به گزارش سرویس ورزشی تابناک، درست در سالی که کشتی با هر دو رشتهاش قهرمان جهان شد، لیگ برترش تنها ۶ متقاضی دارد، ۶ تیم در آزاد و ۶ تیم در فرنگی که البته همه آنها به واقع توان لیگ برتری شدن را نداشتند و بودجهشان شاید در حد لیگ یک هم نباشد.
جدای از کمیت پایین که قطعاً روی کیفیت هم تأثیر بهسزایی خواهد گذاشت، این روزها صحبت از پیشنهادهای فضایی ۷ و ۵ میلیاردی است، در لیگی که ستارههایش معمولاً فقط دو کشتی میگیرند و این بار ظرف چند روز هم جمع خواهد شد.
رقابتهای لیگ برتر کشتی از امروز (اول آبان) استارت میخورد. نکته عجیب ماجرا استقبال اندک از این رقابتهاست، هرچند که این روزها کشتی هم به لحاظ مدالی و هم به نوعی به لحاظ مخاطب، ورزش اول ایران محسوب میشود.
در روزهای بد و پرحاشیه و کم فروغ فوتبال، کشتی در جهان آقایی کرده و در هر مسابقهای مدالهای زیادی گرفته و ورزشدوستان زیادی را پیگیر اخبار و مسابقاتش کرده است، با این وجود لیگ امسال فقط ۶ متقاضی را در هر دو رشته آزاد و فرنگی به خود جذب کرد که به نوعی نیمی از آنها -درمجموع دو لیگ- میتوانند مدعی باشند.
هرچند در لیگ همه رشتهها، پول حرف اول را میزند، اما در لیگ برتر کشتی، پول حرف اول و آخر را میزند و مشخصاً باتوجه به تایم درگیری کشتیگیران با این رقابتها و نوع مسابقه، هر تیمی که پول بیشتری داشته باشد میتواند کشتیگیران خوب را جذب کرده و آنها با بردهای انفرادیشان قهرمان را تعیین میکنند.
رقابت صرفاً در جایی معنا پیدا میکند که تیمها به لحاظ بودجهای همسطح باشند که این اتفاق در لیگ کشتی معمولاً در فینال و مسابقه ردهبندیاش رخ میدهد. یعنی حتی گاهاً چهار تیمی که به مرحله نیمهنهایی صعود کردهاند هم به لحاظ بودجهای هم سطح نیستند و بردهای یک طرفه ۱۰ بر صفر، ۹ بر یک و ۸ بر ۲ تأیید این مدعاست.
پیش از این قرار بود قرعهکشی لیگ برتر کشتی پیش از مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب در شهریور ماه برگزار شود، اما هیچ تیمی پای کار نیامد و قرعهکشی به همین دلیل عقب افتاد.
در ادامه روز نهم مهر به عنوان زمان قرعهکشی اعلام شد که تا شبِ پیش از این جلسه، مشخص نبود کدام تیمها خواهند آمد و در نهایت ۶ تیم بانک شهر، خیبر خرمآباد، استقلال جویبار، نامآوران خراسان شمالی، دانشگاه آزاد و ستارگان ساری برای لیگ برتر آزاد آمدند و ۶ تیم نفت و گاز زاگرس جنوبی، استقلال قم، شهرداری مسجدسلیمان، سیناصنعت ایذه، دانشگاه آزاد تهران و رعد پدافند برای لیگ فرنگی.
در حالیکه لیگ فصل گذشته فرنگی به دلیل توان مالی اندک تیمها و به درخواست خودشان، به صورت متمرکز برگزار شده بود، گفته شد امسال لیگ هر دو رشته به صورت رفت و برگشتی برگزار میشود، اما لیگ فرنگی مثل گذشته باز هم متمرکز شد، در حالیکه شهرداری به عنوان قهرمان لیگ فصل گذشته، همچنان بدهیهایی به کشتیگیرانش دارد و سازمان لیگ تأکید کرد که اگر بدهیها تسویه نشود، اجازه شرکت در مسابقات به مسجدسلیمانیها داده نمیشود. هنوز هم از پرداخت بدهی یک میلیاردی سال گذشته خبری نیست و البته سازمان لیگ میگوید تیم جایگزین هم از همان خوزستان دارد!
دو موضوع مهم در لیگی که سالهاست نتوانسته ستارهها و کشتیگیران عنواندارش را به میدان بکشد و برخلاف لیگ برتر آزاد که همه ستارهها معمولاً در لیگ و مرحله نیمهنهایی و پایانی کشتی میگیرند، لیگ فرنگی به خاطر رقمهای پایین پیشنهادی، جذابیتی برای ملیپوشان و ستارههایش ندارد.
شهرداری مسجدسلیمان سال گذشته تا حدود زیادی توانست ملیپوشان و ستارهها را پای کار بیاورد، هم خارجی گرفت و هم محمدعلی گرایی و چند کشتیگیر مدعی دیگر را جذب کرد، با این تیم هم قهرمان شد، اما یک سال از پایان مسابقات گذشته و در آستانه آغاز لیگ جدید، هنوز تسویه حساب نهایی اتفاق نیفتاده و عجیب اینکه این تیم در قرعهکشی شرکت داده شده است.
نکته دیگر اینکه حتی اگر شهرداری حساب معوقهاش به کشتیگیران فصل گذشته را پرداخت کرده و مجوز شرکت در لیگ را بگیرد، این تیم در کنار دو تیم نفت و گاز زاگرس و استقلال قم از بودجه نسبتاً مناسبی برخوردار است، سه تیم دیگر بودجه ویژه و خاصی ندارند و مشخصاً برای آنکه لیگ برگزار شود، در مسابقات حضور دارند.
تازه اگر دانشگاه آزاد که در رشته آزادش از شرکت در لیگ انصراف داده، از لیگ فرنگی هم انصراف ندهد! سینا صنعت با کشتیگیران باشگاه خودش و بدون مدعیان که جذب تیمهای دیگر شدهاند و رعد پدافند هم به عنوان تیم نظامی، در لیگ حضور دارند؛ بنابراین رقابت در لیگ برتر فرنگی بین تنها سه تیم نفت و گاز، استقلال و شهرداری -درصورت حضور- است. ضمن اینکه مشخصاً لیگ امسال هم جذابیت مالی برای ستارههایش نخواهد داشت و این از همین ابتدای کار معلوم است.
علاوه بر این، لیگ متمرکز امسال هم نهایتاً در سه روز جمع میشود؛ یک روز دور رفت، یک روز دور برگشت و یک روز هم نیمهنهایی و فینال. حالا چطور چنین مسابقهای را میتوان «لیگ برتر» نامید؟
و، اما لیگ آزاد که هنوز شروع نشده، حاشیههایش با احضار یک مربی به کمیته انضباطی فدراسیون کشتی و انصراف یک تیم، استارت خورد.
دانشگاه آزاد از شرکت در مسابقات انصراف داد و بلافاصله عنوان شد تیم جوانان ستارگان ساری جایگزین این تیم میشود که مشخصاً این اتفاق صرفاً برای برهم نخوردن توازن تعداد تیمهای دو گروه بوده است؛ وگرنه که ستارگان هرچند معمولاً یکی از تیمهای راهیافته به مرحله نیمهنهایی لیگ سالهای اخیر و مشتری پروپا قرص این رقابتها بوده، اما معمولاً بودجه اولیه مناسبی ندارد و در ادامه راه، مربی و مدیر این تیم اسپانسرهایی را به کار اضافه میکند؛ بنابراین هیچ وقت جزو مدعیان درجه یک لیگ برتر نبوده که بخواهد تیم جوانانش را در لیگ برتر شرکت دهد! اصلاً کدام جوانان؟ آیا لیگ برتر کشتی ایران در این سالها به شکلی برگزار شده که در غیر ایام برگزاری لیگ برتر، تیمی تمریناتش را به صورت آکادمی و یا باشگاه دنبال کند؟ اساساً لیگ برتر کشتی باشگاه دارد؟
تیمهای رضا یزدانی که با نامهای استقلال، صنایع و بانک شهر در لیگ برتر سالهای اخیر حضور داشته و همواره هم یک پای ثابت فینال بوده، هم باشگاه محسوب نمیشود، چون هیچ کدام از فاکتورهای باشگاهداری را در خود ندارد و جز ایام لیگ برتر، فعالیت دیگری نداشته است. اگر بانک شهر در چند سال متوالی در لیگ برتر آزاد حضور داشته، صرفاً به دلیل بودن خود رضا یزدانی است که بعد از ایام کشتیگیری -و جدا از تجربه کشتیگیری و مربیگری همزمان در یک دهه قبل با تیم خونه به خونه بابل- مربیگری را انتخاب کرده، اما به دلیل اختلافاتی که با فدراسیون کشتی دارد، صرفاً در لیگ تیمداری میکند.
همین لیگ، اما جدای از بحث کیفیت و کمیتش، حواشی زیادی دارد. لیگی که سال گذشته سقف قراردادش ۳ میلیارد تومان بود و کشتیگیری که سقف قرارداد را داشت، صرفاً در یک روز، دو کشتی گرفت؛ امسال صحبت از ۷ میلیارد تومان است!
پیشنهادی که یکی از تیمهای تازهوارد به یکی از کشتیگیران داده و یکی از ملیپوشان آزاد که فینالیست جهانی زاگرب هم نبوده است، ادعای پیشنهاد ۵ میلیاردی را دارد.
مربیان شاغل در لیگ میگویند کشتیگیری که سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان قرارداد بست، باتوجه به پیشنهادی که به او داده شده، خواستار دو میلیارد است! کشتیگیری که یک بار در مسابقات جهانی ملیپوش بوده و مدالی هم نگرفته، پیشنهاد مالیاش سه میلیارد تومان است! و از این بدتر، چیزی که در این چند سال به یک روال معمول برای کشتیگیران درجه یک تبدیل شده بود که شرط ضمن قراردادشان، عقد قرارداد با چند کشتیگیر هم باشگاهی و مربیشان بود، حالا برای کشتیگیران درجه دو و سه هم باب شده است!
این ارقام نجومی، این پیشنهادهای غیرمتعارف و البته بدقولیهایی که معمولاً در هفتههای پایانی از سوی برخی کشتیگیران در قبال تیمهایشان شاهد هستیم اساساً با کیفیت و کمیت لیگ برتر کشتی ایران تناسبی ندارد و قطعاً «ضربه کاری» برای لیگ فصل آینده است. لیگی که در سال قهرمانیِ جهانش هم نتوانست بیشتر از ۶ تیم را راغب به تیمداری کند، چطور میخواهد سال آینده لیگ برگزار کند؟ با این ارقام سر به فلک کشیده که با بودجه تیمهای کشتی همخوانی ندارد.
امسال هم اگر با سلام و صلوات، لیگ برتر کشتی برگزار شود و حتی انصراف یک تیم با تیم جوانان پر شود، اما ادامه این روال و درصورتی که فکری درست و اساسی نشود، لیگ فصل آینده را تعطیل خواهد کرد.