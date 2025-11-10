میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی - ریاض

صعود تیم ملی مردان والیبال به فینال

تیم ملی والیبال ایران چهارمین بازی خود در بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پیروزی۳بر صفر و یک‌طرفه پشت سر گذاشت.
صعود تیم ملی مردان والیبال به فینال

به گزارش تابناک؛ تیم ملی والیبال ایران چهارمین بازی خود در بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پیروزی۳بر صفر و یک‌طرفه پشت سر گذاشت؛ ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹و ۲۵ بر ۱۹.

پیمان اکبری در این بازی به نفرات اصلی‌اش استراحت داد و بیشتر بازیکنان ذخیره را به زمین فرستاد. علی رمضانی، عیسی ناصری، پویا آریاخواه، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی و علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی شروع کننده این دیدار بودند. اکبری احسان دانش‌دوست به عنوان لیبرو به زمین رفت.

ایران که پیش از این بحرین، قطر و ترکیه را شکست داده است، روز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله مقدماتی با عربستان، میزبان بازی‌ها روبه و می‌شود. تیم‌های اول و دوم گروه در فینال و‌تیم‌های سوم و چهارم در دیدار رده‌بندی برای رفتن روی سکو رقابت می‌کنند.

تیم ملی والیبال صعود فینال
