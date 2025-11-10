هو شدن دونالد ترامپ در ورزشگاه آمریکا

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز دوشنبه در جریان مسابقۀ دو تیم فوتبال آمریکایی در ورزشگاه مریلند حاضر شد و از سوی تمامی تماشاگران هو شد.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما؛ طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی این هو شدن به حدی ادامه یافت که مانع از آن شد که ترامپ متنی را که آماده کرده بود بخواند.

خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که این نخستین بار در حدود ۵۰ سال اخیر است که یک رئیس‌جمهور آمریکا در بازی لیگ فوتبال آمریکایی حاضر می‌شود و با چنین واکنش گسترده‌ای مواجه می‌شود.

روزنامه گاردین این واکنش را «نفرت از رئیس‌جمهور هرج و مرج طلب» توصیف کرده است. تعطیلی تاریخی دولت آمریکا وارد چهلمین روز خود شده و جدال دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر تصویب بودجه، موجب تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان، توقف و تاخیر پرواز‌ها و اختلال در زندگی میلیون‌ها آمریکایی شده است.