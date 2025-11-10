به گزارش تابناک، وزیر امور خارجه کشورمان با حضور در سازمان انرژی اتمی با مدیرات ارشد این سازمان دیدار و گفتوگو کرد.، در این نشست، «محمد اسلامی»، معاون رییسجمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گزارشی از تازهترین وضعیت، برنامهها و دستاوردهای صنعت هستهای کشور ارایه داد.
گفتنی است، وزیر امور خارجه به همراه جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه صبح روز دوشنبه، با حضور در سازمان انرژی اتمی ایران، از نمایشگاه دستاوردهای نوین این صنعت، راکتور تحقیقاتی شهید فخریزاده (تهران) و آزمایشگاههای تولید رادیودارو بازدید کرد و در جریان جدیدترین فعالیتهای سازمان در حوزههای صنعتی، پزشکی، تحقیقاتی و سایر بخشهای تخصصی قرار گرفت.