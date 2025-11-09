دیدار پزشکیان با بازیکنان تیم ملی فوتبال + عکس

رئیس‌جمهور شامگاه یکشنبه با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال دیدار و در فضایی صمیمی با آنان به گفت‌وگو نشست.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهروی، مسعود پزشکیان شامگاه یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴، با حضور در مرکز ملی فوتبال ایران با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال و تعدادی از مسئولان فدراسیون فوتبال دیدار و در فضایی صمیمی با آنان به گفت‌وگو نشست.

رئیس‌جمهور در جریان این دیدار، با توضیحات وزیر ورزش و جوانان، رئیس فدراسیون، مربی و یکی از کاپیتان‌های تیم، در جریان آخرین وضعیت تمرینات و آماده‌سازی تیم ملی فوتبال کشورمان برای حضور در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت.

پزشکیان همچنین برای دقایقی با تعدادی از بازیکنان تیم ملی پا به توپ شده و فوتبال بازی کرد.