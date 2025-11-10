با وجود رأی مثبت نمایندگان مجلس به کلیات طرح حبس زدایی از محکومان مالی مهریه، هنوز هم به نظر می رسد که این قانون با حل برخی مشکلات، مجموعه ای از چالش های جدید را به وجود می آورد زیرا تا زمانی که سایر قوانین مرتبط اصلاح نشوند، اجرای آن می‌تواند به شکل کاریکاتوری و ناکارآمد جلوه کند

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس دوزادهم است که می‌اندیشد این قانون به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند و زمینه‌ای برای عدالت بین زن و مرد فراهم می‌کند.

سوال: درباره تصویب کلیات طرح حبس زدایی از محکومان مالی مهریه چه نظری دارید؟ رأی کلیات آن بسیار بالا بود، فکر نمی‌کنید این رأی بالا بیشتر به دلیل ترکیب جنسیتی مجلس است و نه ارزش خود طرح؟

الهام آزاد: نه، ربطی ندارد. رأی بالا، نتیجه تبیین دقیق من بود. کلیات طرح مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی تصویب شد و هدف آن اصلاح وضعیت حقوقی زنان و مردان است.

سوال: در این لایحه سقف مهریه مشخص شده است؟

پاسخ: هیچ جای این لایحه حرفی از ۱۴ سکه یا سقف مشخص، نیست. هدف اصلی حذف زندان برای بدهکاران است، زیرا زندان جای بزهکار است نه بدهکار. در این لایحه زنان می‌توانند هر مقدار که بخواهند مهریه تعیین کنند.

سوال: ولی اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه نباشد، این قانون چه فایده‌ای دارد؟ عملاً مهریه بدون ضمانت می‌شود.

پاسخ: مگر تا حالا که ضمانت اجرایی زندان بود، تعداد پرونده‌های طلاق کم شد؟ خیر، این ضمانت هم مؤثر نبود.

سوال: حالا که دیگر هیچ بازدارندگی وجود ندارد، آیا این قانون می‌تواند واقعاً کارآمد باشد؟

پاسخ: این قانون، توازن بین زن و مرد را برقرار می‌کند و به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند. ما معتقدیم زندان جای بدهکار نیست و این اصلاح گامی مثبت برای عدالت است. البته امیدواریم قوانین دیگر هم به موازات آن اصلاح شوند تا ضمانت اجرایی بالاتر و بهتری به وجود بیاید ولی این قانون خوبی است.