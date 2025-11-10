سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس، در واکنش به مشاجره لفظی خداداد عزیزی با یکی از هواداران خیبر خرم‌آباد، این رفتار را «زشت، زننده و خلاف شأن ورزش» دانست و خواستار ورود جدی وزارت ورزش و کمیته انضباطی شد.

روح الله لک علی آبادی؛ سخنگوی فراکسیون وررزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در خصوص مشاجره لفظی شدید خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور با یکی از هواداران تیم فوتبال خیبر خرم آباد در پی شکست تیم فوتبال تراکتور تبریز مقابل این تیم در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، اظهار کرد: متاسفانه رفتاری زشت و زننده را از سوی خداداد عزیزی به عنوان چهره فوتبال کشورمان شاهد بودیم و الفاظ رکیکی بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر ایران، ایران است به دلیل تنوع قومیت ها، زبان ها و فرهنگ هاست، افزود: اما متاسفانه برخی افراد با هتاکی و کلمات زشت، به ورزش ضربه می زنند، ورزش میدانی برای ارائه مظهر جوانمردی، احترام و اخلاق است. میدان ورزش باید مظهر همبستگی ملی باشد. نه اینکه از سوی برخی افراد هتاکی و توهین به جامعه تزریق شود.

لرتباران از صحبت های خداداد نگران شدند

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس تصریح کرد: متاسفانه صحبت های بی ادبانه و تحریک آمیز خداداد عزیزی باعث شده تا لرتباران ما در کشور نگران و واکنش نشان دهند.

لک علی آبادی افزود: درخواست می کنم که وزارت وررزش، فدراسیون فوتبال و هم رسانه ها نسبت به این رفتارهای زشت و هتاکی هایی که پی در پی اتفاق می افتد بی تفاوت نباشند و با قاطعیت در مسیر آموزش عمل کنند.

نماینده مردم ازنا و الیگودرز در مجلس افزود: ما لرتباران با نسبت بد پاسخ نمی دهیم، اما در برابر توهین به عزت و هویتمان هم سکوت نمی کنیم. ما همه یک خانواده هستیم. کمیته انضباطی باید یک بار برای همیشه در این موضوعات ورود و اجازه ندهد که توهین صورت بگیرد.

وی با اشاره به حضور بانوان در ورزشگاه ها و بالاخص در بازی اخیر که این حواشی پایان آن رخ داد، گفت: جالب است، در فضایی این اتفاق افتاد که الان بانوان در ورزشگاه ها حضور جدی دارند و این حضور ارزشمند است. اما در این فضا شاهد بودیم که این کلمات زشت بیان و هتاکی هایی که در شان هیچ یک از اقوام ایرانی نیست صورت گرفت.

کمیته انضباطی، فدراسیون و وزارت ورزش به موضوع ورود کنند

لک علی آبادی در پایان با تاکید بر اینکه لر تباران بسیار غیرتمند هستند و نمی توانند این موضوع را ببذیرند، گفت: بنده به عنوان نماینده این عزیزان هم به فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی و وزارت وررزش تذکر جدی می دهم چرا که این موضوعات نه با روح جوانمردی در ورزش سازگار است و نه با پیوست های فرهنگی که در ورزش وجود دارد.