به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجتبی فریدونی پس از جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال درمورد اینکه آیا درمورد انتخاب مدیرعامل به جمع بندی رسیدند، اظهار کرد: امروز اصلا بحث انتخاب مدیرعامل نبود.

او درمورد اینکه اعلام شده بود روز بیست و دوم آبان آخرین مهلت است؛ نکته‌ای که سازمان نظام پزشکی هم اعلام کرده، گفت: چه کسی این مهلت را تعیین کرده؟ به نظام پزشکی چه ارتباطی دارد؟

عضو هیات مدیره استقلال درخصوص اینکه نظری جویباری اعلام کرده تا ۲۲ آبان مهلت است، عنوان کرد: نه، چنین چیزی نیست. من سال‌ها کارم این بوده و قانون تجارت را می‌دانم. هیچ منع قانونی و مهلتی وجود ندارد. اتفاقا براساس قانون تجارت و ماده ۱۲۴ اساسنامه، مدیرعامل می‌تواند ریس هیات مدیره هم باشد به شرط اینکه سه چهارم اعضای مجمع رای بدهند. سه دوره و یک دوره اصلا مبنایی ندارد. اگر جایی در قانون سراغ دارید بگویید تا ما هم بدانیم.

فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا تاجرنیا مجوز فعالیت به عنوان سرپرست مدیرعاملی را دارد، گفت: بله، هیج منع قانونی وجود ندارد.

او درمورد اینکه خود تاجرنیا اعلام کرده مجوز سرپرستی او سه بار تمدید شده، اظهار کرد: اصلا هیچ محدودیت سه دوره و یک ماهه نداریم. اگر کسی می‌داند بیاید بگوید. فردی یک موضوعی را مطرح می‌کند و این تبدیل به فکت می‌شود. زمانیکه بحث واگذاری استقلال بود، خصوصی سازی عرضه سهام را به کارگزاری بانک ملی داده بود. سایتی نوشت استقلال به بانک ملی واگذار شد. در عرض ۲۰ دقیقه همه رسانه‌ها اعلام کردند استقلال به بانک ملی واگذار شد در صورتیکه اصل ماجرا غلط بود. حالا این سه دوره و یک ماهه هم از اساس غلط بوده و هیچ جایی در قانون نداریم که مهلتی وجود داشته باشد.

فریدونی درخصوص خروجی جلسه امروز، گفت: اصلا در مورد مدیرعاملی صحبت نشد. اسامی مطرح شده حدسیات هستند. شاید جای دیگری رفته‌اند صحلت کرده‌اند ولی در جلسه ما اصلا مطرح نشده است. در جلسه امروز بحث‌های مختلف مالی، کار‌های اجرایی، تیم‌ها و... مطرح شد.

او درخصوص پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال، عنوان کرد: ما درخواستمان را به دادگاه CAS دادیم. درخواست دستور موقت داشتیم که متوقف شود. برای ارسال لایحه دفاعی، تا یک نوامبر یعنی حدود ۲۰ روز دیگر وقت داریم. درخواست دادیم و به ما زمان دادند. وکیل منتظر محمد و فیفا تا ۷ نوامبر مهلت اعتراض داشتند که اگر این کار را کرده باشند، CAS امروز به ما اطلاع می‌دهد. ما هم تا ۲۰-۱۵ روز آینده منتظر دستور موقت CAS می‌مانیم.