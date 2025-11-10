دلیل صادر نشدن ویزای اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به امارات/ پیگیری مشکل از سوی وزارت امور خارجه

اعضای تیم ملی فوتبال ایران به دلیل صادر نشدن روادیدشان برای سفر به امارات نتوانستند طبق برنامه از پیش تعیین شده راهی این کشور شوند. قلعه‌نویی و شاگردانش قرار است پنجشنبه در تورنمنتی چهارجانبه به مصاف کیپ‌ورد بروند.

البته آنطور که یکی از اعضای فدراسیون فوتبال می‌گوید دلیلی که باعث شکل گیری چنین مشکلی شده به دیر ارسال کردن مدارک توسط کمپانی برگزارکننده تورنمنت مربوط می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اعضای تیم ملی فوتبال ایران بعد از پشت سرگذاشتن یک شب خاص که به واسطه حضور مسعود پزشکسان رئیس جمهور، رقم خورد، حوالی ظهر امروز، دوشنبه آماده حضور در فرودگاه و اعزام به امارات برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه العین شدند.

اما اتفاقی عجیب و غیرقابل پیش بینی فعلاً که برنامه‌های کادرفنی تیم ملی و در راس آن امیر قلعه‌نویی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در شرایطی که قرار بود کاروان تیم ملی فوتبال برای برگزاری تورنمنت العین ساعت ۱۳ امروز راهی العین امارات شود، این پرواز تا این احظه که امکان‌پذیر نشده و براساس اعلام برخی منابع، دلیل اصلی‌اش این است که برای اغلب بازیکنان و کادرفنی تیم ملی ویزا صادر نشده است.

العین امارات یکی از شهرهای مهم امارات متحده عربی است که در امارت ابوظبی قرار دارد و براساس پیگیری‌های خبرنگار تابناک، به دلیل هنوز ویزای تعداد نسبتاً زیادی از اعضای کاروان اعزامی تیم ملی فوتبال صادر نشده است.

در وهله اول اینکه ابوظبی پایتخت شیخ‌نشین امارات و بزرگ‌ترین شهر آن است و از لحاظ مسائلی امنیتی، قوانین و ملاحظات سختگیرانه‌تری نسبت به دوبی دارد و طبق اطلاعات به دست آمده، روال اداری صدور ویزا برای تمام اعضای تیم ملی با مشکلاتی مواجه شده است. البته آنطور که یکی از اعضای فدراسیون فوتبال می‌گوید دلیلی که باعث شکل‌گیری چنین مشکلی شده به دیر ارسال کردن مدارک توسط شرکت برگزار کننده تورنمنت مربوط می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه وزارت امور خارجه پیگیر موضوع است تا مشکل صدور ویزای اعضای تیم ملی هر چه زودتر برطرف شود.

گفتنی است تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه در بازی نخست در تورنمنت چهارجانبه امارات به مصاف کیپ‌ورد می‌رود. در دیگر بازی این تورنمنت، دو تیم مصر و ازبکستان با هم روبه رو می‌شوند. بازی رده‌بندی این مسابقات روز دوشنبه ۲۶ آبان برگزار می‌شود و فینال هم در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه به انجام خواهد رسید.