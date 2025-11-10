میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چه کسی باید قفل رکود در سیاست خارجی را باز کند؟!

شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاب می‌کند سیاست خارجی در اسرع وقت از رکود فعلی خارج شود و ما شاهد پویایی و تحرک لازم در دستگاه خارجی که بویژه بعد از جنگ 12 روزه زمین‌گیر شده است، باشیم.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۰۳
| |
330 بازدید
چه کسی باید قفل رکود در سیاست خارجی را باز کند؟!

کشورمان در دو دهه اخیر این حجم از رکود در تحرکات سیاسی را به خود ندیده بود. علی‌الظاهر دستگاه خارجی نیز گرفتار موضوع خشکسالی و عدم بارندگی و نشاط و سرسبزی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ بررسی و آسیب‌شناسی علل این وضعیت بیانگر این واقعیت است که یکی از معضلات و مشکلات فعلی براساس سوابق و تجارب ثبت شده در تاریخ کشورمان، عدم اقدام جدی برای حفظ و تثیبت سیاست تعادل و توازن و یا همان اصل نه شرقی و نه غربی است.

همه می‌دانیم موقعیت ایران در منطقه اقتضا می‌کند برای تحقق وظایف دولت‌ها از جمله امنیت، آرامش، رفاه، معیشت اولا باید با کشورهای همسایه و منطقه روابط ویژه‌ای داشته باشیم و در مرحله بعد در روابط خارجی خود با قدرت‌ها و کنش‌گران بین‌المللی تعادل و توازن را حفظ کنیم و بگونه‌ای عمل نکنیم که این توازن به هم بخورد.

رضا شاه و محمد رضا، شاهان پهلوی هر دو این اشتباه را مرتکب شدند و سرنوشت نافرجامی داشتند.

اینها ارتباطی به نظام‌های حاکم در کشورمان ندارد بلکه اصول و قواعد بین‌المللی هستند که رعایت آنها الزامی است. آنچه درحال حاضر در کلام و مواضع مسئولین و متولیان سیاست خارجی در رابطه با علت نزدیکی به شرق و دوری از غرب گفته می‌شود با واقعیت‌های پشت پرده که قدرت‌های بزرگ از آن خبر دارند مطابقت ندارد.

ناظران و تحلیل گران مستقل معتقدند واقعیت ماجرای هسته‌ای، موشکی و منطقه‌ای کشورمان بهانه و اهرمی بیش نیست که بازیگران بین‌المللی از آن برای فشار بر کشورمان استفاده می‌کنند، از نظر آنها مشکل اصلی ایران خارج شدن از ریل تعادل و نفوذ بی‌باکانه و متهورانه در حوزه‌های رقابت بین قدرت‌ها است. دستگاه دیپلماسی باید این پیام‌ها را رصد کند و از کنار آنها به راحتی و بی‌خیالی نگذرد.

در این مرحله ما نیاز به اتخاذ تصمیم‌های شجاعانه و مهمی داریم. سیاست منطقه‌ای ما به واقع باید ترمیم و بازنگری شود. مثال بسیار واضح برای تبیین این موضوع سفر اخیر جولانی رئیس‌جمهور انتقالی سوریه به مسکو است. ما و روسیه برای نجات بشار اسد و نظام سوریه در این کشور حاضر شدیم و همکاری نزدیکی داشتیم. تفاوت سیاست ما و مسکو در سوریه اینست که بعد از سقوط نظام بشار، مسکو در سوریه باقی ماند، پایگاه‌های نظامی خود در طرطوس را حفظ کرد و به سفارت این کشور آسیبی وارد نشد. اما ما از سوریه اخراج شدیم، به سفارت ما حمله شد و آن را آتش زدند و صهیونیست‌ها در آن حضور یافتند و کل سرمایه‌گذاری که انجام داده بودیم مصادره و دود شد. حالا جولانی به مسکو رفته است و با پوتین دیدار می‌کند.

شرایط ایجاب می‌کند از این لاک و قالب و پیله‌ای که در اطراف خود تنیده‌ایم خارج شویم و این وظیفه رئیس‌جمهور است که همانگونه که در مورد بی‌آبی و گرسنگی و ده‌ها مسئله داخلی هشدار می‌دهد در رابطه با معضلات و تنگناها و شرایط سخت اقتصادی خارجی و روابط خارجی هشدار دهد.

وقت تنگ است فکری باید کرد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت خارجه وزارت امور خارجه رکود جنگ ۱۲ روزه سیاست خارجی ایران رئیس جمهور عباس عراقچی
پایان امپراتوری خالی فروشان طلا / رمز ارزها ممنوع، هویت‌سنجی اجباری
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اولین واکنش وزارت خارجه ایران به پیروزی ترامپ
سخنگوی وزارت خارجه از دیدار گروسی با عراقچی گفت
دیدار عراقچی با رئیس‌جمهور مصر در قاهره
عراقچی با نخست‌وزیر قطر دیدار کرد
بر اساس منافع ملی با شرق و غرب تعامل می‌کنیم
رکود فعلی اروپا در حال آسیب رساندن به تمامی طرفین است
دیدار عراقچی با همتای مصری در قاهره
دیدار وزیر خارجه عربستان با رئیس جمهور اسلامی ایران
نشست سری عراقچی با سفرای خارجی+عکس
خطراتی که سفر‌های استانی عراقچی را تهدید می‌کند!
دیدار گروسی با عراقچی در تهران
عراقچی: سیاست خارجی ایران فعال خواهد بود نه منفعل
عراقچی با وزیر خارجه هلند دیدار و رایزنی کرد
محتمل‌ترین گزینه برای وزارت خارجه در دولت پزشکیان
تشکیل اتاق فکر سیاست خارجی از سوی وزیر امور خارجه
تاکید نخست وزیر قطر برگسترش مناسبات و رایزنی منطقه‌ای با ایران
واکنش وزارت خارجه به توییت‌های پمپئو
وزارت خارجه اعتراض کرد
آمریکا پاسخ‌های لازم را به ایران نداده است/ آمادگی داریم در تهران میزبان مذاکرات روسیه و اوکراین باشیم/ گزارش جدید آژانس، سیاسی و نامتوازن است/برای یونان دستور آمریکا مهم بود
سفر وزیر امور خارجه به عربستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۲ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۹۵ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۶۶ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۵ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۱ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cPf
tabnak.ir/005cPf