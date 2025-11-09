میلی صفحه خبر لوگو بالا
روسیه یک منطقه در زاپروژیا را تصرف کرد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور آزادسازی شهرک «ریبنویه» در منطقه زاپروژیا را تکمیل کردند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای ارتش این کشور در ادامه پیشروی‌های خود، یک شهرک دیگر در منطقه زاپروژیا را تصرف کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت دفاع روسیه گزارش داد: در نتیجه اقدامات قاطع یگان‌های شرق، شهرک ریبنویه در منطقه زاپروژیا آزاد شد.

وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: تأسیسات انرژی پشتیبانی کننده مجموعه‌ی نظامی-صنعتی اوکراین مورد هدف قرار گرفت. همچنین، ۶ حمله نیروهای مسلح اوکراین از منطقه خارکیف با هدف شکستن حلقه محاصره دفع شده است.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور چندین فروند پهپاد اوکراینی را نیز طی شب گذشته بر فراز چند منطقه رهگیری و منهدم کردند.

