میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
پوردهقان در گفتگو با تابناک:

ابلاغ تخلفات انجمن اوتیسم به سازمان بهزیستی / با تخلفات صورت گرفته برخورد می‌شود

نماینده مردم اردکان در مجلس گفت: گزارش‌های مکرر مردمی مبنی بر سوء استفاده‌های مختلف از جمله مالی، از سوی انجمن اوتیسم شنیده می‌شود. ما این موضوعات را به منظور بررسی حتما به سازمان بهزیستی منتقل خواهیم کرد تا موضوعات جزء به جزء بررسی و با تخلفات صورت گرفته برخورد صورت بگیرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۵۶
| |
3 بازدید

ابلاغ تخلفات انجمن اوتیسم به سازمان بهزیستی / با تخلفات صورت گرفته برخورد می‌شود

مصطفی پوردهقان؛ نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با تخلفات صورت گرفته از سوی انجمن اوتیسم در جذب منابع مالی از خیرین و عدم اختصاص این منابع به خانواده ها و کودکان اوتیسمی و همچنین سوء استفاده از احساسات مردمی در این زمینه و آزار جسمی کودکان اوتیسمی، اظهار کرد: مجلس در بحث نظارت بر انجمن هایی که زیرمجموعه نهادهای حمایتی هستند، نظارت های زیادی انجام می دهد. مجلس دولت را ملزم کرده که به صورت مکرر این نظارت ها را داشته باشد تا تخلفاتی  در این حوزه شاهد نباشیم.

وی افزود: گاهی به واسطه ضعف نظارتی خبرهای تلخی در ارتباط با عملکرد این مجموعه ها به نمایندگان مجلس گزارش می شود. هر چند که این اتفاقات قلیل و کوچک هم باشند اما این نشان می دهد که باید نظارت را بیشتر کنیم.

ابلاغ تخلفات انجمن اوتیسم به سازمان بهزیستی / با تخلفات صورت گرفته برخورد می‌شود

پوردهقان تاکید کرد: بسیاری از گزارش های تلخی هم که از طریق رسانه ها مخابره می شود، زخمی تلخ و عمیق در روح ملت ایجاد می کند.

موضوع اخیری که درباره انجمن اوتسیم رخ داده، گزارش های متعددی در این باره به دست ما نمایندگان مبنی بر اینکه این انجمن مجوز لازم را ندارد و اتفاقات و تخلفاتی هم در آنجا در حال رقم خوردن است.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: موضوع اخیری که درباره انجمن اوتسیم رخ داده، گزارش های متعددی در این باره به دست ما نمایندگان مبنی بر اینکه این انجمن مجوز لازم را ندارد و اتفاقات و تخلفاتی هم در آنجا در حال رقم خوردن است.

تخلفات انجمن اوتیسم به سازمان بهزیستی برای پیگیری ابلاغ می شود

وی گفت: گزارش های مکرر مردمی مبنی بر سوء استفاده های مختلف از جمله مالی، از سوی انجمن اوتیسم شنیده می شود. ما این موضوعات را به منظور بررسی حتما به سازمان بهزیستی منتقل خواهیم کرد تا موضوعات جزء به جزء بررسی و با تخلفات صورت گرفته برخورد  صورت بگیرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
انجمن اوتیسم ایران تخلفات گسترده سوء استفاده مالی بهزیستی مجلس سازمان بهزیستی مجلس شورای اسلامی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی از گوشه دیگری از حیاط خلوتی به نام انجمن اوتیسم ایران
وزارت کشور جلوی سوء استفاده انجمن اوتیسم را بگیرد/ فعالیت انجمن‌های متخلف باید متوقف شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cQW
tabnak.ir/005cQW