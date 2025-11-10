«اسماعیل بقائی» در نشست خبری امروز (دوشنبه) خود در پاسخ به این سوال که گفته شده شما در آینده نزدیک به عنوان سفیر جدید ایران در سازمان ملل مشغول به فعالیت خواهید شد و برای این سمت انتخاب شده‌اید، خطاب به خبرنگاران گفت: بنده در خدمت‌تان هستم و خواهم بود و تا مادامی که آقای وزیر صلاح بدانند با قوت و جدیت در این مسئولیت ایفای وظیفه خواهم کرد.

مسئولیت سخنگویی مهمترین مسئولیت در جهان است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی با بیان این که «به نظرم مسئولیت سخنگویی مهمترین مسئولیت در جهان است» به مزاح ادامه داد: مگر اینکه شما خبرنگاران بخواهید شغل جدیدی را برای من انتخاب کنید.

سفرا نماینده حاکمیت و نظام در کشورهای پذیرنده هستند

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه در پاسخ به این سوال که گفته شده افرادی نیز برای سفارت ایران در روسیه و ایتالیا انتخاب شده‌اند و انتقادی که در این زمینه وجود دارد این است که برخی از افرادی که در این زمینه مطرح شده‌اند، وزارت خارجه‌ای نیستند، گفت: انتخاب سفرا یک روند مشخصی دارد، سفرا صرفاً نماینده وزارت خارجه نیستند، بلکه نماینده حاکمیت و نظام در کشورهای پذیرنده هستند، بنابراین روند انتخاب نامزدهای اینگونه مسئولیت‌ها با هماهنگی و مشارکت وزارت خارجه و سایر دستگاه‌های مربوط انجام می‌شود.

بقائی با اشاره به انتخاب سفرای جدید ایران در هند و کره شمالی ادامه داد: در ارتباط با انتخاب سفرای جدید ایران در ایتالیا و روسیه نیز روند ادامه دارد، موضوع انتخاب سفیر جدید ایران در رم یک مقداری فرایندش جدی‌تر شده است و ما در مورد فرد انتخاب شده بعد از طی روند لازم اطلاع رسانی می‌کنیم.

بلافاصله اعتراف رئیس‌جمهور آمریکا برای پذیرش مسئولیت حمله به ایران را به عنوان سند در شورای امنیت و سازمان ملل ثبت کردیم

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که مسئولیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران بر عهده وی است و به نوعی او فرماندهی این را موضوع بر عهده داشته است، گفت: این اظهار نظر یکی از جدیدترین دلایل و شواهد خیلی روشن مبنی بر مشارکت قطعی آمریکا در تهاجم نظامی علیه ایران است.



وی ادامه داد: در این زمینه تردیدی وجود نداشت و از همان ابتدای جنگ، آمریکایی‌ها همدستی فعالی با رژیم صهیونیستی داشتند و در ادامه نیز خودشان رسماً وارد جنگ شدند و از این جهت این سخنان تحول جدیدی محسوب نمی‌شود ولی اینکه صراحتاً اعتراف می‌کند که ما فرماندهی و مسئولیت کامل این تهاجم را بر عهده داریم ادعای قبلی وزیر خارجه این کشور در ۲۳ خرداد که گفته بود ما نقشی در این حمله نداشتیم را رد می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: این اعتراف صریح به ارتکاب یک جنایت بین‌المللی مسئولیت کامل دولت آمریکا را به همراه دارد و ما بلافاصله در امتداد این موضوع، این اعتراف را به عنوان سند در شورای امنیت و سازمان ملل ثبت کردیم.

وی همچنین گفت: مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران را با جدیت دنبال می‌کنیم و بر روی تمام امکان‌ها برای تظلم‌خواهی ملت ایران با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه در حال فعالیت هستیم.

بخش‌های مسئول در وزارت خارجه و دیگر سازمان‌ها در حال پیگیری موضوع حمله دزدان دریایی در سومالی به کشتی ماهیگیری ایرانی هستند

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا در ارتباط با اخبار منتشر شده مبنی بر حمله دزدان دریایی در سومالی به یک کشتی ماهیگیری ایرانی گفت: ما گزارش‌هایی را در این ارتباط دریافت کرده ایم که چنین اتفاقی افتاده است، بخش‌های مسئول در وزارت خارجه و دیگر سازمان‌های مربوط در حال پیگیری این موضوع هستند.

وی افزود: این منطقه، منطقه ناامنی است و متاسفانه هر از چند گاهی لنج‌ها و کشتی‌ها از کشورهای مختلف مورد تعرض قرار می‌گیرند.

اعلام پیوستن قزاقستان به پیمان ابراهیم نمایشی سیاسی برای منزوی نبودن رژیم صهیونیستی است



سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه «ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که کشور قزاقستان به پیمان ابراهیم پیوسته است و نظر ایران در این ارتباط چیست با توجه به اینکه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در منطقه و غزه همچنان ادامه دارد»، گفت: به صورت کلی ما معتقدیم رژیمی که مرتکب نسل‌کشی ادامه دار در غزه و اقدامات تجاوزکارانه در منطقه شده است، شایسته هیچگونه شناسایی و عادی شدن نیست و نگاه عادی‌سازی به رژیم صهیونیستی، این رژیم را در تداوم جنایت‌های خود جری می‌کند.

بقائی خاطرنشان کرد: بنابراین کلیت موضوع از نظر ما امر مردودی است و باید به این موضوع نیز توجه داشت که سه دهه است که ارتباط دیپلماتیک بین قزاقستان و رژیم صهیونیستی وجود دارد و اعلام این موضوع در مقطع کنونی یک نمایش سیاسی برای نشان دادن این موضوع است که رژیم صهیونیستی منزوی نیست، آمریکا تلاش می‌کند که با این‌گونه اقدامات نمایشی، اصل موضوع که ادامه اشغالگری توسط رژیم صهیونیستی است را به حاشیه براند و این موضوع مسئولیت کشورها را سنگین‌تر می‌کند که اجازه ندهند که اصل موضوع و این که ریشه مشکلات در منطقه ما چه کسانی هستند از یاد برود و از اصل قضیه منحرف شویم.

گفته شده فعالیت‌های کنسولی استرالیا در ایران از طرق دیگری با کمک کشورهای دوست‌شان ادامه خواهد داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در ارتباط با فعالیت‌های سفارت استرالیا در ایران و انجام خدمات کنسولی از سوی این کشور گفت: همانطور که می‌دانید سطح روابط ما با استرالیا کاهش پیدا کرده و به ما گفته شده است که فعالیت‌های کنسولی این کشور در ایران از طرق دیگری با کمک کشورهای دوست‌شان ادامه خواهد داشت.



