\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u0648\u0647\u0627\u0628\u200c\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u0634\u06cc\u0646 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a \u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0648\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062f\u0627\u0639\u0634 \u0628\u0647 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0644\u06a9\u0647 \u062c\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0647\u200c\u062f\u0631 \u0628\u0631\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0628\u0627 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0633\u062a\u200c\u0648\u067e\u0646\u062c\u0647 \u0646\u0631\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646\u0634 \u0628\u0647 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0631\u0641\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0