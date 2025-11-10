شفافیت مالی استقلالی‌ها، در عین حال که ستودنی است، از یک منظر دیگر هم قابل تأمل است؛ عقد قرارداد ۵ میلیاردی با امیرحسین فیروزپور و مقایسه‌اش با کشتی‌گیر دیگری؛ هر دو برنز جهانی گرفته‌اند، هر دو هم در جهانی زاگرب؛ هر دو هم پیش از این مدال جهانی نگرفته بودند، اما رقم قرارداد یکی ۵ میلیارد بوده و پیشنهاد به دیگری ۵۰۰ میلیون!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، اعلام رسمی رقم قرارداد ورزشکاران شاخص جهان، امری متداول است، اما در ورزش ایران خصوصاً کشتی، در حالی که بسیاری می‌دانستند ستاره‌ها با چه ارقامی قرارداد بسته‌اند، اما این موضوع هیچ‌وقت رسماً اعلام نمی‌شد تا امسال که استقلال بار دیگر تصمیم به تیم‌داری در کشتی گرفت.

خیلی پیش از این، طی گزارشی در تابناک ورزشی، بدون اسم بردن از حسن یزدانی و امیرحسین فیروزپور از پیشنهادات ۷ و ۵ میلیاردی برای جذب آنها نوشته بودیم، موضوعی که اخیرا رسماً از سوی استقلالی‌ها تأیید شده و به بحث روز ورزشی تبدیل شده است.

اما به این موضوع و ارقامی که استقلالی‌ها عنوان کرده‌اند به حسن یزدانی، امیرحسین فیروزپور و سه خارجی خود پرداخت کرده‌اند، از زوایای مختلف خواهیم پرداخت.

اول از همه خوب است اشاره‌ای داشته باشیم به مصاحبه اخیر همت مسلمی؛ پیش از آنکه یزدانی قراردادش را با استقلال امضا کند. مسلمی که از او به عنوان مربی سازنده حسن یزدانی یاد می‌شود، در این سال‌ها بار‌ها و بار‌ها لب به انتقاد از این موضوع گشود که باید به عنوان کسی که مربی رکورددار کشتی ایران است، کنار شاگردش در تیم ملی باشد.

او در مقاطعی هم به تیم ملی دعوت شده و در چند مسابقه هم جزو اعزامی‌ها بود، به اینکه اساساً مربی سازنده باید در تیم ملی کنار شاگردش باشد یا این ادعایی بی‌اساس است، کاری نداریم؛ موضوع را از این منظر دنبال می‌کنیم که حسن یزدانی هم بعد از بازگشت از یکی از مسابقاتش که طبق معمول با مدال هم بود، خواستار این شد که مربی‌اش در تیم ملی کنارش باشد. چیزی که به هرشکل در اختیار او نبود و فدراسیون کشتی و کادرفنی تیم ملی می‌توانست در این‌باره تصمیم بگیرد که هیچ‌وقت همت مسلمی انتخاب فدراسیون و سرمربی تیم ملی برای حضور در کادرفنی نبود.

جایی که حسن یزدانی می‌توانست پای اعتقادش بماند که حضور مربی سازنده‌اش کنار او یک اصل مهم است، اما پای این نماند و با وجودی که همت مسلمی طی مصاحبه‌ای از او خواست که به بانک شهر برود و برای استقلال جویبار کشتی نگیرد، چند روز بعد برخلاف نظر مربی‌اش، به استقلال پیوست.

در حالیکه پیش از آن، بانک شهر امیرعلی مسلمی فرزند ۱۷ ساله همت مسلمی را جذب کرده و طی دو هفته برگزاری مسابقات در دو وزن ۸۶ و ۹۲ کیلوگرم از او در ترکیب تیمش استفاده کرده است. بنابراین، حالا در لیگ برتر، حسن یزدانی روبه‌روی مربی‌اش ایستاده است؛ جایی که تا اینجای کار به نظر می‌رسد رقابت اصلی قهرمانی علاوه بر مرحله مقدماتی، بین دو تیم بانک شهر و استقلال در مرحله پایانی در جریان باشد.

وقتی خبر عقد قرارداد ۷ میلیاردی استقلال با حسن یزدانی منتشر شد، یک عده از این موضوع و این رقم انتقاد کردند و یک عده هم آن را کاملاً منطقی دانستند. در یک برنامه تلویزیونی هم در حمایت از این رقم، عنوان شد که پشت این ۷ میلیارد سال‌ها مرارت و سختی کشیدن بوده است! در اینکه کشتی ورزش فوق‌العاده سنگینی است، تردیدی وجود ندارد و هیچ کسی هم منکرش نیست که برای بالا رفتن از سکو‌های جهانی و المپیک و صد البته تداوم طولانی آن، باید زندگی کاملاً حرفه‌ای و سالمی داشت که قطعاً حسن یزدانی از این قاعده پیروی کرده است؛ اما خوشبختانه او در نسلی بوده که پاداش مدال‌ها و قهرمانی‌هایش را گرفته و هیچ‌کدام از موفقیت‌های او، بدون پاداش نمانده است؛ ضمن اینکه، او در همه این سال‌ها، جز سال گذشته که کتفش را جراحی کرده بود و اساساً بعد از ۱۰ سال حضور مداوم در تیم ملی، قید لیگ برتر را هم زد، در لیگ برتر حضور داشته و سقف قرارداد هم همواره از آن او بوده است.

یزدانی هر بار در لیگ برتر کشتی گرفته، بالاتری دریافتی را داشته است و اینطور نیست که صرفاً امسال در استقلال قرار باشد بابت سال‌ها مرارت و رنج تمرینات سنگین، یک قرارداد فوق‌العاده ببندد.

آنهایی که می‌گویند این برای کشتی و لیگ کشتی ایران خوب است که قرارداد ۷ میلیاردی در آن امضا شود که میانگین قرارداد‌ها بالا رود، اما سخت در اشتباهند. قرارداد ۷ میلیاردی حسن یزدانی، تأثیری در دیگر قرارداد‌ها ندارد و صرفاً این رقم قرارداد اوست و باقی در همان حدی که قبلاً بود، قرارداد می‌بندند.

پیش از این هم نوشته بودیم که چنین هزینه‌هایی می‌تواند بلای جان لیگ کشتی و حیاتش شود. لیگی که امسال، در پررونق‌ترین سال کشتی ایران در یک دهه اخیر، که دو قهرمانی جهانِ همزمان در زاگرب داشت، هم در آزاد و هم در فرنگی؛ اما فقط ۶ تیم در لیگ هر دو رشته شرکت کردند که در لیگ آزاد شاید چهار تیم و در لیگ فرنگی ۲ تیم صرفاً مدعی باشند؛ بنابراین چنین ارقامی، می‌تواند آینده لیگ کشتی را هم با خطر مواجه کند. ۷ میلیارد برای صرفاً دو کشتی که حتی اگر هر کدام ۶ دقیقه‌ای هم باشد، مجموعاً ۱۲ دقیقه خواهد شد. برای کشتی‌گیری که بعد از دو بار جراحی کتف - یک جراحی ناموفق - هنوز به تشک برنگشته و قرار است در وزن جدید هم کشتی بگیرد.

شفافیت مالی استقلالی‌ها واقعاً ستودنی است. اینکه اساساً آنها می‌خواستند همه چیزشان شفاف باشد یا اینکه حضور چند عضو پیشکسوت و باسابقه کنار کمیل قاسمی در استقلال، از جمله سلمان قادری که نامش با کشتی جویبار گره خورده، اسدالله رضایی که همچنان لیگی که او برگزار می‌کرد با اختلاف بهترین لیگ ادوار کشتی ایران بوده و عزیز واگذاری مربی سازنده و خوشنام کشتی جویبار باعث این اتفاق شده است؛ شاید خیلی مهم هم نباشد، اما آنچه مشخص است آنها قرارداد ۷ میلیاردی حسن یزدانی و ۵ میلیاردی امیرحسین فیروزپور و همچنین قرارداد ۵، ۷ و ۱۰ هزار دلاری با اخمد ادریسوف، شمیل ممدوف و ابراگیم کادی‎‌یف را تأیید کرده‌اند.

در مورد اینکه آیا استقلال از پس هزینه‌های سنگین این مدل تیم‌داری که حتی در مرحله گروهی هم از خارجی‌هایش بهره برد و بالاترین رقم قرارداد لیگ برتر هم از آن این تیم است که مربوط به حسن یزدانی می‌شود، برخواهد آمد یا نه جوابش در انتهای لیگ خواهد بود.

بیشتر از تأملی که می‌بایست در خصوص قرارداد حسن یزدانی و زوایای مختلفش داشت، قرارداد ۵ میلیاردی با امیرحسین فیروزپور را باید نقد کرد. کشتی‌گیری که امسال برای اولین بار به عضویت تیم ملی بزرگسالان درآمد و در حالیکه طلای جوانان و امید‌های جهان را در کارنامه داشت، امسال در زاگرب در وزن ۹۲ کیلوگرم برنز جهانی گرفت.

با یک برنز جهانی قراردادی ۵ میلیاردی بست که البته شاید سایر تیم‌ها که شفافیت مالی نداشته‌اند هم همین میزان قرارداد در لیست‌شان داشته باشند، اما همین کشتی‎‌گیر و قرارداد ۵ میلیاردی‌اش را باید مقایسه کرد با ملی‌پوش دیگری که او هم اولین مدال جهانی بزرگسالانش را در زاگرب گرفت که برنز هم بود، به او پیشنهاد ۵۰۰ میلیونی شده؛ میان این برنز و آن برنز که هر دو مکان و زمان مشابهی اتفاق افتاده، چهار میلیارد و نیم اختلاف است و این اختلاف از کجا نشأت می‌گیرد؟

لازم است باز هم تأکید کنیم در عین حال که حسن یزدانی به عنوان رکوددار کشتی ایران، حتی اگر جراحی کتف کرده و بازگشتش به تشک با، اما و اگر‌هایی مواجه باشد، باید بالاترین رقم قرارداد لیگ را به خود اختصاص دهد و این قطعاً حق اوست؛ اما اساساً فلسفه برگزاری لیگ، خصوصاً در این سال‌هایی که فدراسیون کشتی به خوبی حامی نفرات اول و ملی‌پوش خود بوده و خوشبختانه جوایز و حمایت مالی و معنوی فوق‌العاده‌ای از ملی‌پوشان و مدال‌داران به عمل می‌آید، لیگ بستری برای معیشت نفرات دوم و سوم کشتی و مربیانی بوده که فضایی برای کسب درآمد نداشته‌اند؛ بنابراین اینجاست که بالا بردن رقم قراردادها، آن هم صرفاً برای چند نفر خاص که طبعاً در این سال‌ها حمایت خوب فدراسیون کشتی را داشته‌اند و مشکل مالی و معیشتی ندارند، آنهایی که به محض کسب مدال، به لطف تلاش و ارتباطات علیرضا دبیر، به استخدام نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی در می‌آیند، می‌تواند معیشت آن عده‌ای که نان‌شان را از سفره لیگ به خانه می‌برند، به خطر بیاندازد.