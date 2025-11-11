تجلیل از مدیرعامل گهرزمین پس از تنها سه ماه، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا تندیس‌ها بر اساس عملکرد محرز و تأثیرگذار در سازمان کنونی اهدا می‌شوند یا سوابق گذشته و ملاحظات خاص؟ درحالی که این تقدیر زودهنگام، با روحیه ارزیابی عینی و ملموس در حوزه‌های حیاتی این شرکت بزرگ در تضاد است.

تجلیل زودهنگام از مدیرعامل «۳ ماهه گهرزمین» در سمینار «بررسی عملکرد شش‌ماهه» به عنوان مدیر ارزش‌آفرین صنعت فولاد و معدن کشور مهر باطل بر سند ۹۰ روز حضور در یک سِمَت حیاتی را می زند که شایسته چنین عنوانی شدن حداقل راهی طولانی را نیاز دارد ضمن اینکه تندیس «مدیر ارزش‌آفرین»، بیش از آنکه بر دستاوردهای واقعی در گهرزمین تکیه داشته باشد، شائبه تأثیر سوابق گذشته یا ملاحظات دیگر را پررنگ می‌کند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حدود سه ماه پیش (اوایل مرداد ماه ۱۴۰۴) بود که علی امرایی به عنوان مدیرعامل گهرزمین معرفی شد ؛ از آن زمان تاکنون تنها ۳ ماه از انتصابش می‌گذرد ، اما ناگهان از او به عنوان «مدیر ارزش آفرین صنعت فولاد و معدن » تقدیر شد که بهتر است اولا مدیران به جای حضور در همایش‌های پرزرق و برق، تمرکز خود را بر کار کردن و ارائه نتایج ملموس بگذارد ثانیا اهدای این جایزه در رویدادی با محوریت «ارزیابی عملکرد شش‌ماهه»، یک تناقض آشکار و زودهنگام است که اعتبار جوایز مدیریتی را زیر سوال می‌برد چراکه این فرد تنها سه ماه از مدیریتش می گذرد.

البته عملکرد امرایی مدیرعامل جدید گهرزمین، نیاز به زمان بیشتری برای ارزیابی عینی و ملموس در حوزه‌های اصلی شرکت داشت ؛ بنابراین این مدت زمان کم، گویای عملکرد او نیست و بهتر این بود که به جای دریافت افتخارات از همایش‌های پولی، آن هم در این مدت اندک (حدود ۳ ماه)، مدیرعامل تازه منصوب شده کمی بیشتر به فکر کار کردن، توسعه زیرساخت‌ها و ارائه نتایج ملموس در شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین می بود.

مدیرعامل تازه‌وارد گهرزمین در «سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد»، نه تنها با محوریت «بررسی عملکرد شش‌ماهه» در تناقض است، بلکه این شائبه را تقویت می‌کند که مدیران ارشد در ماه‌های ابتدایی، بیش از آنکه به فکر توسعه زیرساخت‌ها باشند، به دنبال عناوین و حضور در همایش‌ها هستند .

البته اهدای این تندیس برجسته به علی امرایی مدیرعامل گهرزمین، اعتبار جوایز مدیریتی زیر سوال می رود ؛ چراکه اگر معیار ارزیابی، عملکرد شش‌ماهه است، چگونه می‌توان به فردی که هنوز فرصت پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی را نداشته، چنین افتخاری اعطا کرد؟ آیا شایسته نیست که تمرکز این مدیر در ماه‌های ابتدایی، فقط بر کار کردن باشد؟

ازسویی دیگر، تجلیل زودهنگام از مدیرعامل گهرزمین در سمیناری با حضور مشاور وزیر صمت و نماینده مجلس، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شایستگی دریافت عناوین در یک پست جدید و حیاتی، باید بر اساس نتایج ملموس در آن سازمان اثبات شود یا خیر و یا اینکه لازمه حضور و سوابق گذشته کافی است یا نه . همچنین مدیر عامل، ابتدا باید با نتایج عینی، شایستگی دریافت افتخار را در سازمان جدید به اثبات برسانند.

بنابراین بهتر است که تمرکز مدیر ارشد در ماه‌های ابتدایی تصدی، بر کار کردن، توسعه زیرساخت‌ها، پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی، حل چالش‌های موجود و ارائه نتایج عینی و بلندمدت در سازمان جدید باشد و دریافت افتخارات و عناوین باید پس از اثبات شایستگی با عملکرد و نتایج عینی و بلندمدت در سازمان جدید صورت گیرد.

به گزارش تابناک، اعتبار جوایز مدیریتی باید بر پایه‌ی عملکرد محرز و تأثیرگذار در سازمان مربوطه باشد، نه سوابق گذشته یا زمان کوتاه تصدی این درحالی است که مدیرعامل گهرزمین تنها سه ماه است که در یک پست حیاتی مشغول به کار شده است بنابراین تجلیل از او به عنوان «مدیر ارزش‌آفرین»، این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا اولویت مدیران ارشد در ماه‌های ابتدایی، پیاده‌سازی برنامه‌های راهبردی و حل چالش‌ها است یا حضور و افتخارآفرینی در همایش‌های پرخرج؟