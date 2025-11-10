پرونده تبعه ایرانی در انگلیس بسته شد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نامهای که نمایندگان محترم هموطنان ارمنی به مقامات انگلیس ارسال کردهاند، در رسانهها منتشر شد. موضوع مربوط به تبعه ایرانی، از هموطنان ارمنی، است که از سالها قبل در زندانهای انگلیس بهسر میبرد.
پیگیری آزادی یک تبعه ایرانی پس از ۲۰ سال در زندانهای انگلیس
به گزارش تابناک؛ این شهروند که حدود ۲۰ سال پیش بر اساس رأی کمیسیون عفو قرار بود در سال ۲۰۱۲ آزاد شود، به دلایل مختلف مقامهای انگلیسی از آزادی او خودداری کردند.
وی در ادامه یادآور شد: وضعیت زندان برای ایشان مناسب نیست و وی دارای مادر پیری در ایران است. جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده تا این شهروند هر چه سریعتر آزاد شود تا هم درمانهای پزشکی خود را در ایران دنبال کند و هم بتواند با خانوادهاش دیدار داشته باشد.
ادعای مقامات انگلیسی مبنی بر اینکه آزادی وی ممکن است به شهروندان انگلیسی آسیب بزند، ادعایی غیرمعقول است.
گفتنی است؛ این شهروند ایرانی در گذشته تابعیت انگلیسی خود را واگذار کرده و در حال حاضر تنها تبعه ایران است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن بهصورت جدی پیگیر این موضوع است و بارها با طرفهای انگلیسی گفتگو کرده است.