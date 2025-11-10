صالحی‌پور، طلا، نقره و برنز گرفت

مسابقات وزنه‌برداری برداری مردان در دسته ۸۸ کیلوگرم دوشنبه شب آغاز شد که ایلیا صالحی‌پور ملی‌پوش وزنه‌برداری کشورمان در حرکت اول یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۵۳ کیلوگرمی شد. وزنه‌بردار دسته ۸۸ کیلوگرم کشورمان در حرکت دوم یک‌ضرب موفق به مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی شد.

صالحی‌پور در حرکت سوم خود وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی بالای سر برد و مدال طلای این وزن را برای خود کرد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزن ۱۶۱ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد. یوسف المدارهم از عربستان هم با مهار ۱۵۴ کیلوگرم در مکان سوم حرکت یک‌ضرب ایستاد و مدال برنز گرفت.

در حرکت دو ضرب ملی پوش کشورمان در حرکت اول وزنه ۱۹۱ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه ۱۹۷ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم نشد و با مجموع ۳۵۹ کیلوگرم صاحب مدال نقره مجموع و برنز دو ضرب شد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزنه ۲۰۲ کیلوگرم و مجموع ۳۶۳ کیلوگرم در مکان اول ایستاد و صاحب مدال طلا دو ضرب و مجموع شد.

امورسالم الخنجری از عمان در حرکت دو ضرب وزنه ۲۰۱ کیلوگرمی را مهار کرد و با مجموع ۳۵۴ کیلوگرم در مکان سوم ایستاد. او در یک ضرب وزنه ۱۵۳ کیلوگرم بالای سر برده بود.

مراسم اهدای مدال این وزن با حضور مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، برگزار و مدال‌های صالحی‌پور توسط او اهدا شد.