی خود در بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پیروزی۳بر صفر و یک‌طرفه پشت سر گذاشت؛ ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹و ۲۵ بر ۱۹.

پیمان اکبری در این بازی به نفرات اصلی‌اش استراحت داد و بیشتر بازیکنان ذخیره را به زمین فرستاد. علی رمضانی، عیسی ناصری، پویا آریاخواه، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی و علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی شروع کننده این دیدار بودند. اکبری احسان دانش‌دوست به عنوان لیبرو به زمین رفت.

ایران که پیش از این بحرین، قطر و ترکیه را شکست داده است، روز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله مقدماتی با عربستان، میزبان بازی‌ها روبه و می‌شود. تیم‌های اول و دوم گروه در فینال و‌تیم‌های سوم و چهارم در دیدار رده‌بندی برای رفتن روی سکو رقابت می‌کنند.