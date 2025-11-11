نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: گزارش‌های مکرر مردمی مبنی بر سوء استفاده‌های مختلف از جمله مالی، از سوی انجمن اوتیسم شنیده می‌شود. ما این موضوعات را به منظور بررسی حتما به سازمان بهزیستی منتقل خواهیم کرد تا موضوعات جزء به جزء بررسی و با تخلفات صورت گرفته برخورد صورت بگیرد.

مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تخلفات صورت گرفته از سوی انجمن اوتیسم در جذب منابع مالی از خیرین و عدم اختصاص این منابع به خانواده ها و کودکان اوتیسمی و همچنین سوء استفاده از احساسات مردمی در این زمینه و آزار جسمی کودکان اوتیسمی، اظهار کرد: مجلس در بحث نظارت بر انجمن هایی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی هستند، نظارت های زیادی انجام می دهد. مجلس دولت را ملزم کرده که به صورت مکرر این نظارت ها را داشته باشد تا تخلفاتی در این حوزه شاهد نباشیم.

وی افزود: گاهی به واسطه ضعف نظارتی خبرهای تلخی در ارتباط با عملکرد این مجموعه ها به نمایندگان مجلس گزارش می شود. هر چند که این اتفاقات قلیل و کوچک هم باشند اما این نشان می دهد که باید نظارت را بیشتر کنیم.

پوردهقان تاکید کرد: بسیاری از گزارش های تلخی هم که از طریق رسانه ها مخابره می شود، زخمی تلخ و عمیق در روح ملت ایجاد می کند.

موضوع اخیری که درباره انجمن اوتسیم رخ داده، گزارش های متعددی در این باره به دست ما نمایندگان مبنی بر اینکه این انجمن مجوز لازم را ندارد و اتفاقات و تخلفاتی هم در آنجا در حال رقم خوردن است.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: موضوع اخیری که درباره انجمن اوتسیم رخ داده، گزارش های متعددی در این باره به دست ما نمایندگان مبنی بر اینکه این انجمن مجوز لازم را ندارد و اتفاقات و تخلفاتی هم در آنجا در حال رقم خوردن است.

تخلفات انجمن اوتیسم به سازمان بهزیستی برای پیگیری ابلاغ می شود

وی گفت: گزارش های مکرر مردمی مبنی بر سوء استفاده های مختلف از جمله مالی، از سوی انجمن اوتیسم شنیده می شود. ما این موضوعات را به منظور بررسی حتما به سازمان بهزیستی منتقل خواهیم کرد تا موضوعات جزء به جزء بررسی و با تخلفات صورت گرفته برخورد صورت بگیرد.