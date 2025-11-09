دیدار پزشکیان با بازیکنان تیم ملی فوتبال + عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهروی، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال دیدار و در فضایی صمیمی با آنان به گفتوگو نشست.
رئیسجمهور در جریان این دیدار، با توضیحات وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون، مربی و یکی از کاپیتانهای تیم، در جریان آخرین وضعیت تمرینات و آمادهسازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت.
پزشکیان همچنین برای دقایقی با تعدادی از بازیکنان تیم ملی پا به توپ شده و فوتبال بازی کرد.