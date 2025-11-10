پایان طرح ترافیک و دورکاری اجباری در تهران!

میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۶ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت و میزان آلودگی نسبت به روز قبل افزایش داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۲۱ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است ومیزان آلودگی نسبت به روز قبل افزایش داشته است.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۲۱ روز «قابل قبول»، ۹۵ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۸ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.

همچنین اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران از تشکیل اولین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خبر داد و اعلام کرد: بر این اساس، مصوبات مذکور جهت اجرا در ۴۸ ساعت آینده تصویب شده است.

بر اساس این گزارش و با توجه به هشدار سطح زرد پایداری جوی و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران، به منظور حفظ سلامت مردم و کاهش مواجهه گروه‌های حساس و پرخطر، موارد مشروحه ذیل، جهت اجرا از فردا دو شنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۴ به مدت ۴۸ ساعت، مصوب شده است.

طبق این مصوبه مقرر شد کلیه فعالیت‌های ورزشی مدارس شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین در فضای باز از روز دوشنبه ۱۹ آبان به مدت ۴۸ ساعت ممنوع شود.

همچنین کارمندانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای، تنفسی، قلبی و بانوان دارای کودک خردسال می‌باشند می‌توانند با ارائه مستندات و هماهنگی مدیر مربوطه از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت در شهرستان‌های اسلامشهر، ری، بهارستان، رباط کریم، پاکدشت، شهریار، قرچک، پیشوا، دماوند، ورامین از دورکاری استفاده کند.

لازم به ذکر است که طبق مصوبه مذکور، صدور مجوزهای روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ به مدت ۴۸ ساعت ممنوع می‌شود.