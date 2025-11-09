حماس جسد گولدن را به صورت مشروط تحویل داد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پایگاه خبری تحلیلی واللا در گزارشی در این رابطه فاش کرد، در رایزنی‌هایی که طی هفته گذشته صورت گرفت، حماس اعلام آمادگی کرده بود در مقابل تحویل جسد هدار گولدن، اسرائیل باید اجازه عبور ۱۵۰ (مبارز) فلسطینی که در تونل‌هایی در منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل باقی مانده‌اند، را صادر کند.

به نوشته این رسانه عبری زبان، دفتر نخست وزیری اسرائیلی رسما هویت جسد تحویل شده توسط حماس به صلیب سرخ را تایید و تاکید کرد متعلق به ستوان هدار گولدن است که در سال ۲۰۱۴ به دست حماس افتاده بود.

در بخشی از این گزارش همچنین فاش کرد، بیش از یک هفته است که حماس رایزنی‌هایی را با میانجی‌ها برای فراهم شدن زمینه انتقال ۱۵۰ نیروی مسلح حماس از تونل‌های محل استقرارشان در رفح به مناطق تحت کنترل فلسطینیان انجام می‌دهد.

با این حال از نحوه تنظیم این خبر مشخص است که اسرائیل بعد از دریافت جسد گولدن به دنبال برهم زدن این توافق ضمنی است.

به نوشته واللا، امروز اسرائیل سه راهکار در مقابل حماس قرار داده است، یا این ۱۵۰ نفر خود را تسلیم کنند، یا گشوده شدن گذرگاهی امن برای آنها به سوی خاک مصر تا سرنوشتی همانند اسرای فلسطینی آزاد شده در چارچوب توافق در خارج از (فلسطین) داشته باشند و سوم هم (مقاومت) تا آخرین نفس.

به زعم محافل آگاه در ارتش اسرائیل، نیرو‌های حماس در حال حاضر در تونل‌ها با آخرین بقایای آذوقه خود روزگار می‌گذرانند و تل آویو انتظار دارد وقت زیادی برای ادامه مقاومت نداشته باشند.