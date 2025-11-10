میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دلیل صادر نشدن ویزای اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به امارات/ پیگیری مشکل از سوی وزارت امور خارجه

اعضای تیم ملی فوتبال ایران به دلیل صادر نشدن روادیدشان برای سفر به امارات نتوانستند طبق برنامه از پیش تعیین شده راهی این کشور شوند. قلعه‌نویی و شاگردانش قرار است پنجشنبه در تورنمنتی چهارجانبه به مصاف کیپ‌ورد بروند.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۸۰
| |
1759 بازدید

 

دلیل صادرنشدن ویزای اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به امارات/ پیگیری مشکل از سوی وزارت امور خارجه

البته آنطور که یکی از اعضای فدراسیون فوتبال می‌گوید دلیلی که باعث شکل گیری چنین مشکلی شده به دیر ارسال کردن مدارک توسط کمپانی برگزارکننده تورنمنت مربوط می‌شود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اعضای تیم ملی فوتبال ایران بعد از پشت سرگذاشتن یک شب خاص که به واسطه حضور مسعود پزشکسان رئیس جمهور، رقم خورد، حوالی ظهر امروز، دوشنبه آماده حضور در فرودگاه و اعزام به امارات برای شرکت در تورنمنت چهارجانبه العین شدند.

اما اتفاقی عجیب و غیرقابل پیش بینی فعلاً که برنامه‌های کادرفنی تیم ملی و در راس آن امیر قلعه‌نویی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در شرایطی که قرار بود کاروان تیم ملی فوتبال برای برگزاری تورنمنت العین ساعت ۱۳ امروز راهی العین امارات شود، این پرواز تا این احظه که امکان‌پذیر نشده و براساس اعلام برخی منابع، دلیل اصلی‌اش این است که برای اغلب بازیکنان و کادرفنی تیم ملی ویزا صادر نشده است.

العین امارات یکی از شهرهای مهم امارات متحده عربی است که در امارت ابوظبی قرار دارد و براساس پیگیری‌های خبرنگار تابناک، به دلیل هنوز ویزای تعداد نسبتاً زیادی از اعضای کاروان اعزامی تیم ملی فوتبال صادر نشده است.

در وهله اول اینکه ابوظبی پایتخت شیخ‌نشین امارات و بزرگ‌ترین شهر آن است و از لحاظ مسائلی امنیتی، قوانین و ملاحظات سختگیرانه‌تری نسبت به دوبی دارد و طبق اطلاعات به دست آمده، روال اداری صدور ویزا برای تمام اعضای تیم ملی با مشکلاتی مواجه شده است. البته آنطور که یکی از اعضای فدراسیون فوتبال می‌گوید دلیلی که باعث شکل‌گیری چنین مشکلی شده به دیر ارسال کردن مدارک توسط شرکت برگزار کننده تورنمنت مربوط می‌شود. نکته حائز اهمیت اینکه وزارت امور خارجه پیگیر موضوع است تا مشکل صدور ویزای اعضای تیم ملی هر چه زودتر برطرف شود.

گفتنی است تیم ملی فوتبال ایران پنجشنبه در بازی نخست در تورنمنت چهارجانبه امارات به مصاف کیپ‌ورد می‌رود. در دیگر بازی این تورنمنت، دو تیم مصر و ازبکستان با هم روبه رو می‌شوند. بازی رده‌بندی این مسابقات روز دوشنبه ۲۶ آبان برگزار می‌شود و فینال هم در روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ماه به انجام خواهد رسید.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال امیر قلعه نویی کیپ ورد امارات ابوظبی العین تابناک ورزشی ویزا
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
طیبی: لیاقت برد را داشتیم
اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی بدون جهانبخش
طعنه اینستاگرامی پادیاب خلخال به استقلال
انتظار بیشتری از میزبانی کشور عربستان داریم
زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید/ صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
نیمه‌نهایی برای ما از فینال هم حساس‌تر است
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
فیروز کریمی درباره جواد خیابانی: شکل این حرف‌ها نیست!
پرسپولیس ورزشگاه میزبانی از استقلال را انتخاب کرد
عکس: دیدار رئیس جمهور با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال
ویدیوی جنجالی و واکنش‌های تنش‌زای مسئولان پرسپولیس و استقلال/ مردانی پرمدعا؛ بیگانه با «ادب و اصالت»
دیدار پزشکیان با بازیکنان تیم ملی فوتبال + عکس
گام تازه در دیپلماسی ورزشی ایران و افغانستان
عکس: پزشکیان در حضور قلعه‌نویی پا به توپ شد
تیم ملی در هتل منتظر ویزا
سابر از نزدیکی قله به سمت دره با پورسلمان و رهبری/ نمره صفر با یک صفر!
بازی تیم ملی با کیپ‌ورد لغو شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
روایت دادستان تهران از پزشک‌نمای متخلف
دیدار عراقچی با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
کیوان مهتدی بازداشت شد
احتمال اعدام رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی
حضور شبانه و مخفیانه مسی در نیوکمپ
بازیگر سریال یوسف پیامبر درگذشت
علت بازداشت شهردار اهواز چیست؟
دلیل صادر نشدن ویزای اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به امارات/ پیگیری مشکل از سوی وزارت امور خارجه
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کار و تأمین سال ۱۴۰۴
درخواست «مادورو» از سران آمریکای لاتین
افشاگری تازه درباره منبع آلودگی هوای اهواز
رفوزه‌ها گزینه مدیرعاملی آبی‌ها؛ صندلی مدیریت باشگاه استقلال معامله می‌شود؟
هشدار دادستان کل: احضار بی‌دلیل توسط قاضی ممنوع!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس: توهین به قومیت‌ها خط قرمز است / لرتباران از صحبت‌های خداداد نگران شدند
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cQu
tabnak.ir/005cQu