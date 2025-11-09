میلی صفحه خبر لوگو بالا
معاون نظارت بانک مرکزی در نشست هم‌افزایی شرکت‌های بانک

دغدغه ناترازی در بانک صادرات ایران نداریم

​معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نخستین نشست هم‌افزایی شرکت‌های بانک صادرات ایران با اشاره به عملکرد مثبت این بانک، اعلام کرد که دغدغه‌ای بابت ناترازی در بانک صادرات ایران وجود ندارد. وی سود عملیاتی سال گذشته این بانک را واقعی و باکیفیت توصیف و از بهبود چشمگیر شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۲۴۸
| |
262 بازدید

دغدغه ناترازی در بانک صادرات ایران نداریم

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک صادرات ایران، فرشاد محمدپور با مرور روند سودآوری بانک صادرات ایران در دو سال گذشته، اعلام کرد: سود عملیاتی این بانک در سال گذشته، سود واقعی و با کیفیتی بود. وی شفافیت در صورت‌های مالی، انضباط مالی و رفتار شناسایی سود و مدیریت نقدینگی را از دلایل این موفقیت عنوان کرد و افزود: بانک صادرات ایران در زمینه انضباط مالی و شفافیت از جمله بانک‌های شاخص بوده است.

​معاون بانک مرکزی عملکرد بانک صادرات ایران در حوزه نقدینگی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این بانک از جمله بانک‌هایی است که بانک مرکزی دغدغه ناترازی نقدینگی در مورد آن ندارد و به لطف تلاش مدیران و کارکنان، در تراز یک بانک با وضعیت استاندارد قرار گرفته است.

محمدپور به تشریح روند بهبود کفایت سرمایه در بانک صادرات ایران پرداخت و اعلام کرد: کفایت سرمایه این بانک از حالت منفی به مثبت ۲.۶ درصد رسیده و بر اساس برآوردها، به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. وی این کار را دشوار و ارزشمند توصیف کرد.

وی با اشاره به بهبود وضعیت کفایت سرمایه در کل نظام بانکی افزود: میانگین کفایت سرمایه نظام بانکی پس از حدود ۱۵ سال منفی بودن، برای اولین بار در سال جاری مثبت شده است. محمدپور فرآیند اخیر "گزیر" برای برخی بانک‌های ناتراز و حمایت سران قوا و مسئولان را در این بهبود مؤثر دانست و اعلام کرد کفایت سرمایه اکنون به بیش از ۵ درصد رسیده و شرایط برای رسیدن به بیش از ۸ درصد مطلوب است.

معاون بانک مرکزی سرمایه نظام بانکی در سال ۱۴۰۱ را ۳۹۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این رقم اکنون به ۱۱۰۰ همت افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۵۰۰ همت برسد.

وی نقش بانک صادرات ایران را در این بهبود بسیار ویژه ارزیابی کرد و افزود: افزایش منابع این بانک از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و جهش کفایت سرمایه آن، اثر قابل توجهی بر کل نظام بانکی داشته است.

محمدپور در پایان با اشاره به این که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد و صنعت کشور توسط نظام بانکی انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: در ۶۰ تا ۷۰ سال گذشته عموم صنایع بزرگ کشور با حمایت نظام بانکی به وجود آمده‌اند.

 وی افزود: از زمانی که نظام بانکی به دلیل نگاه نامناسب با مشکل مواجه شد، روند توسعه صنعتی و اقتصادی نیز با مشکلاتی روبرو گردید. بنابراین برای دستیابی به توسعه پایدار و هدفمند در صنایع، باید نظام بانکی را قدرتمند کرد. سرمایه نظام بانکی باید رشد کند و بانک‌ها باید تراز باشند. بانک‌های ناتراز، نظام بانکی را زیر سؤال می‌برند و باید یا اصلاح شوند یا از گردونه بانک‌ها خارج شوند.

