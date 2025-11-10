ظریف: شورای امنیت‌ ملی از من خواست فعلاً سکوت کنم

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان گفت: ما با روسیه روابط بسیار خوبی داریم و باید هم داشته باشیم. در طول هشت سال وزارت، ۲۸ بار به روسیه سفر کردم؛ پس از ترکیه، بیشترین سفر رسمی من به آن کشور بوده است. با این حال، باور دارم روابط ایران و روسیه باید متوازن باشد و بر پایه اصل استقلال کشور تنظیم شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری کشور (کیش اینوکس) در جمع خبرنگاران در خصوص موضوع سازوکار حل و فصل اختلافات در برجام موسوم به اسنپ بک و یکی از مصاحبه‌های خود در این ارتباط گفت: تکه نخست مصاحبه‌ام را پخش کردند، اما بخش دوم آن را که توضیح داده بودم عبارت «اسنپ‌بک» در هیچ سندی وجود ندارد، منتشر نکردند. اگر سند برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را نگاه کنید، چنین اصطلاحی در آنها نیامده است. اما بلافاصله بعد از این عبارت گفته بودم که در متن برجام، چیزی به نام «مکانیزم حل‌وفصل اختلافات» وجود دارد. امروز همان را دستاویزی کرده‌اند برای ادعایی دروغین که خودشان نامش را «اسنپ‌بک» گذاشته‌اند. پیش‌تر نیز آمریکا در زمان وزارت من از همین مکانیزم استفاده کرد. اگر «اسنپ‌بک» وجود داشت، معنا و سازوکارش خودکار و اتوماتیک بود؛ در حالی که آنچه در برجام هست، یک روند حل اختلاف و نه بازگشت خودکار تحریم‌ها است.

ظریف افزود: در آن زمان آمریکا کوشید از این مکانیزم استفاده کند، اما با رأی ۱۳ به ۲ در شورای امنیت شکست خورد. با وجود این، مدعی شد که قطعنامه‌ها بازگشته‌اند؛ ادعایی که جهان آن را به سخره گرفت، زیرا چنین سازوکاری اصلاً «اسنپ‌بک» نبود، بلکه تنها فرآیند حل‌وفصل اختلافات بود که آمریکا تلاش کرد به نفع خود از آن بهره بگیرد و ناکام ماند. به نظر من، این بار نیز اروپایی‌ها هیچ حق قانونی برای استفاده از آن نداشتند. به همین دلیل، روسیه، چین و اعضای جنبش عدم تعهد اعلام کردند که این اقدام غیرقانونی است. اصطلاح «اسنپ‌بک» که من در مصاحبه به آن اشاره کردم، در واقع وجود خارجی ندارد؛ اما بلافاصله توضیح دادم که آنچه در متن آمده، همان سازوکار حل‌وفصل اختلافات است.

وزیر امور خارجه پیشین کشورمان گفت: این اصطلاح را آمریکایی‌ها جعل کردند تا القا کنند که در متن توافق، یک فرآیند خودکار برای بازگشت تحریم‌ها وجود دارد، در حالی که چنین چیزی در کار نیست. اگر به جلد چهارم کتاب راز سر به مهر مراجعه کنید، در پیوست شماره ۱۰ (اگر اشتباه نکنم)، توضیح داده‌ام که در نخستین مراحل مذاکرات، من برای نخستین بار عنوان «اسنپ‌بک» را به کار بردم، اما از دور چهارم یا پنجم به بعد، این عنوان کنار گذاشته شد و به جای آن اصطلاح «سازوکار حل‌وفصل اختلافات» آمد. در متن نهایی هم تنها در پاورقی کوچک یا توضیح غیررسمی از «اسنپ‌بک»، نه در سند اصلی یاد شده است. اگر در قطعنامه ۲۲۳۱ یا متن رسمی برجام جست‌و‌جو کنید، چنین واژه‌ای را پیدا نخواهید کرد. اگر کسی مدعی است که وجود دارد، بیاید و نشان دهد. من با کمال میل در همایشی رسمی شرکت می‌کنم تا این مسئله روشن شود.

معاون پیشین رئیس جمهور در خصوص موضوعات مرتبط با اظهارات وی در قبال نقش روسیه در پرونده هسته‌ای ایران گفت: من موظف بودم به برخی پرسش‌ها پاسخ ندهم، زیرا شورای عالی امنیت ملی از من خواست تا از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کنم. با این حال، پاسخی هشت‌صفحه‌ای آماده کرده بودم که در آن با ذکر تاریخ و جزئیات، ثابت می‌کردم برخی ادعا‌ها خلاف واقع است.