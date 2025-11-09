نتانیاهو باز هم از جلسه دادگاه گریخت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، رسانههای عبری زبان اعلام کردند، قضات دادگاه رسیدگی به پروندههای فساد نتانیاهو اعلام کردند، بنا به درخواست وی برای حضور در جلسات سیاسی مهم و فوری، دادگاه فردا تشکیل جلسه نخواهد داد.
روزنامه معاریو در این رابطه خبر داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فردا در جلسه دادگاه رسیدگی به پروندههای فسادش حضور نخواهد یافت.
او با موافقت قضات دادگاه و با توجه به حضور در جلسات سیاسی فوری و فوق العاده در جلسات مذکور حضور پیدا نمیکند.
براساس درخواستی که وکیل وی تقدیم دادگاه کرده، قرار است جلسات فوق العاده و فوری برای بررسی مسایل سیاسی ساعت 10 صبح و 2 بعد از ظهر برای نخست وزیر برگزار شود.
وکیل نتانیاهو از طرف وی قول داد، جزئیات این جلسات را در بستهای محرمانه و مهر و موم شده به دادگاه ارائه خواهد کرد.
قضات دادگاه بعد از مشورت کردند رای به تعویق جلسه فردا دادند در حالی که رئیس دفتر نتانیاهو به خبرنگاران گفت، امکان تعویق جلسات سیاسی فردا وجود نداشت.
گفتنی است بنیامین نتانیاهو بارها با پیش کشیدن مسئله جلسات و نشستهای فوق العاده و مهم در روند رسیدگی به پروندههای فساد خود، تاخیر ایجاد کرده است.