تیم ملی در هتل منتظر ویزا

به گزارش تابناک به نقل از آنا، در شرایطی که قرار بود کاروان تیم ملی فوتبال برای برگزاری تورنمنت العین ساعت ۱۰ راهی فرودگاه مهر آباد و سپس امارات شود، اما به اعضای تیم ملی اطلاع دادند فعلا در هتل باقی بمانند، زیرا ویزای برخی از اعضای تیم ملی صادر نشده است.

این در حالی است که هواپیمای اختصاصی در فرودگاه مهرآباد حاضر است و همه چیز مهیای سفر تیم ملی است، اما ملی‌پوشان فعلا در هتل المپیک سرگردان هستند و آماده سفر در اتاق‌های خود مستقر شده‌اند.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز پنجشنبه قرار است به مصاف کیپ‌ورد برود.