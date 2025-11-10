سقوط 80 میلیونی خودرو مونتاژی + قیمت خودرو

قیمت خودرو امروز 19 آبان 1404 در حالی اعلام شد که بازار خودرو در شرایطی آرام و محتاط قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، پس از ماه‌ها ابهام در خصوص آیین‌نامه واردات خودرو، تایید نهایی تعرفه پلکانی توسط مجلس موجب شد خریداران و فروشندگان در وضعیت انتظار قرار گیرند. از سوی دیگر، ثبات نسبی نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمی نیز سبب شد بازار از رفتار هیجانی فاصله بگیرد و حجم معاملات به‌طور محسوسی افت کند. اکنون بخش زیادی از فعالان بازار ترجیح می‌دهند تا روشن‌شدن جزئیات اجرایی سیاست جدید، از معامله دست بکشند.

در مجموع، بازار خودرو اکنون در مرحله‌ای از رکود معاملاتی و ثبات نسبی قیمت‌ها قرار گرفته است. محدود بودن نوسانات قیمتی، عقب‌نشینی خریداران سرمایه‌ای و انتظار عمومی برای مشخص شدن سیاست‌های جدید واردات، سه ویژگی اصلی وضعیت فعلی به شمار می‌روند. در کوتاه‌مدت نیز انتظار می‌رود روند قیمتی بدون تغییر قابل‌توجه ادامه پیدا کند و تنها در صورت نوسان محسوس نرخ ارز یا اعلام جزئیات دقیق طرح واردات، بازار دوباره جان بگیرد و معاملات کمی فعال‌تر شود.

قیمت خودروهای داخلی

شاهین اتوماتیک پلاس نسبت به روز گذشته 18 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص یک میلیارد و 512 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، کوییک GX افزایش قیمت هشت میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ 665 میلیون تومان معامله شود.

پژو 207 با موتور (TU3) سه میلیون تومان گران شد تا با نرخ 891 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، رانا پلاس (TU5P) افت قیمت سه میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی 914 میلیون تومان خرید و فروش شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

لاماکو فلو در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی قرار دارد. بر این اساس، این کراس‌اوور تازه وارد در بازار ایران، افت قیمت 80 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 940 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، لاماری هیبرید نسبت به روز معاملاتی گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا در روز جاری با نرخ سه میلیارد و 50 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

کی‌ام‌سی J7 نسبت به روز معاملاتی گذشته 27 میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ دو میلیارد و 330 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، کی‌ام‌سی T9 افزیش قیمت 25 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 430 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

فیدلیتی الیت (7 نفره) افت 23 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 505 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از سوی دیگر، دیگنیتی پرستیژ نسبت به روز گذشته 15 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 645 میلیون تومان سقوط کرد.