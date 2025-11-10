میلی صفحه خبر لوگو بالا
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کار و تأمین سال ۱۴۰۴

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون سراسری شرکت کار و تأمین سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد: متقاضیان برای شرکت در این آزمون تا روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه فرصت ثبت‌نام دارند.
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کار و تأمین سال ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این اطلاعیه آمده است: پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۴، با توجه به اعلام شرکت کار و تأمین، به اطلاع متقاضیان این آزمون می‌رساند، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از متقاضیانی که تا این تاریخ برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که بتوانند تا روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پیش از این مهلت ثبت نام در آزمون سراسری شرکت کار و تامین سال ۱۴۰۴، ۱۸ آبان ماه اعلام شده بود.

بر اساس این اطلاعیه متقاضیان می‌توانند در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اصلاحات مندرج در اطلاعیه تاریخ ۱۴ آبان ماه، به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برای ثبت‌نام اقدام کنند.

در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند؛ می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ ۲۵ آبان ماه نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

