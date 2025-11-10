میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لایحه حبس‌زدایی مهریه توازن بین زن و مرد را افزایش می‌دهد

با وجود رأی مثبت نمایندگان مجلس به کلیات طرح حبس زدایی از محکومان مالی مهریه، هنوز هم به نظر می رسد که این قانون با حل برخی مشکلات، مجموعه ای از چالش های جدید را به وجود می آورد زیرا تا زمانی که سایر قوانین مرتبط اصلاح نشوند، اجرای آن می‌تواند به شکل کاریکاتوری و ناکارآمد جلوه کند
کد خبر: ۱۳۳۹۳۳۱
| |
487 بازدید
|
۲
لایحه حبس‌زدایی مهریه توازن بین زن و مرد را افزایش می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ الهام آزاد، عضو فراکسیون زنان مجلس دوزادهم است که می‌اندیشد این قانون به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند و زمینه‌ای برای عدالت بین زن و مرد فراهم می‌کند.

سوال: درباره تصویب کلیات طرح حبس زدایی از محکومان مالی مهریه چه نظری دارید؟ رأی کلیات آن بسیار بالا بود، فکر نمی‌کنید این رأی بالا بیشتر به دلیل ترکیب جنسیتی مجلس است و نه ارزش خود طرح؟

الهام آزاد: نه، ربطی ندارد. رأی بالا، نتیجه تبیین دقیق من بود. کلیات طرح مربوط به حبس‌زدایی از محکومان مالی تصویب شد و هدف آن اصلاح وضعیت حقوقی زنان و مردان است.

سوال: در این لایحه سقف مهریه مشخص شده است؟

پاسخ: هیچ جای این لایحه حرفی از ۱۴ سکه یا سقف مشخص، نیست. هدف اصلی حذف زندان برای بدهکاران است، زیرا زندان جای بزهکار است نه بدهکار. در این لایحه زنان می‌توانند هر مقدار که بخواهند مهریه تعیین کنند.

سوال: ولی اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت مهریه نباشد، این قانون چه فایده‌ای دارد؟ عملاً مهریه بدون ضمانت می‌شود.

پاسخ: مگر تا حالا که ضمانت اجرایی زندان بود، تعداد پرونده‌های طلاق کم شد؟ خیر، این ضمانت هم مؤثر نبود.

سوال: حالا که دیگر هیچ بازدارندگی وجود ندارد، آیا این قانون می‌تواند واقعاً کارآمد باشد؟

پاسخ: این قانون، توازن بین زن و مرد را برقرار می‌کند و به تحکیم بنیان خانواده کمک می‌کند. ما معتقدیم زندان جای بدهکار نیست و این اصلاح گامی مثبت برای عدالت است. البته امیدواریم قوانین دیگر هم به موازات آن اصلاح شوند تا ضمانت اجرایی بالاتر و بهتری به وجود بیاید ولی این قانون خوبی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فراکسیون زنان ترکیب جنسیتی مهریه الهام آزاد زن
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
از کنسانتره ۸۰ دلاری تا آهن ۲۵۰ دلاری/ خام‌فروشی و سودی که از مرزها بیرون می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیگر برای مهریه و نفقه زندان نمی‌روید
قانون جدید مهریه چیست؟
جدیدترین توضیحات در مورد قانون مهریه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
1
5
پاسخ
لعنت بر مهریه. اسیر کردن مرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
شما در خصوص حق طلاق که در دست مرد است و حق حضانت و خروج از کشور و خروج از منزل و ... که زن را عملا به اسیر تبدیل می کنه صحبتی نداری ؟
شما با قوانین فعلی حاضری دخترت بدون مهریه ازدواج کنه ؟
اگر طرف ناباب بود بدون مهریه چطور دخترت را نجات می دهی ؟
اگر بعد 20 سال فیل داماد آینده هوس هندوستان کرد و خیانت کرد دخترت باید بسوزه و بسازه ؟
اگر داماد مرد دخترت بدون مهریه از منزل خودش به بیرون پرتاب می شه و یک هشتم از قیمت خانه را تحویلش می دهند که برگرده پیش خودت !
به این موضوعات هم فکر می کنی یا فقط می خوای مشکل امروز خودت حل بشه ؟؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۷ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۴ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cQ7
tabnak.ir/005cQ7