بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض

صالحی‌پور در وزنه‌برداری طلا، نقره و برنز گرفت/ مردان در پینگ‌پنگ تیمی به نقره رسید، زنان به برنز/ غلامی در شنا برنز گرفت، کریمی در وزنه‌برداری زنان

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در سومین روز رسمی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، با ۸ مدال همراه بود.
زنده از عربستان| صالحی‌پور در وزنه‌برداری طلا گرفت/ مردان در پینگ‌پنگ تیمی به نقره رسید، زنان به برنز/ غلامی در شنا برنز گرفت، کریمی در وزنه‌برداری زنان

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض دنبال شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، سومین روز از رقابت‌های ورزشی در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امروز،  دوشنبه ۱۹ آبان ماه پیگیری شد و برای ایران ۸ مدال به دنبال داشت.

صالحی‌پور، طلا، نقره و برنز گرفت
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۲۱:۳۵

زنده از عربستان| نقره تیمی پینگ‌پنگ به مردان ایران رسید، برنز به زنان/ غلامی در شنا برنز گرفت، کریمی در وزنه‌برداری زنان

مسابقات وزنه‌برداری برداری مردان در دسته ۸۸ کیلوگرم دوشنبه شب آغاز شد که ایلیا صالحی‌پور ملی‌پوش وزنه‌برداری کشورمان در حرکت اول یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۵۳ کیلوگرمی شد. وزنه‌بردار دسته ۸۸ کیلوگرم کشورمان در حرکت دوم یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی شد.

صالحی‌پور در حرکت سوم خود وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی بالای سر برد و مدال طلای این وزن را برای خود کرد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزن ۱۶۱ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد. یوسف المدارهم از عربستان هم با مهار ۱۵۴ کیلوگرم در مکان سوم حرکت یک‌ضرب ایستاد و مدال برنز گرفت.

در حرکت دو ضرب ملی پوش کشورمان در حرکت اول وزنه ۱۹۱ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم نشد و با مجموع ۳۵۹ کیلوگرم صاحب مدال نقره مجموع و برنز دو ضرب شد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم و مجموع ۳۶۳ کیلوگرم در مکان اول ایستاد و صاحب مدال طلا دو ضرب و مجموع شد.

امورسالم الخنجری از عمان در حرکت دو ضرب وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را مهار کرد و با مجموع ۳۵۴ کیلوگرم در مکان سوم ایستاد. او در یک ضرب وزنه ۱۵۳ کیلوگرم بالای سر برده بود.

مراسم اهدای مدال این وزن با حضور مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، برگزار و مدال‌های صالحی‌پور توسط او اهدا شد.

نقره تنیس روی میز مردان به ایران رسید
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۲۱:۲۱

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت، کریمی در وزنه‌برداری زنان

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با ۸ بر یک مقابل قزاقستان در فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی مغلوب شد و به عنوان نایب قهرمانی رسید.

در آغاز مسابقه فینال رقابت های تنیس روی میز ، تیم دوبل ایران با حضور بنیامین فرجی و سید محمد موسوی تبار با نتایج ۱۶–۱۴ ، ۵–۱۱ ، ۱۴– ۱۶ از تیم قزاقستان شکست خورد. تیم دوبل قزاقستان را آلن کومانگالیف و آیدوس کنژیگولوف تشکیل دادند.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست ، دست اول را با نتیجه ۴ – ۱۱ باخت ، در دو دست بعدی هم با نتایج ۶ – ۱۱ و ۱۳ – ۱۱ برابر کرایلی سیمنکو شکست خورد.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده تنیس روی میز ایران برابر آلن کومانگالیف در دومین بازی انفرادی قرار گرفت و با نتایج ۵ - ۱۱ ، ۶ – ۱۱ و ۸ – ۱۱ شکست خورد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه ۸ بر یک برابر قزاقستان بازنده شوند و به مدال نقره بسنده کنند.

تیم ملی تنیس روی میز ایران، ظهر امروز در مرحله نیمه نهایی در مصافی پرهیجان بر تیم الجزایر غلبه کرد و راهی فینال این رقابت‌ها شد.

لازم به یادآوری است که در فینال بانوان تنیس روی میز بازی‌های کشورهای اسلامی نیز تیم مصر با نتیجه ۸-۵ ترکیه را شکست داد و قهرمان شد.

حضور علی‌نژاد در مسابقات وزنه‌برداری مردان
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۲۱:۱۵

زنده از عربستان| نقره تیمی پینگ‌پنگ به مردان ایران رسید، برنز به زنان/ غلامی در شنا برنز گرفت، کریمی در وزنه‌برداری زنان

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک مسابقات وزنه‌برداری برداری مردان در دسته ۸۸ کیلوگرم را از نزدیک تماشا کرد.

دکتر مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، به همراه محمدرضا عابدی محزون، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، عصر امروز با حضور در سالن برگزاری رقابت‌های وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، مسابقات دسته ۸۸ کیلوگرم مردان را از نزدیک تماشا کردند.

در این رقابت‌ها ایلیا صالحی‌پور نماینده کشورمان به مصاف حریفان خود رفت و مورد تشویق و حمایت مسئولان حاضر در سالن قرار گرفت. حضور علی‌نژاد و محزون در محل برگزاری مسابقات با استقبال کادر فنی و ملی‌پوشان همراه بود.

عبدلی به فینال شنای ۱۰۰ متر آزاد راه پیدا کرد
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۲۰:۴۰

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت، کریمی در وزنه‌برداری زنان

سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور ۲ نماینده شنا کشورمان که در‌ نوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند , به ترتیب با ثبت رکوردهای ۵۱:۲۶ و ۵۱:۹۹ ثانیه رقابت این بخش را به پایان رساندند؛ نهایتا غلام‌پور از فینال باز ماند و عبدلی به رقابت نهایی راه یافت.

برنز در دو ضرب و مجموع به کریمی رسید
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۲۰:۲۰

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت، کریمی در وزنه‌برداری زنان

ملی پوش وزنه برداری زنان کشورمان در حرکت دو ضرب موفق به کسب مدال برنز و مجموع شد.

مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم بانوان امروز دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار و ریحانه کریمی ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

کریمی پس از مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی و ایستادن در جایگاه ششم، در حرکت دوضرب کار خود را با وزنه ۱۲۳ کیلوگرمی آغاز کرد که نتوانست آن را مهار کند. او در دومین تلاش خود نیز برای مهار وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی ناکام ماند، اما در سومین حرکت با تمرکز و انگیزه بالا موفق شد همین وزنه را بالای سر ببرد و عملکرد خود را با ثبت رکورد ۱۲۶ کیلوگرم در دوضرب به پایان رساند.

در دو ضرب جریوس انگرید از بحرین با مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرم مدال طلای دو ضرب و با مجموع ۲۳۴ را از آن خود کرد. نورای گوگنگور از ترکیه با مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرمی و مجموع ۲۳۳ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد رسید.

کریمی هم با مهار وزنه ۱۲۶ کیلوگرمی در دو ضرب و مجموع ۲۲۱ کیلوگرم توانست مدال برنز دو ضرب و مجموع را کسب کند.

برنز شنای ۲۰۰ متر پروانه برای غلامی
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۲۰:۰۸

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت

مهدی غلامی در ماده ۲۰۰ متر پروانه موفق شد به فینال برسد که در این رقابت‌ها موفق شد با ثبت رکورد ۲:۰۱:۳۵ مدال برنز را از آن‌خود کند و پرچم ایران را بالا ببرد.

سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور ۲ نماینده شنا کشورمان هستند که در‌نوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند ‌و به ترتیب با ثبت رکوردهای۵۱:۲۶ و ۵۱:۹۹ ثانیه رقابت این بخش را به پایان رساندند؛ نهایتا غلام‌پور از فینال باز ماند و عبدلی به رقابت نهایی راه یافت.

ششمی کریمی در حرکت یک‌ضرب وزنه‌برداری زنان
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۹:۱۲

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت

ملی‌پوش وزنه‌برداری بانوان کشورمان در حرکت یک‌ضرب موفق به کسب مدال نشد.

مسابقات وزنه‌برداری بانوان در دسته ۶۹ کیلوگرم بانوان امروز دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار و ریحانه کریمی ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشورهای قزاقستان، لبنان، نیجریه، ازبکستان، عربستان، کویت، بحرین، بنگلادش و ترکیه حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۶۹ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا نتوانست وزنه ۹۲ کیلوگرمی را مهار کند، اما در دومین تلاش خود با موفقیت وزنه ۹۳ کیلوگرمی را بالای سر برد. کریمی در سومین حرکت نیز با عملکردی بهتر، وزنه ۹۵ کیلوگرمی را مهار کرد تا رکورد خود را در این بخش بهبود بخشد.

در این دسته، یوسف اسلامیات آدبوکولا از نیجریه با مهار وزنه ۱۱۰ کیلوگرمی در مکان نخست ایستاد و رکورد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی را زد. جریوس انگرید از بحرین دوم شد و نورای گوگنگور از ترکیه در مکان سوم ایستاد. کریمی هم با مهار وزنه ۹۵ کیلوگرمی در مکان ششم ایستاد.

دست مهدی‌زاده و عباسی به مدال نرسید
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۹:۰۰

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید، مردان در فینال/ غلامی در شنا برنز گرفت

آراد مهدی‌زاده ملی‌پوش شنای کشورمان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه که صبح امروز موفق شد به فینال صعود کند، در این‌ بخش از رقابت‌ها، با ثبت‌ رکورد ۲:۱۹:۵۸ در جایگاه ‌پنجم ایستاد و از مدال باز ماند.

مهدی غلامی و محمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر قورباغه موفق شدند به فینال برسند که قاسمی بنا به تشخیص مربی و برای حفظ آمادگی در ماده‌های دیگر، از فینال انصراف داد.

هومر عباسی در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت رقابت کرد و متاسفانه با ثبت رکورد ۵۷:۰۴ به جایگاه هفتم رسید و از مدال باز ماند. 

پیروزی راحت والیبال مقابل چاد
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۷:۵۵

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید/ صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

تیم ملی والیبال ایران چهارمین بازی خود در بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض را با پیروزی۳ بر صفر و یک‌طرفه پشت سر گذاشت؛ ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۹ . 

پیمان اکبری در این بازی به نفرات اصلی‌اش استراحت داد و بیشتر بازیکنان ذخیره را به زمین فرستاد. علی رمضانی، عیسی ناصری، پویا آریاخواه، امیرحسین ساداتی، علیرضا عبدالحمیدی و علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی شروع کننده این دیدار بودند. اکبری احسان دانش‌دوست به عنوان لیبرو به زمین رفت. 

ایران که پیش از این بحرین، قطر و ترکیه را شکست داده است، روز چهارشنبه در آخرین بازی مرحله مقدماتی با عربستان، میزبان بازی‌ها روبه‌‌رو می‌شود. تیم‌های اول و دوم گروه در فینال و‌ تیم‌های سوم و چهارم در دیدار رده‌بندی برای رفتن روی سکو رقابت می‌کنند.

صعود مردان تنیس روی میز به فینال
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۵:۴۹

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید/ صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

تیم ملی مردان تنیس روی میز ایران با سرمربیگری جمیل لطف‌الله‌نسبی و متشکل از بنیامین فرجی، سیدمحمد موسوی طاهر و سیدامیرحسین هدایی برابر الجزایر با نتیجه ۸ بر ۵ پیروز شد و به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

در آغاز این دیدار از مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب بنیامین فرجی و سیدمحمد موسوی طاهر با نتایج ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۶ و ۹ بر ۱۱ برابر تیم الجزایر پیروز شد. تیم دوبل الجزایر را میهانی امین جلولی و محی‌الدین بلا تشکیل دادند.

سیدامیرحسین هدایی، ملی‌پوش تنیس روی میز ایران، در اولین دیدار بخش انفرادی با نتیجه ۸ بر ۱۱، ۲ بر ۱۱ و ۷ بر ۱۱ مقابل مهدی بولوسا شکست خورد. در بازی دوم انفرادی بنیامین فرجی برابر میهانی امین جلولی با نتیجه قاطع ۱۱ بر ۸، ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۸ پیروز شد تا اوضاع تیم کشورمان بهبود یابد.

سیدامیرحسین هدایی، نماینده کشورمان، در سومین بازی انفرادی مقابل محی‌الدین بلا قرار گرفت و با نتیجه ۱۱ بر ۵، ۱۳ بر ۱۱ و ۹ بر ۱۱ پیروز شد تا کار به بازی آخر بکشد. سیدمحمد موسوی طاهر در آخرین بازی انفرادی مقابل مهدی بولوسا به پشت میز آمد و با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ در دست اول به پیروزی رسید تا ایران با رسیدن به امتیاز ۸ برنده بازی لقب بگیرد و راهی دیدار فینال شود و از ساعت ۱۹ امروز برای کسب مدال طلا به دیدار تیم قزاقستان برود.

ملی‌پوشان کشورمان در ۲ بازی ابتدایی خود با برتری قاطع برابر تیم‌های مالدیو و قطر راهی نیمه نهایی این رقابت‌ها شده بودند.

پرداخت پاداش مدال‌آوران
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۵:۰۰

زنده از عربستان| برنز تیمی پینگ‌پنگ به زنان ایران رسید/ صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

ظهر امروز دوشنبه ۱۹ آبان در دهکده بازی‌های کشورهای اسلامی از سامیار عبدلی اولین طلایی کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی ریاض تقدیر شد.

در این مراسم که با حضور محمد تابع سرپرست کاروان ایران در ریاض و محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی و اعضای کادر سرپرستی کاروان ایران  انجام شد پاداش نقدی سامیار عبدلی به وی اهدا شد.

سامیار عبدلی شناگر ایران دیروز توانست اولین مدال طلای کاروان ایران را در ماده ۵۰ متر آزاد به دست بیاورد. شایان ذکر است که مبلغ پاداش کمیته ملی المپیک برای مدال طلا، دو میلیارد ریال است. در ادامه این تقدیر از تیم ملی چهار نفره شنا ایران که در ماده ۴ در ۲۰۰ آزاد که توانسته بودند مدال برنز را کسب کنند تقدیر شد.

علی رشیدپور، محمد قاسمی، متین سهران و محمد مهدی غلامی مدال‌آوران تیم ملی شنای ایران در ماده ۴ در ۲۰۰ متر بودند که پاداش ۵۰۰ میلیون ریالی کمیته ملی المپیک را از محمد تابع سرپرست کاروان ایران دریافت کردند.

تنیس روی میز زنان به برنز رسید
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۲:۱۷

زنده از عربستان| صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی و فینال

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران برابر ترکیه با نتیجه ۸ بر ۲ شکست خورد و از راهیابی به فینال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی بازمند تا با کسب مدال برنز به کار خود پایان دهد.

در آغاز این دیدار از مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های تنیس روی میز، تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و ستایش ایلوخانی با نتایج ۱۴ بر ۱۲، ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۷ شکست خورد. تیم دوبل ترکیه را ییلماز آزگ و اژه هاراچ تشکیل دادند.

شیما صفایی ملی‌پوش تنیس روی میز ایران در بخش انفرادی یک ست را با نتیجه ۱۱ بر ۴ واگذار کرد اما در ادامه با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۷ مقابل سیبل آلتین کایا برنده شد. صفایی در مسابقه نخست انفرادی با روحیه مضاعفی کامبک زد و رقیب خود را شکست داد.

در بازی دوم انفرادی نیز ندا شهسواری برابر اژه هاراچ با نتیجه ۱۳ بر ۱۱ و ۱۱ بر ۵ شکست خورد و یک ست را با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ با پیروزی پشت سر گذاشت.

ستایش ایلوخانی نماینده کشورمان هم در دست پایانی به مصاف سیبل آلتین کایا رفت و با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و در پایان تیم تنیس روی میز بانوان کشورمان ۸ بر ۲ باخت و با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد.

صعود دو شناگر به نیمه‌نهایی و فینال
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ - ۱۱:۳۰

زنده از عربستان| صعود شناگران ایران به نیمه‌نهایی

سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور نمایندگان کشورمان بودند که در‌نوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به آب زدند که به ترتیب با رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ موفق به صعود به مرحله نیمه‌نهایی شدند.

آراد مهدی‌زاده ملی‌پوش کشورمان در ماده ۲۰۰ متر قورباغه بود که موفق شد در بخش اول مسابقات با ثبت رکورد ۲:۲۰:۰۳ ثانیه به فینال صعود کرد.

محمد مهدی غلامی و محمد قاسمی دو شناگر‌ کشورمان بودند که موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۲:۰۵:۰۰ و ۲:۰۵:۳۶ ثانیه را در ماده ۲۰۰ متر پروانه به ثبت برسانند. در‌ نهایت هر دو ورزشکار کشورمان با کسب جایگاه دوم و چهارم به مرحله نهایی رسیدند. قاسمی برای حفظ آمادگی خود در مسابقات روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، از حضور در فینال انصراف داد.

گفتنی است؛ عبدلی روز‌ گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را به دست آورد و در بخش‌ تیمی نیز ملی‌پوشان مشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی بازی‌های کشورهای اسلامی شنا تابناک ورزشی کمیته ملی المپیک
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
مدنی زاده پشت ناکامی رشد ۸ درصدی پنهان شد؛ بهانه جویی به جای پاسخگویی / اگر توانایی ندارید مملکت قحط الرجال ندارد
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟
