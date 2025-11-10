میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرونده تبعه ایرانی در انگلیس بسته شد

نامه‌ای که نمایندگان محترم هموطنان ارمنی به مقامات انگلیس ارسال کرده‌اند، در رسانه‌ها منتشر شد. موضوع مربوط به تبعه ایرانی، از هموطنان ارمنی، است که از سال‌ها قبل در زندان‌های انگلیس به‌سر می‌برد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۳۹
| |
457 بازدید
|
۱
پرونده تبعه ایرانی در انگلیس بسته شد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: نامه‌ای که نمایندگان محترم هموطنان ارمنی به مقامات انگلیس ارسال کرده‌اند، در رسانه‌ها منتشر شد. موضوع مربوط به تبعه ایرانی، از هموطنان ارمنی، است که از سال‌ها قبل در زندان‌های انگلیس به‌سر می‌برد.

پیگیری آزادی یک تبعه ایرانی پس از ۲۰ سال در زندان‌های انگلیس

به گزارش تابناک؛ این شهروند که حدود ۲۰ سال پیش بر اساس رأی کمیسیون عفو قرار بود در سال ۲۰۱۲ آزاد شود، به دلایل مختلف مقام‌های انگلیسی از آزادی او خودداری کردند.

وی در ادامه یادآور شد: وضعیت زندان برای ایشان مناسب نیست و وی دارای مادر پیری در ایران است. جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده تا این شهروند هر چه سریع‌تر آزاد شود تا هم درمان‌های پزشکی خود را در ایران دنبال کند و هم بتواند با خانواده‌اش دیدار داشته باشد.

 ادعای مقامات انگلیسی مبنی بر اینکه آزادی وی ممکن است به شهروندان انگلیسی آسیب بزند، ادعایی غیرمعقول است.

گفتنی است؛ این شهروند ایرانی در گذشته تابعیت انگلیسی خود را واگذار کرده و در حال حاضر تنها تبعه ایران است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به‌صورت جدی پیگیر این موضوع است و بارها با طرف‌های انگلیسی گفتگو کرده است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تبعه ایرانی شهروند ایرانی ارمنی ارامنه لندن انگلستان خبر فوری
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
«جلفا» در آستانه ۲۰۲۴
عکس:تظاهرات بی‌سابقه در لندن علیه مهاجران
جزئیات کیفرخواست دولت آمریکا علیه سه تبعه ایرانی
مراسم سال نو میلادی در کلیسای مریم مقدس
مراسم روز وارطاناتس مقدس
مهدی کیاستی، با پیگیری‌های قضایی به کشور باز می‌گردد
بزرگداشت صلیب مقدس در تهران
تکذیب کشته شدن یک تبعه ایرانی در یمن
گراهام قطعنامه به رسمیت شناختن "نسل کشی ارامنه" را مسدود کرد
مراسم هفته مقدس و عید پاک در کلیساهای تهران
مخبر با خانواده شهید ارمنی تومانیان دیدار و گفت‌وگو کرد
انتقاد احزاب ترکیه از پیام اردوغان به ارامنه
آتش زدن پرچم ترکیه در جریان راهپیمایی ارامنه در لبنان
مراسم سال نو میلادی در کلیسای «تارگمانچاتس»
واکنش ترکیه به طرح آمریکا درباره ارامنه
اردوغان به ارامنه تسلیت گفت
واکنش شدید اللحن ترکیه به اظهارات ترامپ درباره کشتار ارامنه
آلیک، صدای ارامنه ایران
نجات گروگان‌های ایرانی در ترکیه
استقبال واشنگتن از همدردی اردوغان با ارامنه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
0
پاسخ
پس چرا میگید پرونده بسته شده ؟ این که هنوز پرونده بازه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۷ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۴ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cQF
tabnak.ir/005cQF